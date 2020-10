'Provjetravajte prostorije šest puta u satu kako bi se spriječilo širenje zaraze u zatvorenom'

Dok se milijarde troše u istraživanje cjepiva za Covid-19, stručnjaci kažu da ima nešto što bi vam moglo pomoći u tomu da izbjegnete virus, a ne stoji ništa - otvorite prozor

<p>Sve je više dokaza koji upućuju na to da zrak koji kruži zatvorenim prostorom pridonosi širenju čestica koje uzrokuju infekciju. </p><p>Taj fini oblak sitnih čestica, poznatih kao aerosoli, u zraku može dugo ostati, i više sati, a u tom vam slučaju može pomoći jednostavno posezanje za prozorskom kvakom. </p><p>Epidemiolog Antoine Flahault usporedio je to s pušenjem.</p><p>- Što ćete učiniti kad je soba zadimljena? Otvoriti prozor da dim 'izađe' iz prostorije. Isto je s tim nevidljivim viralnim oblacima - rekao je.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Nove smjernice za nošenje maski od 12.10.2020.</p><p>Američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) nedavno je u svoje preporuke o borbi protiv širenja koronavirusa uvrstio i dio o zatvorenim prostorima.</p><p>- Izbjegavajte zatvorene prostore i osigurajte njihovu ispravnu ventilaciju uvođenjem što je više moguće svježeg zraka - piše na njihovim internetskim stranicama. </p><h2>Jednostavno i učinkovito</h2><p>Premda se koronavirus dominantno prenosi kapljičnim putem, CDC je aerosole službeno uključio među načine prijenosa virusa. </p><p>Stručnjaci u mnogim zemljama već mjesecima zagovaraju uvođenje rigoroznijih mjera za suzbijanje prijetnje aerosolima, koji u početku pandemije jedva da su bili spominjani u javnozdravstvenim smjernicama.</p><p>Njemačka je jedna od zemalja koja stanovništvu i službeno preporučuje da otvaraju prozore i prozračuju prostorije.</p><p>Kancelarka Angela Merkel prošli je mjesec rekla da prozračivanje "može biti jedna od najjeftinijih i najučinkovitijih mjera za suzbijanje širenja pandemije".</p><p>Njemački liječnik Bernhard Junge-Hulsing ljudima savjetuje da prozore drže otvorenima čak i kad temperature padnu.</p><p>- Uvijek možete odjenuti pulover ako vam je pritom hladno - kazao je. </p><h2>Šest puta na sat</h2><p>Koliko je prozračivanja potrebno da se 'rastjera' aerosol?</p><p>- Puno. Mi preporučujemo potpunu recirkulaciju zraka u prostoriji najmanje šest puta u satu - rekao je Flahault, direktor Instituta globalnog zdravlja pri ženevskom sveučilištu. </p><p>- Šest puta u satu je ono što imate u vagonima TGV-a (superbrzih vlakova) ili u zrakoplovu, gdje je kvaliteta zraka vrlo dobra. No u većini zatvorenih prostora nemamo takvu razinu ventilacije - dodao je.</p><p>Otvoreni prozori, naravno, nisu jedina mjera.</p><p>- Ograničite broj ljudi koji borave u istoj prostoriji, ne ostajte ondje predugo, nosite masku cijelo vrijeme, redovito perite ruke i pokušajte ne govoriti ili vikati previše - istaknuo je Flahault. </p>