Provodite previše vremena s partnerom? Izbjegnite rutinu i učinite stvari još zanimljivijima

Rutina, nedostatak prostora za sebe ili premalo vremena za obitelj i prijatelje mogu biti samo neke od posljedica provođenja previše vremena s partnerom. Kako biste 'raščistili' zrak i kako ne biste upali u rutinu donosimo vam nekoliko savjeta koji će vam pomoći da ne 'zaglavite'.

1. Nemojte zanemariti obitelj i prijatelje

Naravno da je prekrasno provoditi vrijeme sa partnerom, ali ako to radite previše, mogli biste zanemariti odnose s drugima. To može generirati 'suovisnost', odnosno može dovesti do te mjere da izolirate jedno drugo od svog društvenog, radnog i obiteljskog života. Neke od osobina osobe koja je sklona suovisnosti su strah od samoće, tjeskoba, opsesivne misli, panika zbog prekida veze i još mnogo toga.

Kako ne bi naštetili sebi i kako ne bi odbacili svoje snove i radne ciljeve, prepoznajte to na vrijeme i nemojte ostaviti važan dio svog života iza sebe.

2. Umjesto pretpostavke, bolje je pitati

Dobro je ponekad razmisliti o tome što našem partneru treba, što mu može pomoći i kako ga možemo učiniti malo sretnijim. Ali mnogo puta možemo imati pogrešnu ideju o tome što drugi želi ili zahtijeva, a to se može izbjeći na vrlo jednostavan način: pitanjem.

Pitajte ga: 'Što ti treba?' ili 'Što ti smeta kod mene?' ili 'Kako te mogu usrećiti?'.

3. Pokušajte razumjeti razlog svoje dosade

Osjećaj dosade ponekad je suptilan i teško je prepoznati je li nam stvarno dosadno ili ne. Ali taj se osjećaj može pojaviti u drugim oblicima koje je lakše prepoznati, poput ljutnje, iritacije ili manje privlačnosti. Ako se to počne događati, dobra vježba je zapitati se koji bi unutarnji razlozi mogli biti zbog kojih se tako osjećamo.

Neka rješenja za to mogu biti:

4. Pronađite balans između vremena s partnerom i vremena nasamo

Provođenje puno vremena s partnerom može dovesti do toga da dijelite aktivnosti koje biste, da imate izbora, možda radije radili odvojeno. To nije zbog nedostatka naklonosti prema vašem partneru, već zbog toga što postoje stvari koje jednostavno radije radite sami ili s drugim ljudima oko sebe. Zato je važno otkriti koje stvari više volite raditi zajedno, a koje ne.

Svakodnevne kućne aktivnosti, poput slaganja rublja, pospremanja ili izvođenja psa van, također mogu biti načini da na trenutak ostanete sami. Ako je fizičko razdvajanje moguće, učinite to. To će uravnotežiti vrijeme provedeno zajedno i vrijeme provedeno odvojeno, a ta će 'udaljenost' učiniti da nedostajete jedno drugome.

5. Loše situacije riješite humorom

Ne samo da je važno zabaviti se s prijateljima i obitelji, već je i prioritet održati dobro raspoloženje između vas i vašeg partnera. Predložite igru, šetnju ili neku aktivnost - ako vidite da je raspoloženje između vas 'klimavo'. Unesite malo humora u svakodnevnu rutinu i poboljšate si raspoloženje. Sve to razbija uobičajene radnje na koje smo navikli te unosi pozitivnost.

6. Razmislite o terapiji (ako je potrebno)

Terapija ne mora biti posljednja opcija. U određenoj mjeri, svatko može imati koristi od nepristranog promatrača. Osjećaj tuge, preopterećenosti i razdražljivosti može biti okidač za razmišljanje o odlasku terapeutu. Oni mogu pružiti emocionalnu podršku i određene alate za poboljšanje mentalnog zdravlja, kao i vašeg života.

7. Investirajte u sebe

Morate znati sami funkcionirati, neovisno o partneru. Morate znati uživati u solo vremenu i vremenu koje provodite s njim.

Ulaganje vremena u svoje strasti i u sebe čini i vrijeme nasamo i vrijeme s partnerom ugodnijim. Takva iskustva obogaćuju odnos i donose ispunjenje kako pojedincu tako i paru.

8. Usredotočite se na pozitivne stvari

Često možemo postati opsjednuti stvarima koje naš partner ne radi tako dobro i teško je napustiti taj osjećaj. Možda je problem stvar perspektive ili toga da se uvijek držite onih negativnih stvari. Da biste promijenili ovakav način gledanja na stvari, može se pokušati sljedeće.

