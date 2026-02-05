PRP u stomatologiji: Brži oporavak nakon zahvata desni

Riječ je o postupku u kojem se koristi vlastita krv pacijenta kako bi se dobila plazma bogata trombocitima (PRP), a zatim se ta koncentrirana plazma primjenjuje na tretirano područje. Budući da se radi o autolognom materijalu, fokus je na poticanju prirodnih mehanizama cijeljenja, uz dobru podnošljivost i široku primjenu u parodontologiji i oralnoj kirurgiji.

U Ordinaciji Sladović u Zadru PRP tretman uklapa se u suvremen pristup zahvatima na mekom tkivu, osobito kada pacijenti očekuju predvidljivije cijeljenje, manje postoperativnog krvarenja i kvalitetniju obnovu zubnog mesa nakon terapije parodontitisa ili kirurških zahvata.

Što je PRP i zašto se koristi u parodontologiji?

PRP je kratica za platelet-rich plasma, odnosno plazmu bogatu trombocitima. Trombociti su prirodno uključeni u zgrušavanje krvi, ali i u proces cijeljenja jer otpuštaju faktore rasta koji sudjeluju u obnovi tkiva. U stomatologiji se PRP terapija koristi kao potporna metoda kada je potrebno potaknuti regeneraciju i stabilizirati ranu nakon zahvata.

Kod zahvata na desni (zubnom mesu) cilj nije samo da rana “zacijeli”, nego da tkivo bude funkcionalno i stabilno: manje osjetljivo, otpornije na upalu i povoljnije za dugoročno održavanje oralne higijene. Upravo zato PRP može imati vrijednost kao dio plana liječenja parodontitisa ili nakon kirurških procedura, kada je važno smanjiti rizik komplikacija i ubrzati oporavak, osobito u sklopu parodontologije.

Foto: Ordinacija Sladović

Kako izgleda PRP tretman u ordinaciji

Postupak je u pravilu brz i organiziran unutar jednog posjeta. Najprije se uzima manja količina krvi, zatim se krv centrifugira kako bi se izdvojila plazma bogata trombocitima. Dobivena PRP plazma primjenjuje se izravno na područje zahvata na zubnom mesu ili u okolno meko tkivo, ovisno o indikaciji.

Pacijentu je obično važno znati dvije stvari: PRP se koristi kao dodatak standardnoj terapiji i ne zamjenjuje temeljno liječenje te se cijeli proces uklapa u logiku modernih, učinkovitih protokola u kojima se nastoji postići maksimalan učinak uz što manji stres za tkivo.

Kada PRP može pomoći kod zahvata desni i vađenja zuba

PRP terapija najčešće se razmatra u situacijama kada je potrebno potaknuti regeneraciju tkiva ili optimizirati cijeljenje:

Nakon parodontoloških zahvata, kada se tretira upaljeno i povučeno zubno meso.

Kod liječenja parodontitisa, kao podrška stabilizaciji mekih tkiva i zacjeljivanju.

Nakon vađenja zuba, posebno kada se želi bolje cijeljenje rane i kontrola krvarenja.

Uz određene kirurške procedure u području mekog tkiva, gdje je cilj brži oporavak i kvalitetniji rezultat.

Kao dio pripreme ili oporavka kod implantoloških zahvata, uključujući planiranje terapije sa zubnim implantatima.

Važno je naglasiti da je PRP tretman najkorisniji kada je dio jasno postavljenog plana terapije i kada pacijent razumije da oralna higijena, kontrolni pregledi i preporuke nakon zahvata izravno utječu na rezultat.

Brži oporavak nije slučajnost: što utječe na cijeljenje

Iako PRP može potaknuti procese cijeljenja, oporavak nakon zahvata desni ovisi o više čimbenika: opsegu zahvata, stanju tkiva prije terapije, prisutnosti parodontitisa i navikama (poput pušenja). Kada je zubno meso već kompromitirano upalom, cilj terapije je vratiti kontrolu nad upalnim procesom i stabilizirati tkivo.

U praksi je najvažnije da pacijent dobije individualne upute: kako pravilno čistiti zube i međuzubne prostore bez traumatiziranja rane te koje proizvode koristiti u fazi oporavka. Takav pristup smanjuje rizik ponovne upale i povećava šansu da regeneracija bude trajna.

PRP kao dio suvremenog, individualnog pristupa pacijentu

PRP terapija nije univerzalno rješenje za svaki zahvat, ali u odabranim situacijama može biti vrijedna podrška kada je cilj regeneracija zubnog mesa, brži oporavak mekog tkiva i bolja kvaliteta cijeljenja. Kada se spoji s preciznim planom terapije i pravilnom oralnom higijenom, PRP tretman postaje dio moderne stomatologije koja brine o zdravlju i dugoročno stabilnim rezultatima.