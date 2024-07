Prsten Nibelunga: Kako su žene postale rješenje, a muškarci misle da su bogovi?

Danas ćemo se zaviriti u svijet frula, prstenova i neobičnih odnosa. Da, dobro ste pročitali! Priča koju vam donosim nije obična – ona je zavodljiva, intrigantna i kreativna. Dakle, pripremite se za putovanje kroz mitologiju, glazbu i ljubavne zaplete.

Prsten Nibelunga: Kako su žene postale rješenje

Nakon što sam isprobala mnoge frule, počela sam razmišljati: “Što bi bilo kad bi bilo?” Razgovarajući s mladom prijateljicom, zaključila sam da nisam usamljena u mišljenju da su žene zapravo rješenje! Ona je imala problema u vezi, a moje veze jednostavno ne idu.

- “On hoće s njim na more”, priznala mi je.

- “Možda je zaljubljen u njega?”, zaključila sam.

- “To sam i ja rekla!”, povikala je mlada.

- “Kakav mu je odnos s majkom?”, pitala sam.

- “Najbliži, ona mu je sve”, gledala je mlada malo u mene, a malo u pod.

- “Okej, znači sve radi zbog njega, svojeg prijatelja, a mama mu je apsolut”, provjerila sam informacije.

- “Da”, kazala je.

- “Hmmm…”, mrmljala sam.

- “Mislim da su žene rješenje. Kako mi se čini…”, kazala je mlada.

- “Apsolutno!”, potvrdila sam kao Božo Petrov.

Foto: Qeer Zagreb

Nije prošlo puno od tog našeg dubokog razgovora, a ja sam se našla u društvu svojih prijateljica koje već godinama žive zajedno i u vezi su. Jedna mi je predložila idealno rješenje: da sam u vezi sa ženom, prijateljicom, a sa strane šaram s muškarcima po izboru!

Pojavila se kod mene, došla je iz Njemačke s rečenicom:

- “Nakon 26 godina, vrijeme je da ti stavim prsten na ruku!” Odmah sam se sjetila svih kombinacija.

- “Jest, da sam udana već 18 godina, ali red je da se nas dvije ovjenčamo. Samo moramo mužu objasniti zašto nosim naš prsten, a ne nosim njegov prsten”, ispovjedila mi se.

- “Jedan da zavlada svima!”, kazala sam.

Operni spektakl i muškarci kao bogovi

Odmah me to bacilo na projekt “Domina” i “Queer” opernog spektakla koji će se odviti u HNK 13.7. u 19:30 sati. Tko to propusti, to je kao da ste propustili “Prsten Nibelunga” (Der Ring des Nibelungen), ciklus od četiri opere njemačkog skladatelja Richarda Wagnera.

Ne znam zašto muškarci misle da su naši bogovi. Osim što ovaj jedan u mom životu zbilja baca na grčkog boga, taj njegov ideal muškarca i te snažne ruke kada me zagrle, nekako smisao dobiva život! Sve se vrti oko frula i nema smisla više taj recept. To vidimo prema našim prethodnicama. Treba to promijeniti i neka se frule vrte oko nas. Nas dvije možemo imati čvrsti savez koji je ispunjen prijateljstvom, razumijevanjem, utjehom i iskrenom pomoći, a muškarci, naši bogovi, neka budu tu negdje za poneki izlet.

Valkyrie Brünnhilde, Siegfriedova ljubavnica i Wotanova kći, izgubila je besmrtnost jer je prkosila ocu u pokušaju da spasi Sigmunda, Sigfriedovog oca. Ona vraća prsten rajnskim djevicama i oduzima si život na Siegfriedovoj pogrebnoj lomači. Hagen se utapa pokušavajući dohvatiti prsten, a bogovi i Valhala uništeni su vatrom. Ova priča o prstenu Nibelunga ostavlja nas s mnogo pitanja i dubokim razmišljanjima o moći, ljubavi i sudbini.