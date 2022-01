Novopečeni bračni par imao je savršeno vjenčanje iz snova. Bili su tri godine skupa. Njoj je bilo 26, njemu 28, a vjenčali su se na Karibima. Sve je bilo savršeno, do trenutka kada ju je suprug nazvao krivim imenom.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sve je bilo savršeno - gosti su bili zadovoljni, vrijeme savršeno, hrana ukusna, romantika je vladala. Sve je baš bilo kako su zamišljali - ulazak u crkvu, rezanje torte, prvi ples...

No to sve se srušilo onog trenutka kada im je trebala započeti najljepša večer u njihovom životu, njihova prva bračna noć.

Nesretna mladenka još uvijek ne želi gledati fotografije s vjenčanja niti ga se prisjećati. Tu večer, provela je plačući u kupaonici.

Kao i svaki mladenci, nakon vjenčanja, uputili su se u sobu. Zagrljeni su željeli zaspati, a onda ju je njezin novopečeni suprug nazvao imenom njezine prijateljice. U tom trenutku sva romantika i strast su jednostavni nestali, a nakon toga ništa više nije bilo isto.

- Još uvijek čujem to. Bilo je odvratno. Ako pogledam u slike s vjenčanja sve će mi se vratiti. Tu noć mi se samo ispričavao, govorio da je to ništa. Ja zaista ne mislim da između njih nije bilo ništa. On se želi pretvarati kao da ništa nije bilo, ali ja ne mogu - ispričala je mladenka, prenosi The Sun.

Bračna savjetnica Deidre Sanders rekla je da je ono najbitnije da se vole. Ako se prevara nije dogodila, onda bi to zajedno mogli prebroditi.

- Kada god se sjetite ovog nesretnog trenutka sjetite se tri lijepe uspomene. Držite se za ruke, ljubite se, volite se i izgradite intimnost zajedno - rekla je Sanders.