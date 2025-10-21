Edison je na današnji dan 1879. usavršio žarulju koja svijetli 13,5 sati. Hemingway objavio hit roman na Kubi, a Chuck Berry osvojio prvo mjesto s dvosmislenom pjesmom My Ding-a-Ling
NA DANAŠNJI DAN PLUS+
Prva Edisonova dugotrajna žarulja gorjela je čak 13,5 sati
Čitanje članka: < 1 min
Na današnji dan 1879. Thomas Edison usavršio je dugotrajnu žarulju sa žarnom niti koja je gorjela 13,5 sati. Stvar je bila u karboniziranoj pamučnoj niti, koja je bila izdržljivija od ranijih pokušaja, i rješenju koje je kasnije upotrijebio za stvaranje prvog sustava gradske rasvjete u New Yorku.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku