Prva pomoć na plaži: Ubodete li se na ježa, ako meduza opeče

I na plaži je dobro imati pincetu, sredstvo za dezinfekciju i gazu ili flaster. Jedna od nevolja koje vrebaju u plićaku su morski ježevi. Njihove bodlje mogu prodrijeti u tkivo vrlo duboko te zaostati u rani. Ako ih se brzo ne izvadi i rana dobro ne očisti, može doći do zagnojenja. U rani se obično vide polomljeni dijelovi bodlji, a oko mjesta uboda crvenilo i oteklina.

- Mjesto uboda treba prvo dezinficirati (alkohol, antiseptik). Za vađenje bodlji treba koristiti pincetu, koju također treba sterilizirati, a iglice koje se ne mogu izvaditi namažite mašću amonijeva sulfogirodalata ili takozvanom crnom masti, koja će ubrzati izlazak bodlji iz kože - savjetuje dr. Ivica Cvetković.

Ako se bodlje teško vade, otiđite liječniku da ih očisti, jer ako dio ostane u tijelu, prijeti opasnost od infekcije.

- Ako ste, pak, sigurni da ste izvadili sve bodlje, dobro dezinficirajte to područje i primijenite neku antibiotsku mast ili prašak za rane te zaštitite sterilnom gazom ili flasterom - savjetuje. Relativno su česti i susreti s meduzom i vlasuljom, koji i odraslima mogu biti vrlo neugodni, a osobito djeci.

- Opečeni dio tijela što prije isperite morskom vodom ili vinskim octom, koji blokiraju neaktivirane žarnike. Voda za to nije dobra jer se pojačava osjet bola. Može poslužiti i limun, a ako nemate ništa od toga pri ruci, poslužit će i urin - kaže liječnik i dodaje da djetetu, ako opeklina jako boli, možete dati sirup protiv bolova.

- Mjesto gdje je koža opečena meduzom ne smijete dirati rukama niti trljati. Kad se lovke od meduze uhvate za kožu, teško ih je skinuti, a i dalje ispuštaju otrov. Možete si pomoći i tako da opečeni dio što prije istrljate pijeskom, kako bi se žarnice poskidale s tijela i smanjilo otpuštanje otrova - kaže dr. Cvetković.

Dodaje kako se nakon što nas opeče meduza na koži ubrzo javlja alergijska reakcija, a to može uključivati crvenilo, osip, otekline i mjehuriće. Sve to može potrajati i nekoliko dana, s tim da se mogu razviti i sekundarne infekcije - svrbež, kraste i promjena boje kože.

- Ako je opeklinom od meduze zahvaćen dio kože veći od površine dlana, bilo bi dobro potražiti pomoć liječnika, baš kao i ako osjetite vrtoglavicu ili potrebu za povraćanjem. I opekline na području očiju, lica, usta ili genitalija zahtijevaju hitnu medicinsku pomoć - kaže.

Prva pomoć kod uboda morskih i kopnenih beštija:

SAMO NEKA JE STERILNO Odlučite li sami vaditi bodlje od ježa, prvo dezinficirajte mjesto uboda. Dobro dezinficirajte te na kraju očistite i zaštitite ranu sterilnom gazom.

PAZITE DA NE POJAČATE BOL Područje koje je opekla meduza ne smije se ispirati vodom jer će ona pojačati bol. Poslužit će ocat, morska voda ili vaš urin.

RIBA PAUK Ranu treba isprati, a bodlje izvaditi. Ubodeni dio tijela treba uroniti u vruću vodu koliko možete izdržati, a da se ne opečete i što prije se javiti liječniku.

ODMAH LIJEČNIKU Ugriz crne udovice za desetak minuta izazvat će bol u najbližim limfnim čvorovima te grčeve mišića, znoj i ubrzani rad srca.

MRAVI Na mjestu uboda mogu se javiti prištići i crvenilo te svrbež. To mjesto možete premazati antihistaminskom kremom, no najčešće ni to nije potrebno.

