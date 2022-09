Prvi dani u školi: Naučite dijete učiti i kako se organizirati te da su ocjene - njegova odgovornost

Većina roditelja prvašića koji su ovih dana po prvi puta sjeli u školske klupe vjerojatno je svom uzbuđenom mališanu prije toga bezbroj puta ponovila: 'Moraš mirno sjediti u klupi! Nema šetanja po razredu i ne pričaj dok učiteljica govori', pomalo u strahu da će on to zaboraviti već na prvom satu. Kroz koji dan roditelji će se vjerojatno po prvi puta susresti i s tim da djetetu moraju objasniti da u školu mora ići svaki dan, bez obzira na to što mu se nešto nije svidjelo, a kroz koji mjesec počet će i prve glavobolje zbog toga što mališan ne pamti što je dobio za zadaću, ili ne može naučiti pjesmicu na pamet.