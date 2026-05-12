Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
POSEBAN DAN

Prvi hrvatski Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Prvi hrvatski Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom
Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

U Hrvatskoj se prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom kako bi se potaknula veća svijest o njihovim pravima i uključivanju u društvo. U Hrvatskoj živi više od 675.000 osoba s invaliditetom.

Admiral

U Hrvatskoj se u utorak prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem da se osvijestiti širu javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo.

 Odluku o proglašenju 12. svibnja Nacionalnim danom osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatski sabor je donio u siječnju ove godine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

01:13
Daisy May Demtre - djevojčica s amputiranim nogama | Video: 24sata/pixsell

 Proglašenje je inicirao Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom (HSUTI) koji danas okuplja 50 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz 47 mjesta diljem Hrvatske.  Odabrao je 12. svibnja jer je to spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima.

OBJAVILA UDRUGA SJENA Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji
Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji

 Savez je građane pozvao da se u utorak, od 10 do 13 sati, u parku Zrinjevac pridruže obilježavanju prvog Nacionalnog dana te iskuse neke od svakodnevnih prepreka s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom.

Foto: Dreamstime

 - Dođite, podržite i budite dio promjene, poziva Savez građane, podsjećajući ih da inkluzija počinje razumijevanjem i spremnošću da se uklone prepreke – fizičke i društvene.

  Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno (HZJZ), u rujnu prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom što čini 17, 5 posto ukupnog stanovništva.

POVIJESNO PUTOVANJE Osoba s invaliditetom po prvi puta u povijesti leti u svemir
Osoba s invaliditetom po prvi puta u povijesti leti u svemir

 Više od 200.000 osoba je s težim i teškim invaliditetom, kojima društvo mora osigurati podršku, usluge i uvjete života kako njihov invaliditet ne bi na najnegativniji način obilježio njihov život, navodi pravobranitelj za osobe s invaliditetom u svom izvješću za 2025. godina. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah
KUK OAZA

FOTO Vila u Makarskoj 'izranja' iz stijene, a pogled oduzima dah

Vila Kuk Oaza u Makarskoj, smještena na litici s pogledom koji ostavlja bez daha, simbol je suvremene mediteranske luksuzne arhitekture i udobnosti. Evo detaljnog osvrta
Nebeski zaštitnici: Saznajte koji anđeo čuva vaš znak Zodijaka
POMOĆ S NEBA

Nebeski zaštitnici: Saznajte koji anđeo čuva vaš znak Zodijaka

Vjerovanje u anđele zaštitnike duboko je ukorijenjeno u različitim duhovnim tradicijama. Prema duhovnim vjerovanjima, svaki znak Zodijaka ima svog nebeskog čuvara koji ga vodi i štiti
Za dug život: 20 namirnica koje sprječavaju začepljene arterije
ZA SVAKI DAN

Za dug život: 20 namirnica koje sprječavaju začepljene arterije

Zdrave namirnice nije teško uklopiti u svakodnevnu prehranu, bitno je voditi računa o tome da ih možemo konzumirati i kao samostalni obrok ili užinu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026