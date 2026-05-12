Prvi hrvatski Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom

U Hrvatskoj se u utorak prvi put obilježava Nacionalni dan osoba s tjelesnim invaliditetom s ciljem da se osvijestiti širu javnost o potrebi za većom brigom o tim osobama, sprječavanju njihove diskriminacije te njihovoj socijalizaciji i integraciji u društvo.

Odluku o proglašenju 12. svibnja Nacionalnim danom osoba s tjelesnim invaliditetom Hrvatski sabor je donio u siječnju ove godine.

Daisy May Demtre - djevojčica s amputiranim nogama

Proglašenje je inicirao Hrvatski savez udruga osoba s tjelesnim invaliditetom (HSUTI) koji danas okuplja 50 lokalnih udruga osoba s tjelesnim invaliditetom iz 47 mjesta diljem Hrvatske. Odabrao je 12. svibnja jer je to spomendan svetog Leopolda Bogdana Mandića, sveca koji je i sam živio s teškim tjelesnim ograničenjima.

Savez je građane pozvao da se u utorak, od 10 do 13 sati, u parku Zrinjevac pridruže obilježavanju prvog Nacionalnog dana te iskuse neke od svakodnevnih prepreka s kojima se susreću osobe s tjelesnim invaliditetom.

- Dođite, podržite i budite dio promjene, poziva Savez građane, podsjećajući ih da inkluzija počinje razumijevanjem i spremnošću da se uklone prepreke – fizičke i društvene.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno (HZJZ), u rujnu prošle godine u Hrvatskoj je živjelo više od 675.000 osoba s invaliditetom što čini 17, 5 posto ukupnog stanovništva.

Više od 200.000 osoba je s težim i teškim invaliditetom, kojima društvo mora osigurati podršku, usluge i uvjete života kako njihov invaliditet ne bi na najnegativniji način obilježio njihov život, navodi pravobranitelj za osobe s invaliditetom u svom izvješću za 2025. godina.