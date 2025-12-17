Ustavni sud srušio sporni zakon: Povijesna pobjeda za osobe s invaliditetom i njihove obitelji

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske označila je veliki preokret u sustavu osobne asistencije. Sud je ukinuo ključne dijelove Zakona o osobnoj asistenciji i potvrdio ono na što su roditelji i udruge godinama upozoravali: zakon je bio diskriminatoran, restriktivan i neustavan, objavili su iz Udruge Sjena.

Postupak pred Ustavnim sudom pokrenula je Udruga obitelji djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom Sjena. Današnjom odlukom Sud je jasno poručio: osobna asistencija nije privilegij, već pravo koje proizlazi iz ljudskog dostojanstva.

Ukinuta dobna granica i zabrane

Među najvažnijim odlukama je ukidanje dobne granice od 18 godina za pravo na osobnu asistenciju. Maloljetne osobe s invaliditetom više se ne smiju automatski isključivati iz sustava samo zbog svoje dobi.

Sud je srušio i odredbe koje su zabranjivale osobnu asistenciju osobama koje već koriste pomoć u kući ili imaju status roditelja njegovatelja ili njegovatelja. Takve zapreke ocijenjene su neustavnima.

Kraj plafonima i tablicama

Ustavni sud ukinuo je i velik dio odredbi koje su ograničavale broj sati osobne asistencije kroz fiksne kategorije i maksimalne iznose. Sud je poručio da se potrebe osoba s invaliditetom moraju procjenjivati individualno, a ne prema unaprijed zadanim tablicama.

Neustavnima su proglašene i podjele temeljene na stupnju invaliditeta, obiteljskim okolnostima i statusima korisnika.

Država ne smije prebacivati odgovornost na obitelj

U obrazloženju odluke Sud je naglasio da osobna asistencija nije socijalna povlastica, već ustavno pravo povezano s pravom na neovisno življenje i uključenost u zajednicu.

Invaliditet je prepoznat kao ustavna osnova zabrane diskriminacije, a ta se zaštita odnosi i na članove obitelji osoba s invaliditetom. Sud je izričito naveo da država ne smije prebacivati svoju odgovornost na obitelj i da obiteljska skrb ne može biti razlog za uskraćivanje prava.

Posebno je naglašeno da djeca s invaliditetom imaju pravo na osobitu skrb te da je njihovo potpuno isključivanje iz osobne asistencije bilo protivno Ustavu.

Zakon mora u izmjene

Odlukom Suda zakonodavac je obvezan izmijeniti Zakon o osobnoj asistenciji. To uključuje uvođenje individualne procjene stvarnih potreba, osiguravanje asistencije i djeci te osobama s najtežim invaliditetom, bez gornjih ograničenja i bez automatskog isključivanja zbog drugih oblika pomoći.

Ukinuta je i odredba prema kojoj se pravo priznaje tek od početka korištenja usluge, dok će postojeći uvjeti za osobne asistente prestati vrijediti nakon isteka roka od jedne godine.

'Mi smo majke, a ne ulica'

Iz Udruge Sjena poručuju da ova odluka nije samo pravna pobjeda, već i pobjeda roditelja, posebno majki koje su godinama upozoravale na nepravde u sustavu.

- Mi nismo 'ulica'. Mi smo roditelji djece s invaliditetom, skrbnice i građanke koje su branile ustavna prava svoje djece onda kada je država zakazala - poručuju.

Dodaju da odluka Ustavnog suda otvara i pitanje političke odgovornosti resornog ministra koji je, kako navode, ignorirao stručna upozorenja i glas roditelja te branio zakon koji je sada proglašen neustavnim.

Roditelji i udruge najavljuju da će pomno pratiti provedbu odluke i inzistirati na izmjenama koje će osobnu asistenciju napokon učiniti pravom, a ne privilegijom.