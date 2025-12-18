Osoba s invaliditetom po prvi puta u povijesti leti u svemir

Blue Origin je najavio misiju NS 37 na kojoj će Michaela “Michi” Benthaus, inženjerka iz Europske svemirske agencije, postati prva osoba koja koristi kolica i leti iznad Kármánove linije, granice svemira na oko 100 kilometara visine, prenosi ABC News.

Riječ je o suborbitalnom letu raketom New Shepard, što znači da kapsula ne ide u orbitu oko Zemlje, nego se nakratko popne iznad granice svemira i zatim se vraća natrag. Cijelo putovanje od polijetanja do slijetanja obično traje oko 10 do 12 minuta, a putnici dobiju nekoliko minuta bestežinskog stanja i pogled na Zemlju iz “crnine” svemira.

Benthaus koristi kolica nakon ozljede kralježnice u nesreći na brdskom biciklu 2018. godine, ali je i nakon toga ostala vezana uz svemir, i profesionalno i kroz treninge koji simuliraju uvjete leta. Uoči misije Blue Origin i partneri morali su prilagoditi dio logistike i procedure, od boravka na lokaciji do ulaska i izlaska iz kapsule, a spominje se i rješenje koje joj pomaže stabilizirati noge u bestežinskom stanju.

Zašto je ovo velika stvar iako je “turistički” let? Jer se u svemirskim programima već desetljećima svaka sitnica planira za vrlo uski profil putnika, a ovakvi letovi pokazuju da se taj profil može širiti. U praksi to znači više rada na pristupačnosti, dizajnu opreme, sigurnosnim protokolima i obuci posade, ali i jasnu poruku da invaliditet ne mora automatski značiti kraj ambicije da se doživi svemir.

Koliko se svemirske agencije prilagođavaju profilu putnika pokazuje i podatak da ESA i UK Space Agency već godinama guraju projekt “parastronauta”, a John McFall je ranije dobio zeleno svjetlo da može biti certificiran za dugotrajnu misiju na svemirsku postaju, što je zasebna, još zahtjevnija razina od suborbitalnog skoka.

Svaka ovakva misija gura industriju da pristupačnost postane dio standarda, a ne iznimka. Danas je to kratki let s nekoliko minuta bestežinskog stanja, sutra može značiti ozbiljnije misije i širi krug ljudi koji uopće mogu ući u taj svijet. Ovo pokazuje kako putovanja u svemir postaju sve jednostavnija, što je ključno za one koji nisu u svemirskim agencijama a nadaju se na kratko napustiti planetu.