Prvi modeli bili su joj udvarači, a danas šiša društvenu kremu

Ona stoji iza jednog od najpoznatijih salona u gradu, a njenim rukama rado se prepuštaju mnoge poznate dame - od Izabel Kovačić do Ivane Omazić. Stilistica i frizerka Teuta Mesaroš (35) dobro je poznato ime u svijetu ljepote.

Karijeru je počela odmah nakon završetka srednje škole, a njezin salon danas je jedna od najpoznatijih adresa u Zagrebu. Majka je dvoje maloljetne djece, koje je dobila u braku s Krešom, nećakom poznatog hrvatskog poduzetnika Luke Rajića.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Tko je bila Teuta prije nego što je postala poznata frizerka?

Kao i danas, sasvim obična djevojka/žena koja se veseli sitnicama. Odrasla sam u Gornjem Vrapču s tri sestre. Po nacionalnosti sam Albanka, no rođena sam u Zagrebu. Roditelji su se vjenčali vrlo mladi, s 19 godina, i tada došli u Zagreb. Imali smo zlatarnicu, u kojoj sam voljela provoditi sate, a tata je bio pravi zlatar - majstor koji je znao izrađivati predivan filigranski nakit.

Mora da je otac izludio sam uz pet žena?

Da. Jer cijeli je život okružen ženama i njihovim problemima - nas pet, a on jedini muški. Mislim da sam ga ja dokrajčila jer sam bila vragolasta i najmlađa. Strašno sam tvrdoglava i uporna. To opravdava što sam Bik po horoskopu. No imala sam prekrasno djetinjstvo. Nakon završetka srednje škole preselili smo se na Britanac, što mi je u tim godinama odgovaralo zbog movinga koji nudi centar grada.

Kakva si bila učenica?

Do šestog razreda bila sam odlična, pred kraj osnovne škole u meni se probudila buntovna faza. Na nastavi sam bila brbljava, što su mi profesori znali zamjeriti. Danas zbog svojih pripravnika surađujem s nastavnicima iz svoje srednje i često mi to znaju spomenuti, ali uvijek priznaju da sam bila iznimno talentirana. Voljela sam likovni i kemiju, što se vidi jer danas obožavam koloristiku. Frizeri su umjetnici ili arhitekti. Ja nekako s godinama sve više naginjem ovom umjetničkom.

Kamo si išla i što si radila kad si markirala? Jesi li to radila zbog ljubavi pa bježala dječacima u zagrljaj ili...?

Ne, nisam baš doživljavala dečke u toj fazi. Puno sam vremena provodila u salonu. Svaki dan sam bila na praksi, a dosadna predavanja u školi uglavnom smo mijenjali za kavu u obližnjem kafiću. Obično je nas nekoliko cura bilo u skupini. Uvijek bi nam se prikrpali dečki iz škola u kojima su uglavnom bili muški razredi, poput ugostiteljske i fotografske.

Jeste li ih koristile kao pokusne kuniće za šišanje?

Kad su nam trebali modeli za muška šišanja u školi, znale smo koristiti priliku. Najviše smo naš zanat koristile na dečkima koji bi nam se udvarali u klubovima. Čim bi pitali gdje radimo, s oduševljenjem bismo ih uputile u salon pa naplatile sve što smo mogle. Joj, bile smo grozne.

Kad si već spomenula praksu, koliko si mogla zaraditi na praksi?

Uvijek sam super zarađivala jer bih od svake klijentice dobila napojnicu. Na praksu sam krenula s 15 godina i od tada više ne ovisim o svojim roditeljima. Sjećam se da je tada plaća pripravnika bila 200 kuna. Prvi put kada mi je šefica dala novce baš me iznenadila jer nisam ni znala da se praksa plaća, ali kad sam otvorila kuvertu sve mi je bilo jasno. Virila je jedna 200-tica. Danas je to ipak malo regulirano, svaki pripravnik ima svoj bankovni račun, a obračun plaće se uračuna nakon zbrajanja sati koje provedu u salonu.

A napojnice?

Puno sam vremena provodila u salonu i zaista sam prava radoholičarka. Trudila sam se oko klijentica pogotovo oko pranja kose i masaže vlasišta tako da sam imala odlične napojnice.

Namasirala si se kažeš?

Jesam, naradila sam se kao budala, haha, ali isplatilo se.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Što si kupila od prve zarade?

Cipele. One su mi bolna točka.

Pustimo cipele, hajdemo malo o mužu. Kako si ga upoznala?

Upoznala nas je moja kolegica s posla. Rekla je da ima super dečka za mene. Tad su me zanimali samo posao, društvo i izlasci. Cijelo društvo se spremalo na koncert, a dogovor je bio na Trgu bana Jelačića. Svi su namjerno kasnili sat vremena, a nama nije ništa drugo preostalo nego da odemo na piće jer je bilo hladno, to je bilo u vrijeme Božića. Od prvog susreta mi je bio jako privlačan. Iako nisam padala na vrlo zgodne dečke, on mi se odmah svidio.

Kakav je Krešo muškarac, je li samozatajan? Što radi?

Da, jako. Joj, zabranio mi je da pričam o njemu. Vrlo je staložen, samouvjeren i ne voli društvene mreže. On je inženjer prometa.

Je li ljubomoran?

Ne, nimalo, što me ponekad baš živcira.

Što ti je suprug napravio da nikada nećeš zaboraviti?

Bio mi je ogromna podrška kad sam otvarala salon i pokazao mi je veliko povjerenje. To je bilo u vrijeme najveće krize i svi su tu odluku smatrali nepromišljenom, osim njega - on me i nagovorio na to. Odveo me na ručak i pitao: ‘Nije li sad vrijeme da otvoriš svoj salon? Pomoći ću ti koliko mogu, dići ćemo kredit, što god treba. Ja vjerujem da ti to možeš’. Pokušala sam to izbjeći i uvjeravala ga da ne zna kako je to cjelodnevni angažman, da želim i djecu, a to je s vlastitim salonom puno teže. Na kraju sam s 26 godina otvorila salon, a rodila s 31.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Kako te zaprosio?

Bili smo u Firenci i bio je to predivan vikend. Bio je vrlo čudan cijeli dan, imao je tremu. Šetali smo na mostu Ponte Vecchio pored zlatarnice i pitao me koji prsten mi se sviđa pa sam rekla: ‘Ne nosim prstenje, ne mogu s njima raditi i ne treba mi’. Kad me zaprosio, kao pravo žensko, prvo sam pitala kako me zaprosio bez prstena. Drugi dan smo zajedno izabrali jedan.

Vidim nemaš ga ni sad?

Tako je. Pa rekla sam da mi smeta dok radim, haha.

Smeta li mu to?

Ne, jer mu je to izgovor da ni on ne nosi svoj. Ali prstenje mi ne predstavlja ništa. Stavila sam ih na počasno mjesto. Točnije, imamo stalak na kojem ih držimo za ukras.

Kad ste se oženili, gdje, kako ste slavili?

Bilo je to godinu dana nakon Firence. Imali smo vjenčanje od 150 ljudi u šatoru na golf terenima s obzirom na našu veliku obitelj. Bila je to baš mala slatka svadba. Dizajner Boris Pavlin mi je radio vjenčanicu, a frizuru, tko drugi nego salon Teuta. Cure u salonu su imale veću tremu od mene oko same frizure.

Jesi li upoznala Luku Rajića, suprugova ujaka, i kakav je privatno?

Ne volim o tome jer obitelj je zaista privatna stvar. Mogu reći da je izrazito karizmatičan, sposoban i dobronamjeran.

Tko šiša Luku Rajića?

Kako vani živi, vani se i šiša.

Jesi li ga ikada šišala?

Jesam, ali zanemarivo jer, kažem, šiša se vani.

Kako si uspjela privući poznate klijentice?

Nisam ništa specijalno radila. Samo sam se trudila biti najbolja. Kad sam otvorila salon, nekoliko ih je došlo po preporuci. Svi su dolazili isključivo preko usmene preporuke, brzo se krug poznatih klijentica širio.

Koga si sve od poznatih frizirala?

Skoro sve: Ivu Balaban, Ljupku Gojić, Ninu Badrić, Ivanu Omazić, Mirelu Srnu, Helenu Šopar, Izabel Kovačić...

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li istina da Izabel satima radiš lokne?

Ma ne. Ona ima prekrasnu i izrazito gustu kosu. No ona uz tu ljepotu zrači i zato je ljudima tako ‘vau’. A kosa joj je čudo...

Jesu li poznate zahtjevnije od nepoznatih klijentica?

Ovisi kakva je tko osoba, ali generalno nisu.

Je li ti se ikad ruka tresla kad si morala raditi na poznatima?

Sjećam se da sam tremu imala kad sam prvi put išla na snimanje izvan salona. Pokojni Tomo Vrban šminkao je Mineu. Bilo je to snimanje nekog spota. Nisam znala što me čeka, ali bila sam klinka, a ona zvijezda s ‘Vrapcima i komarcima’. A možda sam najveću tremu imala kad je Ivana Omazić dolazila. Ali na kraju je bila zadovoljna.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Je li ti netko ispričao nešto intimno da ti je bilo neugodno jer znamo da ste vi frizeri ‘psihijatri bez diplome’?

Jedna mi je ispričala kako ju je dečko ostavio mjesec dana prije porođaja. Druga da je saznala da ju je prevario. Uglavnom su ljubavni problemi. Ženama je lakše to podijeliti s frizerom nego s prijateljicom jer je u salonu nitko neće osuđivati. Zamislite, nedavno sam gledala istraživanje koje kaže da se u salonima najmanje priča o kosi, tek 20 posto, a da o tome ljudi žele saznati više. To znači da je problem u frizerima.

Ima li još nešto što želiš?

Promijenila bih opet izgled salona, oživila novi koncept koji još ne postoji. Želim salon u kojem će klijentice još više uživati i obaviti još više usluga.

Kako si uspjela u Hrvatskoj, zemlji poreznih apsurda i davanja?

Mislim da se u Hrvatskoj može uspjeti predanim radom i trudom. No da je teško, teško je. Nameti su nesnosni. Radije bih ljudima povećavala plaću i tako ih još više stimulirala i nagradila nego trošila novac na nešto za što ne znam što plaćam.

