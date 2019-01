Maja Šesnić: Uz petero djece vodim posao u Splitu i Zagrebu

Spojiti majčinstvo i privatan posao za mnoge zvuči poput nemoguće misije, no Maja Šesnić (38) uspješno balansira između njih. Majka petero djece i ravnateljica EdukaCentra - Ustanove za obrazovanje odraslih, koja djeluje u čak dva grada reference su s kojima ju možemo uvrstiti među najuspješnije hrvatske poduzetnice.

Privatnom poslu odlučila se posvetiti stjecajem okolnosti, a i tada nije razmišlja o rezultatima već se smjelo uhvatila - posla.

- Prije prelaska u privatni posao bavila sam se sasvim drugom vrstom posla. Radila sam u privatnoj firmi kao arheologinja jer mi je to i zanimanje. Većinom je to bio terenski posao, uz koji sam sve teže brinula o dvoje male djece, pa se logično nametnulo da preuzmem upravljanje obiteljskom tvrtkom koja je do tog trenutka djelovala u Splitu - priča Maja Šesnić. U početku joj, priznaje, nije bilo nimalo lako jer je "upala" u drugu branšu, koja joj nije bila nimalo bliska, ali uz suprugovu podršku i predan rad uspjela je posao postaviti na noge.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Odluka o širenju došla je već nakon godinu dana, obzirom da smo obiteljski život preselili u Zagreb gdje smo otvorili podružnicu tvrtke i tako je započela moja pojačana poduzetnička aktivnost. Upravo je širenje posla iz manje u veću sredinu za mene bio najveći izazov u karijeri - kaže Maja.

- U Zagrebu je tržište potpuno drugačije. U Splitu su naši polaznici inertniji kada je riječ o promjenama, dok je na zagrebačkom tržištu promjena stalna i konstantno trebamo unaprjeđivati i sadržaj i načine edukacije. Oba tržišta imaju svoje dobre i loše strane, ali u tome je i čar ovog posla. Nema puno odmaranja - kaže Maja. U EdukaCentru se provodi edukacija za verificirana zanimanja odobrena od nadležnih ministarstava, kao i cijeli spektar cjeloživotnog obrazovanja.

- Osim velikog broja stranih jezika u ponudi imamo širok spektar “soft edukacija”, informatičkih specijaliziranih edukacija, programiranja, dizajna, upravljanja projektima, poslovnih seminara. Provodimo “in-house” edukacije surađujući s tvrtkama koje nam se obraćaju s različitim potrebama. Za njih prilagođavamo program, termin i tempo rada. Ono po čemu smo još posebni na tržištu, i zbog čega ne brinem za egzistenciju je - individualna nastava. Svaki zainteresirani polaznik može nam se javiti kako bi održali probni sat i vidjeli koje su njegove potrebe i ciljevi. Nakon toga na licu mjesta prilagodimo i osmislimo individualan program - naglašava Maja.

Kada priča o unapređenju posla, velike prepreke vidi u državnim "nametima", suvišnoj papirologiji, kompliciranim administrativnim procedurama i regulativama te njihovim konstantnim promjenama. Primjerice, s obzirom da ima značajan broj vanjskih suradnika nužna je fleksibilnost njihovog angažmana. No ipak, zadovoljna je podrškom određenih institucija kroz edukacijske programe za mlade poduzetnike.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

S obzirom na obaveze oko djece većinu posla pokušava odraditi od kuće, ali naravno uvijek ima potrebe i fizički doći u ured. Podrška je uvijek prisutna, i kod prijatelja i obitelji ali na kraju ipak posao treba odraditi, a to, kaže, odrađuješ sam/a.

- Nakon što odvedem djecu u vrtić i u školu, vratim se kući i pregledavam mailove te odrađujem najhitnije poslove. Obavljam plaćanja i administraciju koja odnosi puno vremena. Najradije se bavim osmišljavanjem novih edukacija, radionica u koje uključujem stručnjake iz specijaliziranih područja - priča Maja Šesnić.

Ženska ekipa: Sloboda je ključ kreativnosti

Maji su glavni oslonac u poslu tri mlade kolegice koje operativno vode većinu aktivnosti unutar tvrtke.

- Naš tim je u potpunosti ženski i na to smo jako ponosne. Sve smo predane poslu, a ujedno i opuštene i zato je uvijek veselo. Spontano smo postigli to da se naši klijenti osjećaju kao kod kuće, iako smo uz sve to zadržali i profesionalnost - priča Maja. U poslu su joj najvažnija iskrenost i povjerenje u suradnice.

- Nastojim biti podrška ako iskrsne neočekivana situacija, no najčešće se zajednički dogovaramo kroz razne kanale komunikacije - od maila do whatsappa. Zajednički rješavamo sva aktualna pitanja i razvijamo nove usluge - govori Maja i dodaje da nastoji zaposlenicama osigurati slobodu kako bi bile što kreativnije i zadovoljnije, a one to znaju cijeniti.