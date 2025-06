Prvi put zajedno: Pizza i Burger Festival dolaze u Bjelovar!

Što se dogodi kad se udruže dva najpopularnija jela na svijetu i dva najomiljenija street food festivala u Hrvatskoj i regiji? Doznat će to svi koji od 18. do 22. lipnja posjete Pizza & Burger Festival Bjelovar tijekom 29. Terezijane.

Nakon senzacionalnog premijernog sudjelovanja na prošlogodišnjoj Terezijani s Burger Festivalom Bjelovar, ove godine ekipa iz kreativne agencije Kokoš ili jaje za Bjelovar odlučila je po prvi put ikad spojiti Burger Festival i Pizza Festival, koji svaki za sebe diljem Hrvatske već godinama bilježe rekordne posjećenosti i okupljaju stotine tisuća ljubitelja izvrsnih gurmanskih burgera i pizza.

Foto: ARTISTIC Studio +385915872421 #artisticbjelovar

Posjetitelje će tako u središnjem gradskom parku Bjelovara, na Trgu Eugena Kvaternika, u hladu bujnih krošanja ove godine dočekati moćna selekcija najvećih gastro čarobnjaka. Po prvi put na jednome će se mjestu moći kušati najbolje od najboljeg jer na Pizza & Burger Festivalu Bjelovar vas očekuju: Chef’s burger by Ivan Pažanin, Institut za burgere by Mate Janković, Grof Lovski, Škartoc ljubavi, Burgers by Good Food, Rougemarin Marina Medaka koji nastupa i s burgerima i s pizzama, zatim cijenjena zagrebačka pizzerija Pizza Re, a ljubitelje slastica oduševit će pak talentirani tvorac “Dubai groznice” Juraj Klepić na kućici Gdje je Jura.

Foto: PR

Ovoj nenadmašnoj gastro reprezentaciji “tekuću” podršku činit će genijalci za koktele na kućici GingleBells i prvaci za sva ostala “tekuća” pitanja na Centralnom baru.

Svaka od ovih kućica u Bjelovar donosi posebnu strast i originalnu priču, tako primjerice posebno uzbuđenje vlada u redovima ekipe iz pizzerije Pizza Re jer su vlasnici Hrvoje i Jurica Cvetko rođeni Bjelovarčani.

Foto: Sandro Sklepic

- Ove godine s velikim uzbuđenjem prvi put sudjelujemo na Terezijani i s ponosom predstavljamo našu Pizza Re – pizzeriju koja već četiri godine oduševljava ljubitelje autentičnih napoletanskih pizza. Naš recept za savršenu pizzu temelji se na pažljivo odabranim sastojcima iz srca Italije – poput San Marzano rajčica i mozzarelle Fior di Latte iz poznate Latterie Sorrentina – te na tijestu koje fermentira najmanje 48 sati za laganu, prozračnu teksturu. U Bjelovar dolazimo s pizzama koje su osvojile zagrebačku publiku i okolicu, ali i s novim pizzama koje smo osmislili posebno za Terezijanu. Svaka naša pizza nosi okus Napulja, a svaki zalogaj priča priču o strasti prema pravoj, iskrenoj pizzi - kažu.

Foto: PR

U Bjelovar stižu s čak šest različitih pizza: tu su klasici Margherita i Capricciosa, zatim pizza Mortadela koja donosi savršenu ravnotežu talijanske tradicije i suvremenog gurmanskog izraza, a kojom su nedavno oduševili sve posjetitelje Pizza Festivala u Zagrebu. Moći će se kušati i pizza Re, pizza kuće koja je utjelovljenje jednostavnosti, izvrsnosti i autentičnosti. Predstavit će i pizzu Nduja – koja je hrabra, aromatična i pikantna, za one koji vole karakter. Posebno za Terezijanu osmislili su pizzu Empress.

Foto: PR

- Empress je naša počast carici Mariji Tereziji – snažnoj ženi profinjenog ukusa. Inspirirana sastojcima koje je voljela, ova pizza spaja aromatični pesto Genovese, bogatu mozzarellu di bufala DOP i sočne datterini rajčice. Slatkastu notu donosi baršunasta krema od bundeve, dok listići badema unose suptilnu hrskavost koja iznenađuje i oduševljava. Masline, pepper dropsi i svježi bosiljak daju završni dašak elegancije. Empress je kraljevski užitak koji slavi ženstvenost, snagu i profinjenost – baš poput carice kojoj je posvećena - rekli su.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Već nam je od lani poznata emotivna veza chefa Marina Medaka s Bjelovarom gdje je služio vojni rok, te se tako i predstavio burgerima inspiriranim nostalgijom i sjećanjima na mladost. Svi koji su propustili taj doživljaj moći će i ove godine kušati njegov Zvijerci burger koji osim 200 grama junetine, senf-mayo umaka, iceberg salate i pečenog jaja, u sebi ima i mesni narezak, ukiseljenu ciklu i chipotle umak. Ovaj je burger posveta bjelovarskoj četvrti Zvijerci na sjeveru grada gdje je, tijekom dugih vojničkih straža, spravljao obroke upravo s mesnim nareskom.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

U ponudi će imati i vječni klasik – Rougemarin burger, te Bilogorski burger koji je posveta legendarnoj Sireli, negdašnjem simbolu Bjelovara, zato Bilogorski burger u brioche pecivu grli 200 grama junetine, senf-mayo umak, salatu, topljeni dimljeni sir, špek, kiseli krastavac i ketchup. Na Rougemarin kućici s burgerima naći će se i krumpirići i batat pommes, a posjetitelji će se moći i zasladiti Brioche Ice Cream Crunch slasticom.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Sicilijanske pizze iz Rougemarinove kuhinje i ove su godine oduševile posjetitelje Pizza Festivala u Zagrebu, a u Bjelovar stižu s četiri moćne i sočne pizze od kojih su tri nazvane po aktivnim vulkanima oko Sicilije ili na Siciliji, dok je četvrta inspirirana vulkanskom magmom. Ljubitelje inćuna, artičoka i motara oduševit će tako pizza Stromboli, Vesuvio je Rougemarinova interpretacija klasika vitello tonnato, Vulcano osvaja delikatnim okusima ricotte, mozzarelle, rajčice i bosiljka, a Magmu jedinstvenom čini kombinacija mozzarelle, pikantne salame i meda s chilijem.

Foto: BOJAN HARON MARKICEVIC

Drugu godinu zaredom u Bjelovar stižu i Burgers by Good Food.

- Good Food koncept već godinama donosi modernu street food ponudu, spajajući kvalitetne sastojke, kreativne recepte i vrhunsku pripremu. Na Pizza & Burger Festivalu u Bjelovar stižemo s tri pažljivo osmišljena burgera, koji su postali naši najtraženiji klasici, a to su: Double Trouble, Avocado Chic(k) i King of BBQ - otkrivaju nam uvijek raspoloženi i vrijedni kreativci iz Good Fooda.

Foto: PR

Na radost svih koji su ih obožavali lani, u Bjelovar se vraćaju i Chef’s burger by Ivan Pažanin koji osvajaju domaćim sastojcima i savršeno izbalansiranim okusima te uvijek donose dašak Mediterana i šarm slavnog chefa. Na svoje će doći i vojska obožavatelja omiljenog Mate Jankovića jer stiže i njegov višestruko nagrađivani Institut za burgere, koji uvijek osvaja klasičnim okusima također vrhunskih domaćih namirnica, uz pokoji twist chefa kojeg su lani atmosfera i organizacija Terezijane potpuno oduševile te nestrpljivo iščekuje 18. lipnja i otvaranje ove najzabavnije carske priče središnje Hrvatske.

Foto: PR

Posebnu senzaciju ove će godine posjetiteljima priuštiti Grof Lovski koji poručuje: 'Divljač stiže na Burger Festival na Terezijani!.' Prvi 100% hrvatski brend specijaliziran za meso divljači, Grof Lovski donosi vrhunsku ponudu prirodnih mesnih delicija – od kobasica i salama do bresaola od jelena i divlje svinje. Zvijezda ponude na Pizza & Burger Festivalu Bjelovar bit će njihov signature smash burger Marija SMASHerezija, posvećen upravo carici Mariji Tereziji.

- Ovaj jedinstveni burger donosi savršeno izbalansiran spoj sočnog mesa s jelenom i divljom svinjom u mekanom brioche pecivu, uz aromatični aurora umak, rastopljeni sir, hrskavu pancetu, svježi kineski kupus te kombinaciju domaćeg ukiseljenog i prženog luka. Marija SMASHerezija spoj je kraljevskog imena i okusa koji se pamti – odvažan, bogat i pun karaktera, baš poput carice kojoj je posvećen - otkriva Marko Lušić iz Grofa Lovskog.