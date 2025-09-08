Prvi smo kopali po izgubljenim paketima u pop-up storeu: Evo što smo ugrabili za 100 eura

Skupocjeni Rolex, novi iPhone ili čak urne s pepelom pokojnika - sve su to stvari koje su ljudi dobili u misterioznim paketima koji su izgubili put do svog primatelja i našli se u rukama King Colisa - francuske tvrtke koja te pakete otkupljuje i prodaje ih po gramaži na svoj online stranici ili u pop-up trgovinama.

Jedna takva dobila je i svoje mjesto u Zagrebu - u Avenue mall shopping centru i bit će tamo do kraja tjedna. Kada smo stigli na otvorenje, točnije pola sata ranije, situacija je već bila luda. Ljudi su stajali u redovima koji su sezali sve do ulaza. Neki su ispitivali je l' se to besplatno dijeli. A jedna bakica je razgovarala s prijateljicom na mobitel i upitala nas: 'Što ste to kupili? Koliko ste platili? Dajte molim vas otvorite jedan paket da vidim je l' se to isplati'. Iako je gužva bila ogromna, mi smo imali tu privilegiju prvi ući u carstvo izgubljenih paket i odmah shvatili zašto je nastao toliki 'hype'.

Za početak, kada uđete, u trgovini imate pakete u dvije kategorije – standard i premium. Za standard pakete kupci trebaju izdvojiti 1,90 eura za 100 grama, dok je cijena premium paketa 2,79 eura za 100 grama. Zainteresirani kupci imaju 10 minuta za ući unutra i odabrati pakete koje žele uzeti. Sve se važe, plaća se samo karticom, a onda jedva čekate izaći iz trgovine i otvoriti svoj misteriozni paket koji dolazi iz ko zna kojeg dijela Europe.

Prvu pop-up trgovinu ovakve vrste organizira francuska start-up tvrtka King Colis, koja otkupljuje izgubljene i nedostavljene pakete i daje im novi život.

Razgovarali smo i s Alexisom Faureom, suosnivačem tvrtke koji nam je otkrio kako su došli na ideju da otvore ovu trgovinu u Zagrebu ali i koje su najbizarnije stvari koje su kupci dobili.

Za početak, objasnio nam je da je posao njihove tvrtke da spase stvari koje su se izgubile i koje bi inače bile uništene da ih oni nisu otkupili.

- Prodajemo ih na slijepo po težini i čak ni mi ne znamo što je unutra. Paketi su sa svih vrsta online trgovina i jedina je razlika u tome što neke pakete plaćamo skuplje jer su u njima vrjednije stvari (premium paketi), a u drugima su jeftinije pa su to standard paketi - kaže nam Alexis.

Paketi koji se nalaze u zagrebačkom pop-up storeu su iz Francuske, Nizozemske i Njemačke.

- Na ideju da otvorimo ovaj pop-up store došli smo još tijekom Covida jer smo shvatili da brojni ljudi nisu dobili svoje pakete zbog zagušenosti dostave u to vrijeme. Baš zbog toga su tvrtke spaljivale jako vrijedne stvari jer nisu imali kud s njima - kaže.

Alexis tvrdi da je najskuplja stvar koju je netko dobio bio sat Rolex za kojeg je potvrđeno da je originalan, nije bio nov pa su pretpostavili da je bio poslan nekome da se popravi. No, to nije sve, ljudi su u paketima nalazili i bizarne stvari.

- Definitivno najbizarnije što smo vidjeli je da je jedan čovjek dobio urnu s pepelom pokojnika. Radilo se o japanskoj obitelji i bio je poslan online, jer se kod nas može i tako naručiti - ispričao je.

S obzirom na navalu, Alexis pretpostavlja da će se u Zagrebu svi paketi prodati prije kraja tjedna. Imat će još nadopunu od pet tona što znači da im je plan prodati oko 15 tona izgubljenih paketa.

Najluđi kupci su im definitivno Talijani, a plan im je proširiti se po Hrvatskoj kako bi stalno imali pop-up storeove. Za par tjedana će biti u Splitu, a traže i partnere u Hrvatskoj kako bi se ustalili ovdje i imali franšizu.

Što se krije u paketima?

Mi smo imali budžet od 100 eura i za to smo dobili tri premium paketa i dva standardna. Iščekivanje pred otvaranje bilo je veliko, ali morali smo pričekati da stignemo do redakcije i otvorimo ih u miru. Prvi paket koji smo dobili bile su mokasine marke Solsagn-G, što nam je odmah stavilo osmijeh na lice. Izgledale su dosta kvalitetno i novo.

Originalna cijena ovih mokasina je oko 30 eura i dolaze iz kategorije standard paketa. Iduća šokantna stvar bila je neka čudna naprava za koju se ispostavilo da je pametna brava kineskog proizvođača. U početku nas je malo izbezumila jer nismo znali za što služi. No, čitajući upute shvatili smo da se ona instalira na vrata kao dodatna zaštita protiv provala. Na eBayu je cijena ove brave 75 dolara (63 eura) - premium paket. Sljedeća stvar iz standard paketa bila su četiri TV sticka koji običan televizor pretvaraju u pametni. Cijena ovih stickova je od 40 do 60 eura po komadu, a mi smo ih dobili četiri.

Dobili smo i Stylus pen - olovku za pisanje po tabletu. Cijena jedne je oko 20 eura na internet stranicama.

I zadnja stvar i ujedno i najveći paket koji smo ostavili kao šećer na kraju bio je set za stiliziranje kose s više nastavaka marke Parwin pro beauty. Bizarno je bilo to što su na nekim dijelovima bili vidljivi ostaci kose. Vjerojatno se radilo o povratu. Cijena ovog kompleta koju smo pronašli na eBayu je 91.99 funti ili 106 eura.