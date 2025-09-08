VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina u kojoj posjetitelji mogu kupovati pakete nepoznatog sadržaja. Koncept, koji je već privukao veliki interes u europskim gradovima poput Pariza, Rima, Beča i Berlina, dostupan je od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna.

Riječ je o neobičnoj prodaji u kojoj kupci biraju pakete po težini, bez da unaprijed znaju što se nalazi unutra. Postoje dvije kategorije: standard, po cijeni od 1,90 eura na 100 grama, i premium, po 2,79 eura. Svaki kupac ima deset minuta za odabir, a paketi se smiju otvoriti tek nakon kupnje.

Organizatori tvrde da se u paketima mogu pronaći različiti predmeti – od tehničkih uređaja i odjeće do satova i kućanskih aparata. U nekim europskim gradovima navodno su otkrivene i vrijedne stvari poput zlatne poluge ili luksuznih satova.

Pop-up trgovina smještena je u prizemlju centra, ispred trgovine Women’s Secret, a radno vrijeme je ponedjeljkom od 14 do 21 sat, dok je ostalim danima otvorena od 10 do 20 sati. Maloljetnici mogu sudjelovati samo u pratnji odraslih, a za one koji žele izbjeći gužvu postoji mogućnost rezervacije fast passa putem interneta.

Koncept ima i ekološku dimenziju – paketi potječu od neisporučenih pošiljki koje bi inače završile kao otpad, a ovako dobivaju novu svrhu. Time se, uz element igre i iznenađenja, naglašava i smanjenje bacanja robe.