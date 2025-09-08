Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
MISTERIOZNI PAKETI

VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
VIDEO Ludnica u Avenue Mallu: Čekaju u redu kako bi kupili paket, ne znaju što je u njemu
Foto: PRIVATNA ARHIVA

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina King Colis, francuskog start-upa koji prodaje izgubljene pakete na slijepo. Kupuju se po gramaži, a kupci ne znaju što je u paketu dok ih ne plate

U zagrebačkom Avenue Mallu otvorena je pop-up trgovina u kojoj posjetitelji mogu kupovati pakete nepoznatog sadržaja. Koncept, koji je već privukao veliki interes u europskim gradovima poput Pariza, Rima, Beča i Berlina, dostupan je od ponedjeljka 8. rujna do subote 13. rujna.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Dugačak red u Avenue Mallu 00:15
Dugačak red u Avenue Mallu | Video: čitatelj/24sata

Riječ je o neobičnoj prodaji u kojoj kupci biraju pakete po težini, bez da unaprijed znaju što se nalazi unutra. Postoje dvije kategorije: standard, po cijeni od 1,90 eura na 100 grama, i premium, po 2,79 eura. Svaki kupac ima deset minuta za odabir, a paketi se smiju otvoriti tek nakon kupnje.

SUPER SLATKE Pregledali smo ponudu! Nove tenisice za novu školsku godinu
Pregledali smo ponudu! Nove tenisice za novu školsku godinu

Organizatori tvrde da se u paketima mogu pronaći različiti predmeti – od tehničkih uređaja i odjeće do satova i kućanskih aparata. U nekim europskim gradovima navodno su otkrivene i vrijedne stvari poput zlatne poluge ili luksuznih satova.

Foto: PR

Pop-up trgovina smještena je u prizemlju centra, ispred trgovine Women’s Secret, a radno vrijeme je ponedjeljkom od 14 do 21 sat, dok je ostalim danima otvorena od 10 do 20 sati. Maloljetnici mogu sudjelovati samo u pratnji odraslih, a za one koji žele izbjeći gužvu postoji mogućnost rezervacije fast passa putem interneta.

OVO SVI TREBAJU ZNATI Kupujte mudro: Ovo su najbolji trikovi za uštedu pri kupovini
Kupujte mudro: Ovo su najbolji trikovi za uštedu pri kupovini

Koncept ima i ekološku dimenziju – paketi potječu od neisporučenih pošiljki koje bi inače završile kao otpad, a ovako dobivaju novu svrhu. Time se, uz element igre i iznenađenja, naglašava i smanjenje bacanja robe.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna: Vage preispitajte svoje odluke, Bikovi su razdražljivi...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna: Vage preispitajte svoje odluke, Bikovi su razdražljivi...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 8. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
FOTO Možete li vjerovati da su se Apolloniji u školi rugali zbog izgleda? Eh, da ju danas vide...
MODEL I MODNA INFLUENCERICA

FOTO Možete li vjerovati da su se Apolloniji u školi rugali zbog izgleda? Eh, da ju danas vide...

Apollonia Llewellyn iz Barnsleya radi kao model i influencerica, a uz to prodaje svoje fotografije i nošene odjevne predmete. Nedavno se pohvalila da je ostvarila svoj san kada je postala Playboyeva zečica
Izbacite ih! Zbog 10 navika starite puno brže nego mislite
IZNUTRA I IZVANA

Izbacite ih! Zbog 10 navika starite puno brže nego mislite

Svi želimo ostati mladoliki, puni energije i vitalnosti, ali neke svakodnevne navike mogu tiho ubrzavati proces starenja. Od načina spavanja do prehrambenih izbora, naizgled bezopasne navike mogu dugoročno ostaviti trag

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025