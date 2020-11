Prvi triatlon oko svijeta: Jonas (22) na tom putu plivao je i u Hrvatskoj te već oborio rekord

Od Karlobaga do Dubrovnika plivačka je etapa koju će mladi Nijemac prijeći kao dio puta oko svijeta - plivajući 456 kilometara, trčeći 5040 kilometara i biciklirajući 21600 kilometara...

<p>Doplivao sam iz Karlobaga, čekam da se vrijeme smiri pa ću plivati dalje do Dubrovnika. Onda na bicikl pa do Kine, a cijeli svijet namjeravam proći u godinu dana. Bit će to prvi triatlon oko svijeta, kaže nam <strong>Jonas Deichmann (23) iz Njemačke</strong>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Alexis Alford najmlađa je osoba koja je posjetila sve države svijeta</p><p>Sreli smo ga u Petrčanima kraj Zadra sredinom listopada. Bio je sam i tražio je mjesto gdje bi mogao prespavati u vreći za spavanje pa ga je vlasnik pansiona Marco Polo pozvao da prenoći u pansionu. Prihvatio je, sretan. Gledamo ga u čudu dok nam kazuje kako je posljednjih 12 dana biciklirao iz Njemačke pa plivao... Sve sam samcat, bez pratnje. </p><p>- Pa zapravo mi je prilično teško, ne samo zbog vjetra i valova nego me najviše muči to što sam tu van sezone pa u mjestima na obali ne rade restorani, a nema ni trgovina. Zato moram tegliti za sobom hranu u malim raftovima koje vežem za sebe. Ali mislim da sam prešao najgori dio - kazuje Deichmann, uvjeren da će ostvariti svoj projekt <strong> "Triathlon od 360 stupnjeva" </strong>koji je započeo 26. rujna iz Münchena. To podrazumijeva da će zaokružiti Zemlju, plivajući 456 kilometara, trčeći 5040 kilometara i biciklirajući 21600 kilometara! Pa zašto, pobogu?!</p><p>- Ja sam avanturist i od toga živim. Sve snimam za dokumentarac i imam sve pokriveno sponzorima, a po završetku ću držati predavanja o svojem putovanju. Radeći ovo neću se obogatiti, ali imam za pristojan život. Pustolovine jednostavno volim i želim ih živjeti, da ujutro kad se probudim, znam da će se dogoditi nešto uzbudljivo i to svaki dan - govori nam Jonas.</p><p>Ali pandemija korone vlada svijetom, što ako pri prelasku svake granice bude morao 14 dana u samoizolaciju? Trebat će mu daleko više od godine dana da obiđe svijet.</p><p>- Planirao sam ovo prije korone. Razmišljao sam da sve odgodim zbog virusa, ali bit će to samo jedan izazov više. Zapravo, tko zna što nam budućnost nosi i kakvo će stanje biti za godinu dana. Teškoće, naravno, očekujem, ali nosit ću se s njima kako budu stizale. Uostalom, ovo mi je posao - kaže Deichmann te pojašnjava da je zato otvorio tvrtku tako da ga ne smatraju tuirstom nego poslovnim čovjekom, a takvima je lakše putovati preko granica u doba korone. </p><p>Ali, sam..?</p><p>- Putujem sam, ali nisam usamljen jer nekoga putem uvijek upoznaš. Pomalo sam i introvert, a volim kad se dogodi situacija da sam sam na plaži - smije se atleta, govornik i pustolov, kako se predstavlja na svojoj web stranici na kojoj je prikazao i svoje ranije projekte.</p><p>Na polasku iz Njemačke ispratilo ga je 80-ak ljudi na biciklima koji su s njim vozili nekoliko prvih kilometara unatoč kiši koja je lila tog dana. Do Karlobaga je dobiciklirao za šest dana u pratnji bivšeg profesionalnog biciklista, a današnjeg tvorca dokumentarnih filmova Markusa Weinberga. Pod Velebitom je svukao biciklističku opremu i navukao ronilačko odijelo, ali je ubrzo morao napraviti dvodnevnu pauzu zbog nevremena. Pag mu je zadavao glavobolje zbog svojeg krakastog oblika, budući da nije mogao koristiti navigaciju na mobitelu da ga ne smoče visoki valovi tjerani jugom koje je puhalo tih dana. Zadra se dočepao 13. dana svojeg hrabrog i neobičnog putovanja. Odahnuo je, jer neko vrijeme nije morao tegliti hranu za sobom. Prošao je Biograd, preplivao kanal u Tisnom, pa dalje do Zlarina gdje su ga dočekali njegov otac i filmaš Markus Weinberg koji ga je snimao s jedrilice.</p><p>Nešto prije Trogira, javljaju iz Jonasove organizacije, premašio je svjetski rekord najduljeg plivanja bez pratnje kojeg je držao Britanac Sean Conway preplivavši više od 200 kilometara. U Splitu je opet bio prisiljen pauzirati zbog nevere, ali je prevalio više od polovice planiranog plivanja od 456 kilometara. U Dubrovniku ga očekuju 22. ovog mjeseca.</p>