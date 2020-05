Prvi virtualni muzej susjedstva u Hrvatskoj otvara se na jesen

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Najsretnija sam na svijetu: Ima čak 658 djetelina s četiri lista

Teški životni uvjeti potaknuli su Trešnjevčane da se u rješavanju socijalnih potreba okrenu jedni drugima. Iako je danas Trešnjevka najveći zagrebački kvart, taj snažni osjećaj zajednice prisutan je i dalje. Bogata je kvartovska povijest, međutim, najvećim dijelom sačuvana u privatnim foto albumima, pričama i sjećanjima Trešnjevčana. Projektom se želi tu povijest učiniti dostupnom svima te tako odati počast Trešnjevki, njezinim ljudima, mjestima, pričama i bogatoj radničkoj prošlosti - kažu Dunja Kučinac i Barbara Gregov, koordinatorice projekta ‘Muzej susjedstva Trešnjevka’, prvog virtualnog muzeja susjedstva u Hrvatskoj.

Cilj je postaviti temelje za osnivanje muzeja susjedstva tako da je uključenost građana integrirana u sam model njegovog funkcioniranja i djelokrug rada.

Foto: Muzej susjedstva Trešnjevka

- Do kraja jeseni objavit ćemo virtualni fundus s prilozima naših susjeda, ali ćemo i osmisliti model budućeg muzeja. Dugoročno bismo željeli da muzej zaživi i u fizičkom prostoru. Taj prostor vidimo ne samo kao prostor za izložbe, nego kao prostor okupljanja lokalne zajednice.Prostor koji je pristupačan, besplatan i namijenjen svima, a nije orijentiran isključivo turistima, kao što je to slučaj s mnogim novim muzejima koji niču u Zagrebu - istaknule su Dunja i Barbara, članice kustoskog kolektiva BLOK, koje su se na Trešnjevku doselile 2016. godine i otada svoje djelovanje usmjerile prema kvartu

Za virtualni muzej prikupljaju priče, fotografije ili predmete koji bilježe neki trenutak iz povijesti Trešnjevke. S prikupljanjem su počele prošle godine.

Foto: Matija Kralj

- Donesene predmete ne preuzimamo nego samo fotografiramo, dakle, ne tražimo od susjeda da se odreknu svojih uspomena, već da ih s nama podijele. Dosad smo održali dva javna prikupljanja. Iduće prikupljanje odvit će od 26. do 28. svibnja od 10 do 14 sati u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Važno je također napomenuti da nam se susjedi, ako slučajno nisu u mogućnosti doći u navedenim terminima, mogu slobodno javiti da se dogovorimo oko nekog drugog termina ili nam ih poslati mailom na blok@blok.hr - objasnile su i dodale da su do sada prikupile razne priče i predmete.

Foto: Matija Kralj

- Prikupili smo fotografije i materijale koji govore o prvoj trešnjevačkoj foto radnji u tadašnjom Končarevoj ulici, o biciklizmu na zagrebačkom stadionu u Kranjčevićevoj, o starom Samoborskom kolodvoru u Adžijinoj, o raznim restoranima i drugim kvartovskim mjestima okupljanja, o školskim danima, o obiteljskim obrtima i povijesti pojedinih obitelji, o radu u pojedinim tvornicama. No za sada je zaista teško izdvojiti pojedine priče, svaka govori nešto o povijesti kvarta - rekle su Dunja i Barbara koje su inspiraciju za ovaj muzej pronašle u primjerima muzeja susjedstva diljem svijeta.

Foto: Matija Kralj

- Oni uglavnom niču kao inicijative odozdo, iz same zajednice, nastojeći sačuvati vlastitu povijest i baštinu izostavljenu iz dominantne nacionalne kulture - dodaju.

Foto: Muzej susjedstva Trešnjevka

Ovaj projekt pokrenule su zajedno s partnerima koji su smješteni ili vezani uz kvart - Centrom za mirovne studije, udrugom K-zona, udrugom SF:ius te Tehničkim muzejem Nikola Tesla.

