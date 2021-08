Veronica Merritt (36) iz New Yorka svoje prvo dijete rodila je sa 14 godina, Victoriju koja sada ima 21 godinu. Do svoje 34 godine Veronica je rodila 11-ero djece, a svi zajedno žive u kući koju je kupila na aukciji za 14 tisuća funti (124.000 kuna).

Priznala je da želi još šestero djece iako je na internetu kritiziraju zbog njezinog 'velikog legla'.

- Primam mnogo negativnih komentara. Pitaju me često: 'Imaju li svi istog oca? Imate li televizor?'. Želim takvim ljudima pokloniti ogledalo tako da gledaju u njemu sebe i svoja posla - govori Veronica na TikToku.

Umjetnica Veronica živi u domu kojeg je kupila sa suprugom Martyjem (37) u srpnju 2020, sa svojih desetero djece, Andrewom (16), Adamom (15), Marom (13), Dash (12), Darlom (10), Marvelousom (8), Martalyom (6), Amelijom (4), Delilah (3) i Donovanom (1).

Potrošila je oko 1,5 tisuća funti (14.714 kn) na preuređenje doma koji sada vrijedi oko 71 tisuću funti (628.879 kuna).

- Ne morate kupiti skupu kuću. Uštedite svoj novac i preuredite dom koji će na kraju više vrijediti. Potražite investicijske nekretnine da vidite što vam je u blizini - savjetovala je Veronica.

Za časopis Fabulous ispričala je kako je neočekivano zatrudnjela u školi, nakon čega se udala i razvela od svog tadašnjeg dečka, oca njezine najstarije dvoje djece.

- Srednju školu sam završila s odličnim uspjehom, pokušala sam ići i na fakultet, ali sam se oba puta razboljela, imam bubrežnu bolest i izgubila sam bubreg prošle godine - priča majka.

S obzirom da ih je tako puno, njezin suprug spava u podrumu kako bi djeca imala više prostora.

Veronica, koja na Instagramu i TikToku dijeli detalje svoje velike obitelji, kaže da nikada ne koristi kontracepciju.

- Neka su djeca bila planirana. Ali ne mogu uzeti pilulu jer moja bolest znači da sam sklona stvaranju krvnih ugrušaka. Željela bih imati još šestero djece. U trudnoći sam provela osam i pol godina - govori Veronica.

S toliko djece teško je ići negdje, pa je nedavno kupila stari školski autobus za 3 tisuće dolara preko aukcije kako bi mogla voziti svu svoju djecu.

- Nemamo mnogo troškova. Posjedujemo kuću s devet spavaćih soba, sada i autobus, a nemamo hipoteku - govori.

Jedina pomoć koju dobivaju je hrana.

- Molim vas, nemojte me mrziti, ali dobivamo pomoć u hrani. Barem privremeno dok moja prodaja slika ne krene - rekla je u jednom videozapisu na Instagramu.

Veronica dobiva puno negativnih komentara u kojima joj ljudi govore da ne bi trebala imati tako veliku obitelj.

Neki od komentara su: 'Silazi s TikToka, idi i pobrini se za svoju apsolutno nepotrebnu količinu djece', 'Nikoga nije briga što imaš 11-ero djece. Dobivate mržnju jer doslovno niste sposobni odgajati 11 djece.'

- Ovo je bila sudbina i tako je trebalo biti. Moja djeca su voljena - odgovorila je Veronica.

Za sebe kaže kako nije pretjerano stroga, ali ima pravila koja su važna, a to je da joj djeca ne puše, ne drogiraju se, ne izlaze s partnerima do 18 godine i da dođu kući prije mraka, piše The Sun.