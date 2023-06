Prvo drive-in kino otvoreno je u u New Jerseyju 1933.: Moglo je primiti do čak 400 automobila

Iako je drive-in kina bilo još 1910-ih, prvo patentirano otvorio je Richard Hollingshead u New Jerseyu 6. lipnja 1933. godine. Nastao je kao rješenje za mala sjedala u kinu. Prema jednoj priči, njegovoj majci, navodno prilično krupnoj ženi, bilo je neudobno sjediti u malom sjedalu u kinu. Tako je Richard došao na ideju gledanja filmova na otvorenom u udobnosti vlastitog automobila. U vlastitom dvorištu je započeo isprobavati različite audio tehnike i zvučne sustave. Projektor je postavio na svoj automobil, a zaslon zakačio za obližnja stabla. Iza zaslona je postavio radio kako bi dobio zvuk. Tako je otvorio park-in theater. Tek kasnije uvedeno je ime drive-in theater. Hollingshead je svoje kino reklamirao kao mjesto gdje je 'cijela obitelj dobrodošla, bez obzira na to koliko su djeca bučna'. Otvoreno kino moglo je primiti i do 400 automobila. Cijena ulaznice bila je 25 centa po autu i 25 centa po osobi. Prvi film koji je prikazan bio je 'Wives Beware'.