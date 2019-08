Psi mogu nanjušiti karcinome, malariju, Parkinsonovu bolest

Službene pse posebno treniraju kako bi mogli pronalaziti unesrećene ili otkrivati skrivenu drogu, eksploziv i druge predmete. No čak i običan kućni ljubimac može vas spasiti zahvaljujući svom snažnom njuhu.

- Pseći njuh može nanjušiti jedinice u trilijunu molekule, dakle nešto što se može usporediti sa kapi vode u olimpijskom bazenu, to je veličina molekule koju pas može otkriti. Imaju 40 puta više receptora od čovjeka i mislim da je nama nepojmljivo da tako nešto doživimo - objašnjava dr. vet. Mario Babić, univ.mag.spec iz klinike Vet Vision. Ističe kako zahvaljujući toj sposobnosti psi mogu nanjušiti baš svaku promjenu na našem tijelu.

- Sve što mijenja naš miris pa čak i na molekularnoj razini za psa je dokučivo i on će to nanjušiti. Problem je što mi tek moramo naučiti koja su to stanja ili bolesti koje nas mijenjaju u toj mjeri da to postane dostupno psima, kako bismo onda njih mogli naučiti da reagiraju i na taj način u ulozi pomagača spašavaju naše živote. No ipak treba znati da pas nije mašina, pa da i to što nanjuše nosi visoku vjerojatnost, a ne stopostotno rješenje. Za pojedine bolesti i stanja ta je vjerojatnost vrlo visoka i kreće se do čak 80 posto, ali i dalje postoji mogućnost da je to samo vjerojatnost, a ne činjenica - kazao je dr. Babić.

Istaknuo je i kako britanski znanstvenici kao pomoć u dijagnostici raka dojke trenutačno razvijaju robota koji bi analizirao molekule mirisa nalik psima te predviđao stupanj malignosti karcinoma, no to je još daleko od realizacije. Donosimo deset neočekivanih stanja koje pas može otkriti o svom vlasniku zahvaljujući samo njuhu.

1. Parkinsonova bolest i migrene

- Zahvaljujući svom supernjuhu, psi mogu kod čovjeka otkriti promjene koje vode do razvoja Parkinsonove bolesti. Tu je ideju potaknula žena iz Škotske koja inače ima supernjuh, a čak šest godina prije pojave Parkinsonove bolesti primijetila je da joj suprug ima drugačiji miris. Nakon toga su počeli u Manchesteru raditi na treningu pasa koji bi bili u stanju detektirati nastanak ove bolesti. Dodatno, ustanovili su da pas može nanjušiti kad će čovjeku početi migrene - pojasnio je dr. Babić.

2. Promjene u razini glukoze u krvi

Znanstvene studije potvrdile su da psi mogu nanjušiti pad razina glukoze u krvi. Po mirisu našeg znoja točno mogu odrediti u kakvom smo stanju, što pomaže ljudima koji pate od dijabetesa. Posebno trenirani psi mogu im pomoći otkriti problem i prije nego što stignu opasni simptomi, pa mogu na vrijeme uzeti lijek ili potražiti pomoć. U takvim situacijama pas će pokazati znakove stresa i pokušati privući pažnju vlasnika. Već nekoliko godina i u Hrvatskoj stručnjaci školuju pse pomagače za oboljele od dijabetesa.

- Školujemo ih specifično prema određenoj osobi na uzorcima mirisa baš od tih pojedinaca. Dodjeljuje se primarno odraslima jer je rad takvog psa pomagača jako suptilan i kad se radi o djeci mogu se javiti sitne greške o koracima ophođenja sa psom pa postoji opasnost od krivih alarmiranja i zato se precizno radi sa vrlo odgovornim odraslim osobama. Pas spava pored kreveta ili u krevetu vlasnika i imali smo situacija da se budio usred noći kako bi alarmirao vlasnika na promjene razine šećera u krvi. Pas alarmira različitim načinima. Najčešće gura njuškom ili stavi šapu na vlasnika, no može biti i drugo jer ga se posebno uči tom signalu - pojasnila je Maša Dolenc, terapeut instruktor pasa pomagača u centru za rehabilitaciju Silver.

3. Karcinom

Zbog karcinoma stanice funkcioniraju drugačije nego kao kod zdravog čovjeka, ubrzano se dijele kako bi tumor mogao rasti. Oštećene stanice proizvode specifični protein kojeg psi mogu nanjušiti. Dokazano je da psi mogu nanjušiti rak pluća iz daha svog vlasnika, ili rak prostate i bubrega iz mirisa urina. Također, postoje naznake da psi čak mogu nanjušiti promjene na stanicama kože te otkriti melanom, kao i rak debelog crijeva. U pojedinim svjetskim klinikama čak koriste posebno trenirane pse koji mogu nanjušiti rak dojke u ranoj fazi.

- Upravo je to doživjela dr. Claire Guest, Britanka koje se godinama bavila problematikom pasa pomagača u medicinske svrhe i među prvima u svijetu je počela razvijati upravo taj aspekt pasa pomagača. Primijetila je da joj se pas čudno ponaša, mislila je da je bolestan, a onda se otkrilo da ima rak dojke - ispričala je Dolenc.

4. Identitet

Većina ljudi druge prepoznaje po načinu kako izgledaju, no ne i psi. Oni se za prepoznavanje pouzdaju u svoj nos. Za pse svaki pojedinac ima jedinstveni miris poput otiska prsta. Stručnjaci tvrde i da psi mogu poznate ljude ili mjesta nanjušiti čak i ako je taj miris pomiješan s parfemom ili ga je svojim prisustvom prikrio netko drugi. Dodatno, psi razlikuju identične blizance samo po mirisu. Tu sposobnost policija i druge službe koriste kad treba tragati za izgubljenim ljudima ili u drugim hitnim situacijama.

5. Epileptični napadaj

Psi mogu otkriti da se vlasniku sprema epileptični napadaj 45 minuta prije nego što do njega dođe. Iako se ne zna točan mehanizam otkrivanja, pretpostavlja se da pas nanjuši poseban miris kojeg čovjek ispušta uoči napadaja. U tom slučaju pas se može čudno ponašati lajući ili režući. Također, tijekom napadaja psi najčešće ostaju uz svoje vlasnike čuvajući ih.

- Pas može pomoći osobi s epilepsijom da odreagira kad je napad, no pojedinci su u zabludi da se psa može za to školovati. Kako nije otkriveno što je točno uzrok njihove reakcije, je li to miris ili je riječ o mikropokretima tijela čovjeka s epilepsijom, ne može se školovati psa pomagača koji bi predviđao napadaj. No možemo naučiti psa kako reagirati kad je napadaj već krenuo - pojasnila je Dolenc.

6. Zna da ste dirali drugog psa

Psi si međusobno šalju poruke korištenjem feromona, kemijskog spoja kojeg luče urinom, kroz kožu, krzno i fekalne tvari. Ako ste posjetili prijatelja koji ima psa, vaš će ljubimac to znati. Ponjušit će vas kad stignete doma kako bi otkrio s kim ste se družili. Informacija koju će pas dobiti govori mu o kojoj je vrsti riječ, koliko je pas velik i je li zdrav. Ako je ljubomorniji tip, mogli biste doživjeti uvrijeđeno ponašanje i odbijanje kontakta.

7. Trudnoća

Svaku, pa i najmanju promjenu u našem tjelesnom mirisu, pas će odmah nanjušiti. Ako ste trudni, tijelo prolazi kroz niz hormonalnih promjena koje vaš ljubimac jednostavno ne može ignorirati. Stručnjaci kažu da pas može vrlo rano otkriti trudnoću vlasnice samo po mirisu i načinu kretanja vašeg tijela. Budući da ste za njih time postali nova osoba, mogli bi promijeniti ponašanje prema vama.

8. Oluja i uragan

Psi su bliskiji s prirodom nego ljudi. Stoga njušenjem zraka mogu predvidjeti i najmanje promjene u vremenskim uvjetima. Dodatno imaju izoštren osjet za geomagnetsko polje i vibracije, pa njihovo predviđanje promjena vremena može zaista biti pouzdano.

9. Addisonova bolest

- Addisonova bolest je bolest nadbubrežne žlijezde koja luči manjak hormona ključnih za život. U takvim je situacijama oboljeli doslovno u životnoj opasnosti, često pada u nesvijest i treba oživljavanje. U Velikoj Britaniji su nedavno imali slučaj da je pas otkrio hipofunkciju nadbubrežne žlijezde svoje vlasnice i na vrijeme je reagirao spasivši joj život. To je prvi takav slučaj u svijetu, a vjerujem da će se sad i na tom području raditi dalje. Inače, reakcija psa pomagača također se uči i specifična je ovisno o potrebama korisnika. Tako, primjerice, pas može u ulozi pomagača donijeti kutijicu s lijekovima, stisnuti određeni gumbić za alarm, potražiti pomoć drugog čovjeka i slično - objasnila je instruktorica pasa.

10. Malarija

- Unazad nekoliko godina vrlo intenzivno, osobito u Italiji koja ima veliki priljev ljudi s drugih kontinenata, pse se uči na otkrivanje zaraženih malarijom. Ustanovili su, naime, da pas svojim njuhom može detektirati parazita malarije u čovjeku koji još nema simptome bolesti. Ta sposobnost mogla bi pomoći i kod drugih bolesti izazvanih raznim parazitima - istaknula je Maša Dolenc.

Znanstveno je dokazano da su nam psi prijatelji

Nabavkom psa mnogi misle da su tako dobili društvo za jutarnje trčanje ili čuvara za kuću. No znanstvenici su dokazali da su psi najbolji prijatelji djeci. Mališani koji odrastaju uz psa društveno su aktivniji, ljubazniji prema drugoj djeci i životinjama, a čak su skloniji čitanju knjiga. Stoga su nam u djetinjstvu psi ujedno i učitelji.