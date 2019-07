On je 'prva njuška' HGSS-a! Draco je naš najbolji pas tragač

Sijeda njuška provirila je iz transportera. Dobro odgojeni pas samo je digao glavu, no bez dozvole se nije usudio izaći iz automobila.

- Ajmo, Draco - rekao je Dracov vlasnik i vodič Hrvatske gorske službe spašavanja Kruno Stipetić. Dobro uigrani tim uspjeli smo uloviti pri povratku s potrage kraj Posedarja. Dan je bio vruć, pa je prije sastanka Draco dobio zasluženi tuš, vodu i hranu. Iako je bio vjerojatno umoran, šestogodišnji belgijski ovčar to nije pokazivao. HGSS ga je proglasio zasad najboljim licenciranim potražnim psom u Hrvatskoj od njih 30, s devet službenih pronalazaka. Koliko je dobar taj rezultat, govori i činjenica da je prosjek pronalazaka po karijeri psa dva do tri čovjeka. Osim živih izgubljenih građana, pronašao je one koji su, nažalost, preminuli. Koliko je njegov njuh moćan, pokazala je nedavna potraga na otoku Pašmanu, kad je dva dana više od 100 ljudi tražilo nestalu ženu. Nisu je pronašli sve dok pseća šapa nije stupila na teren. Trebalo mu je pola sata da otkrije kamo je zalutala gospođa. Nasreću, bila je dobro.

- Ja sam u gorskoj službi od 1993. Imao sam pse i ranije, no Draco mi je prvi koji je licenciran za ovakve potrage. No put od kada sam ga dobio do ovakvog potražnog psa nije bio jednostavan - kazao je na početku Kruno. Kad je Draco završio u njegovim rukama, imao je oko godine dana. Bio je poludivlji, nesocijaliziran i njime se nitko nije bavio.

- Rekli su mi da ga radije ne dovodim sa sobom. Pričali su i da je bolje da ga ubijem i da od takvog psa neće biti ništa - iskren je Kruno. No on nije želio odustati. Smeđi čupavac uvukao mu se pod kožu i uslijedile su dvije mukotrpne godine vježbe i treninga. Kad je Draco gotovo napunio tri godine, on i Kruno opovrgnuli su sve što su pričali o njima. Pas je dobio licenciju naše gorske službe, koja slovi za jednu od najzahtjevnijih u svijetu. Naime, svaki tim dobije tri sata kako bi pretražio 20 hektara terena podijeljenog na tri dijela. U jednom od njih nalazi se živ čovjek, u drugome “mrtav”, a treći je prazan. Sve mora uspješno detektirati.

- Draco je licenciran za potrage u ruševinama i lavinama. Dok je drugima hladno, on jednostavno uživa trčati po snijegu - kaže Kruno. Zbog sijede njuške ljudi obično misle da je stariji. Pas je počeo sijedjeti kad je imao četiri i pol godine. Osim s genetikom, one su vjerojatno povezane s njegovim poslom.

Naime, Draco, osim automobilom često putuje čamcima ili helikopterom. Neki psi možda bi se prepali i odustali, no ovaj poprilično ozbiljno shvaća što od njega traže. Potrage s njim izgledaju jednostavno za obične promatrače. Dracu uz oznake HGSS-a oko vrata zavežu ogrlicu s GPS odašljačem, kojim ga mogu pratiti kad nestane iz vidokruga. Kruni je dovoljno s njim doći do ruba šume i reći mu: “Traži!”. Pas tad spušta glavu, diže rep i akcija odmah počinje. Kad nađe nestalog čovjeka, naučio je da mora sjesti kraj njega i lajati.

- Većinom smo tražili ljude koji su zalutali zbog demencije. Oni ga se ne prepadnu nego mu kažu: ‘Dobar peso, lijepi peso’ i počnu ga dragati. Njemu je to čudno i ometa ga jer ima jasan zadatak. Ipak, dosad se nije dao smesti i svaki put nam je javio gdje je - pojasnio je Kruno. Naravno, nakon svake potrage slijedi nagrada, a za Draca je to loptica, koja mu je nekada draža i od hrane.

