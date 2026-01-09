Obavijesti

BOLI IH OD SREĆE

Psi se snijegu doista neopisivo vesele, tako da zbog mahanja mogu imati upalu korijena repa

Piše 24sata,
Snijeg doista izaziva neizrecivu sreću kod većine pasa. Svoje veselje naši ljubimci pokazuju mahanjem repom, a kad to čine preko mjere, onda može doći i do bolnog prenaprezanja mišića u korijenu repa!

Psima je rep izuzetno važan alat komunikacije, njime iskazuju sreću, ali i strah, tjeskobu, uzbuđenost. Kad su izrazito sretni, puno mašu repom, a snijeg kod njih doista izaziva osjećaje pregolemog veselja. Tada i mahanje repom može biti tako snažno i tako intenzivno da sreća postane- bolna. 

Pretjerano ili izrazito snažno mahanje repom u nekim slučajevima može dovesti do problema u području njegova korijena. Iako zvuči bezazleno, veterinari upozoravaju da dugotrajno ili naglo naprezanje mišića i ligamenata pri bazi repa može izazvati upalu mekih tkiva, a ponekad i stanje slično istegnuću ili mikrotraumi. Kod vrlo sretnih pasa rep se pokreće velikom brzinom i amplitudom. Ako se to događa često ili naglo (npr. nakon dužeg mirovanja), može doći do prenaprezanja mišića u korijenu repa, iritacije živaca, lokalne upale i boli.

Rep tada pas drži spušteno, gotovo ga ne koristi, pa vlasnici brzo uoče da nešto nije u redu sa psom. Slično stanje u veterinarskoj praksi ponekad se opisuje kao “mlitavi rep” ili akutna upala repne muskulature. Pas može pokazivati bol ili nelagodu pri dodiru baze repa, spušten ili ukočen rep, izbjegava mahanja repom, nemiran je pri sjedenju ili ležanju, čak i povremeno cvili ili liže to područje.

Simptomi mogu biti kratkotrajni, prođu već nakon kraćeg mirovanja, pa pas može opet ludovati od sreće na snijegu. No, ako to stanje potraje, svakako je nužno potražiti pomoć veterinara. 

Važno je napomenuti da se slični simptomi mogu javiti i kod drugih ozbiljnijih problema (npr. ozljeda, ugriza, analnih žlijezda), pa je razlikovanje uzroka ključno. Sumnjate li na upalu korijena repa, svakako se preporučuje ograničiti aktivnost psa i spriječiti naglo, intenzivno mahanje, osigurati mir i toplo, suho mjesto za odmor, te potražiti savjet veterinara, osobito ako bol traje dulje od jednog do dva dana ili se pogoršava. Veterinar će procijeniti radi li se o blagoj upali ili nečem ozbiljnijem te po potrebi preporučiti terapiju protiv bolova i upale.

