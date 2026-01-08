Obavijesti

ZIMSKE RADOSTI

Šaljite nam fotografije i snimke igre vaših ljubimaca u snijegu

Šaljite nam fotografije i snimke igre vaših ljubimaca u snijegu
Foto: Čitatelj 24sata

Snijeg je zabijelio cijelu Hrvatsku i napokon imamo priliku uistinu uživati u zimskim radostima. Bijelom pokrivaču najviše su se razveselila djeca, ali snijeg jednako vole i ljubimci

Ukoliko i vaši ljubimci obožavaju snijeg i vole se igrati na snježnom pokrivaču, uzmite mobitel, kameru ili fotoaparat u ruke i povedite ih u šetnju.

POGLEDAJTE VIDEO - ljubimci u snijegu:

Fotografirajte ili snimite svoje njuškice dok se igraju ili ludiraju u snijegu i pošaljite nam svoje uratke, a mi ćemo ih objaviti na 24sata.hr.

TEK IM JE TRI MJESECA! VIDEO Trebaju li nekome ralice? Preslatki francuski buldozi uživali u svom prvom snijegu
Snimke ili fotografije svojih ljubimaca u snijegu pošaljite nam na e-mail - reporter@24sata.hr, WhatsApp broj 099 224 2424 ili na Messenger Facebook stranice 24sata s naslovom Ljubimci u snijegu.

Zagreb: Lagani snježni pokrivač u središtu grada
Snijeg je počeo padati i u Zagrebu
Snijeg je počeo padati i u Zagrebu
Snijeg je počeo padati i u Zagrebu
