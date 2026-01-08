Šaljite nam fotografije i snimke igre vaših ljubimaca u snijegu

Ukoliko i vaši ljubimci obožavaju snijeg i vole se igrati na snježnom pokrivaču, uzmite mobitel, kameru ili fotoaparat u ruke i povedite ih u šetnju.

POGLEDAJTE VIDEO - ljubimci u snijegu:

Pokretanje videa... 00:22 Psi uživaju u snijegu | Video: 24sata Video

Fotografirajte ili snimite svoje njuškice dok se igraju ili ludiraju u snijegu i pošaljite nam svoje uratke, a mi ćemo ih objaviti na 24sata.hr.

Snimke ili fotografije svojih ljubimaca u snijegu pošaljite nam na e-mail - reporter@24sata.hr, WhatsApp broj 099 224 2424 ili na Messenger Facebook stranice 24sata s naslovom Ljubimci u snijegu.

Foto: Čitatelj 24sata

Zagreb: Lagani snježni pokrivač u središtu grada | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

