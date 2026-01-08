Snijeg je zabijelio cijelu Hrvatsku i napokon imamo priliku uistinu uživati u zimskim radostima. Bijelom pokrivaču najviše su se razveselila djeca, ali snijeg jednako vole i ljubimci
ZIMSKE RADOSTI
Šaljite nam fotografije i snimke igre vaših ljubimaca u snijegu
Čitanje članka: 1 min
Ukoliko i vaši ljubimci obožavaju snijeg i vole se igrati na snježnom pokrivaču, uzmite mobitel, kameru ili fotoaparat u ruke i povedite ih u šetnju.
POGLEDAJTE VIDEO - ljubimci u snijegu:
Pokretanje videa...
Fotografirajte ili snimite svoje njuškice dok se igraju ili ludiraju u snijegu i pošaljite nam svoje uratke, a mi ćemo ih objaviti na 24sata.hr.
Snimke ili fotografije svojih ljubimaca u snijegu pošaljite nam na e-mail - reporter@24sata.hr, WhatsApp broj 099 224 2424 ili na Messenger Facebook stranice 24sata s naslovom Ljubimci u snijegu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku