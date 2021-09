Čovjekov najbolji prijatelj ne samo da može otjerati lopove ili pokazivati put slabovidnima, već je sposoban predvidjeti i epileptički napadaj, pokazalo je istraživanje Sveučilišta u Belfastu.

Epileptički napadaji povezani su sa specifičnim mirisima koji su psima prepoznatljivi, napisali su autori istraživanja u časopisu MDPi Animals. Brojne su anegdote o tomu da psi pokazuju promjene u ponašanju prije napadaja, ali nijednom znanstvenom studijom dosad te tvrdnje nisu provjerene, kazali su.

Tim znanstvenika na čelu s biologom s belfastskog sveučilišta Neilom Powellom je devetnaest pasa bez ikakvih iskustava s epilepsijom izložio mirisima karakterističnima za tri faze napadaja. Riječ je o mirisima koji nastaju u znoju pacijenata uoči napadaja.

Svih 19 pasa, a bili su različite dobi, pasmina i spola, pokazali su bihevioralne promjene kad su nanjušili mirise povezane s napadajima.

- Neki su čak trčali naprijed natrag do drugih članova obitelji kako bi ih upozorili da osobi prijeti napadaj i to bez ikakvog prethodnog treninga - rekao je Powell, dodavši da sama obuka nije teška i da se može provesti u razdoblju od šest do osam tjedana.

Ovisno o pasmini, psi imaju od 10.000 do 100.000 puta moćniji njuh od čovjekova.

Saznanja Powellova tima mogla bi poslužiti u razvoju 'potencijalno spasonosnog sustava ranog upozorenja' za 65 milijuna ljudi u svijetu koji žive s epilepsijom, od kojih 30 posto napadaje ne uspijeva kontrolirati lijekovima.

- Ljudi koji imaju teške napadaje i žive u strahu od jednostavnog odlaska do kupaonice ili od odlaska u šetnju bez pratnje, trebali bi steći pravo na obučenog psa koji im može najaviti napadaj i spasiti ih od ozljeda ili čak iznenadne smrti - rekao je Powell.

Njihova istraživanja se nastavljaju.

- Ona bi eventualno mogla rezultirati razvojem elektroničnog uređaja koji bi bio osjetljiv na porast specifičnih biomarkera koji prethode napadajima - kazao je Powell.

Peter Murphy, predsjednik društva Epilepsy Ireland smatra da je pronalazak pouzdane metode predviđanja napadaja 'sveti gral za mnoge pacijente koji boluju od epilepsije'.