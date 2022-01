Koliko dugo možete ostaviti psa samog? Imati psa znači imati raspored. Dogovarate radno vrijeme, društvene izlaske i zadatke na temelju toga kada možete doći kući. Ako ste posebno odgovorni, ponekad možda i preskočite noćni izlazak jer se osjećate krivim što svog psa ostavljate samog. Psi uživaju u društvu svojih ljudi, ali to ne znači da je loše ili opasno ostaviti ih same kod kuće.

Čitajte dalje da biste saznali koliko dugo možete ostaviti psa bez vašeg društva i savjete koji će učiniti da njihovo vrijeme kod kuće bude sigurno i obogaćeno.

Razmotrite mjehur

Prvo pitanje koje većina ljudi postavlja o ostavljanju svog psa kod kuće je: koliko dugo moj pas može izdržati bez nužde? Prema riječima stručnjaka, psi općenito moraju piškiti tri do pet puta dnevno. No, vrijeme pauze se razlikuje od psa do psa, a štenci i oni stariji trebaju češće stanke.

Koliko dugo pas može 'izdržati' prije nego što mu zatreba pauza? Ovdje su uobičajena vremenska ograničenja za pse različitih životnih faza:

Štenci: jedan sat za svaki mjesec starosti, tako da štene staro tri mjeseca može čekati tri sata da piški. Odrasli psi u dobi od godinu dana i više: do osam sati, ali idealno ne više od šest. Stariji psi u dobi od osam i više godina: ovisno o veličini i zdravlju, od dva do šest sati.

Naravno, gornje procjene variraju ovisno o veličini, zdravlju i navikama psa. No, svaki pas koji je prisiljen predugo zadržavati mokraću izložen je riziku od infekcije mokraćnog sustava, kamenaca ili kristala. Osim toga, predugo zadržavanje urina jednostavno je neugodno i može dovesti do nesreća u kući.

Radi sigurnosti i udobnosti, osigurajte pauzu za izlazak svakih četiri do šest sati. Standardni radni dani traju osam do deset sati, pa ako se ne možete vratiti kući za ručkom kako biste izveli psa, unajmite šetača za pse kako biste ima priuštili bezbrižnu njegu. Radi sigurnosti i udobnosti, osigurajte pauzu svom psu svakih četiri do šest sati.

Vježba se računa

Osim odmora za nuždu, vašem psu je potrebna i fizička aktivnost tijekom dana. Bez obzira na razinu energije i kondicije vašeg psa, tjelovježba mu pomaže u sljedećim aspektima:

Individualne potrebe za vježbanjem variraju ovisno o dobi, pasmini i zdravstvenoj razini vašeg psa. Stočarski i sportski psi često zahtijevaju intenzivniju i dugotrajniju aktivnost; pasmine niže energije i stariji psi mogu sa znatno manje vježbe. Ali svaki pas mora par puta dnevno protegnuti noge. Općenito, zdravim psima treba oko 60 minuta umjerene aktivnosti svaki dan, ali ona ne mora biti kontinuirana.

Prije nego što ostavite svog psa samog kod kuće na duže vrijeme, provedite 20-30 minuta vodeći ga u brzu šetnju ili igru. Umorite ih tako da će njihovo vrijeme nasamo biti opuštenije. Podnevna zabava, s vama ili šetačem pasa, pomoći će mu da razbije dan.

Ako se vaš pas ponaša tjeskobno ili destruktivno nakon što je proveo vrijeme sam, moguće je da mu je potrebna češća i intenzivnija vježba. Razgovarajte sa svojim veterinarom kako biste odredili idealnu fitnes rutinu za vašeg ljubimca. Općenito, zdravi psi trebaju oko 60 minuta umjerene aktivnosti svaki dan

Mentalna aktivnost također je važna

Osim toga koliko dugo pas može izdržati, ili koliko vježbe psu treba svaki dan, mentalna aktivnost je također izuzetno važna kako bi vaš najbolji prijatelj bio zdrav, sretan i dobro odgojen. Štenci i mladi psi trebaju više mentalnog obogaćivanja nego odrasli, ali svi psi trebaju određenu količinu mentalne stimulacije tijekom dana.

Bez toga im može postati dosadno, pa čak mogu postati i destruktivni kada ih ostavite same. Bilo da se radi o treningu, uzbudljivoj šetnji po susjedstvu, hranilici zagonetki ili krugu igara u zatvorenom prostoru, mentalne aktivnosti pomažu da vaš pas bude zdrav i uravnoteži vrijeme koje provodi sam.

Da bi vaš pas bio zauzet igračke su klasik, napunite ih poslasticama ili maslacem od kikirikija, neke možete i zamrznuti za veći izazov; igračke slagalice su odlične za pametne pse, a DIY entuzijasti mogu izraditi vlastite igračke slagalice.

Sigurni žvakaće poslastice su obavezne, poput onih iz prirodnih izvora. Stvorite sigurnu, udobnu zonu za svog psa sa sandukom, krevetom, igračkama, pa čak i košuljom koja miriše na vas, ako je sklon tjeskobi zbog razdvajanja, donosi Rover.

Svi psi su različiti, a neki mogu podnijeti više vremena u samoći od drugih. Ali svakom psu trebaju periodične pauze za nuždu, vježbanje i mentalna stimulacija. Ako vaš radni raspored znači da vaš pas većinu dana provodi sam kod kuće, razmislite o rezerviranju pouzdane čuvarice koja će svratiti i dati vašem psu potreban predah.

Šetač ili čuvar pasa može vašem psu pružiti i aktivnost koja mu je potrebna tijekom dana, i pomoći vam da se osjećate bolje nakon odlaska, i učiniti vaš povratak kući još slađim!