Psiholog otkriva zašto muškarci izgube interes nakon seksa: Ne brinite, nije do vas...

Ako ste ikada doživjeli ovakvu promjenu, niste umišljali. Riječ je o fenomenu koji zbunjuje mnoge žene, ali koji ima duboke korijene u muškoj biologiji, psihologiji i evolucijskim postavkama koje, iako drevne, i dalje tiho šapuću ispod površine modernih odnosa.

Hormonalni koktel i post-orgazmička jasnoća

Da bismo razumjeli zašto se muškarci ponekad distanciraju, moramo zaviriti u kemiju koja se odvija u njihovu tijelu. Ključan pojam je takozvana 'post-orgazmička jasnoća', trenutak kada se, nakon vrhunca, ružičaste naočale skidaju, a magla podignuta hormonima nestaje. Tijekom seksualnog uzbuđenja, mozak je preplavljen dopaminom, hormonom nagrade i motivacije, koji stvara osjećaj euforije i tjera muškarca da 'osvaja'. No, nakon ejakulacije, razina dopamina naglo pada, što može uzrokovati privremeni osjećaj praznine ili emocionalne ravnodušnosti.

Istovremeno, tijelo oslobađa velike količine prolaktina, hormona koji suzbija seksualnu želju i izaziva osjećaj sitosti i umora. Upravo je prolaktin odgovoran za takozvani refraktorni period, vrijeme oporavka potrebno prije novog uzbuđenja. To objašnjava zašto mnogi muškarci nakon seksa samo žele spavati ili biti u tišini, što se često pogrešno tumači kao emocionalno odbacivanje. Kod nekih muškaraca, njih čak 40-ak posto, može se javiti i post-koitalna disforija, stanje tuge, tjeskobe ili razdražljivosti nakon intimnosti, što ih prirodno tjera na povlačenje.

Foto: Photographee.eu

Drevni instinkti lovca

Dok žene tijekom seksa luče ogromne količine oksitocina, poznatog kao 'hormon maženja' koji potiče vezivanje i osjećaj bliskosti, kod muškaraca je situacija složenija. Iako se i kod njih oslobađa, visoke razine testosterona mogu blokirati njegove efekte, čineći ih manje sklonima trenutnom emocionalnom povezivanju. Evolucijski psiholozi objašnjavaju da su te razlike rezultat različitih reproduktivnih strategija. Ženama je, zbog biološkog ulaganja u trudnoću i podizanje djeteta, u interesu bilo osigurati partnera koji će ostati i pružiti zaštitu. Muškarčeva strategija, s druge strane, povijesno je bila usmjerena na 'širenje sjemena' sa što više partnerica.

Ovaj drevni program manifestira se kroz takozvani Coolidgeov efekt, biološki fenomen gdje muškarci pokazuju obnovljeni seksualni interes u prisutnosti novih partnerica, dok interes za istu opada nakon što je cilj postignut. Psihološki, to se prevodi u mentalitet 'lovca'. Uzbuđenje je u potjeri i osvajanju. Kada je misija završena, napetost i motivacija opadaju. Ako u pozadini ne postoji dublja emocionalna, intelektualna i karakterna privlačnost, nestaje i razlog za daljnji trud.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Strah od bliskosti kao obrambeni mehanizam

Ponašanje nakon seksa često je i ogledalo unutarnjih psiholoških stanja. Seks je čin ultimativne fizičke i emocionalne izloženosti. Za muškarce koji imaju izbjegavajući stil privrženosti, takva razina bliskosti može izazvati osjećaj panike i gubitka kontrole. Distanciranje je tada instinktivni način da povrate svoju neovisnost i osjećaj sigurnosti. Slično tome, ako muškarac percipira seks kao korak prema ozbiljnoj vezi za koju nije spreman ili je ne želi, povlačenje služi kao obrambeni mehanizam kojim šalje nesvjesnu poruku da ne želi produbljivati odnos.

Ponekad je objašnjenje i mnogo jednostavnije: njegov interes od početka je bio isključivo fizički. U tom slučaju, nestanak interesa nakon seksa nije nagla promjena, već samo razotkrivanje činjenice da emocionalni interes nikada nije ni postojao. Upravo taj trenutak 'bistrine' nakon što se hormoni smire otkriva njegove prave namjere. Ako je muškarac bio istinski emocionalno uložen i prije intimnosti, seks će tu vezu samo produbiti. Ako nije, jasno će pokazati da je došao do svog cilja.