Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NEKA TO NE UTJEČE NA VAS...

Psiholog otkriva zašto muškarci izgube interes nakon seksa: Ne brinite, nije do vas...

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Psiholog otkriva zašto muškarci izgube interes nakon seksa: Ne brinite, nije do vas...
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Jedan tren je strastven, pažljiv i govori sve prave stvari. Trenutak kasnije, nakon intimnosti, kao da je netko okrenuo sklopku. On postaje povučen, ne daje vam previše pažnje

Admiral

Ako ste ikada doživjeli ovakvu promjenu, niste umišljali. Riječ je o fenomenu koji zbunjuje mnoge žene, ali koji ima duboke korijene u muškoj biologiji, psihologiji i evolucijskim postavkama koje, iako drevne, i dalje tiho šapuću ispod površine modernih odnosa.

POGLEDAJ VIDEO: Seks savjeti

Pokretanje videa...

Seks savjeti 00:56
Seks savjeti | Video: KanalRi

Hormonalni koktel i post-orgazmička jasnoća

Da bismo razumjeli zašto se muškarci ponekad distanciraju, moramo zaviriti u kemiju koja se odvija u njihovu tijelu. Ključan pojam je takozvana 'post-orgazmička jasnoća', trenutak kada se, nakon vrhunca, ružičaste naočale skidaju, a magla podignuta hormonima nestaje. Tijekom seksualnog uzbuđenja, mozak je preplavljen dopaminom, hormonom nagrade i motivacije, koji stvara osjećaj euforije i tjera muškarca da 'osvaja'. No, nakon ejakulacije, razina dopamina naglo pada, što može uzrokovati privremeni osjećaj praznine ili emocionalne ravnodušnosti.

HIGIJENA NA PRVOM MJESTU 'Potpuno trijezna otišla sam na seks party – evo što se zaista događa iza zatvorenih vrata'
'Potpuno trijezna otišla sam na seks party – evo što se zaista događa iza zatvorenih vrata'

Istovremeno, tijelo oslobađa velike količine prolaktina, hormona koji suzbija seksualnu želju i izaziva osjećaj sitosti i umora. Upravo je prolaktin odgovoran za takozvani refraktorni period, vrijeme oporavka potrebno prije novog uzbuđenja. To objašnjava zašto mnogi muškarci nakon seksa samo žele spavati ili biti u tišini, što se često pogrešno tumači kao emocionalno odbacivanje. Kod nekih muškaraca, njih čak 40-ak posto, može se javiti i post-koitalna disforija, stanje tuge, tjeskobe ili razdražljivosti nakon intimnosti, što ih prirodno tjera na povlačenje.

Spouses arguing in bedroom
Foto: Photographee.eu

Drevni instinkti lovca

Dok žene tijekom seksa luče ogromne količine oksitocina, poznatog kao 'hormon maženja' koji potiče vezivanje i osjećaj bliskosti, kod muškaraca je situacija složenija. Iako se i kod njih oslobađa, visoke razine testosterona mogu blokirati njegove efekte, čineći ih manje sklonima trenutnom emocionalnom povezivanju. Evolucijski psiholozi objašnjavaju da su te razlike rezultat različitih reproduktivnih strategija. Ženama je, zbog biološkog ulaganja u trudnoću i podizanje djeteta, u interesu bilo osigurati partnera koji će ostati i pružiti zaštitu. Muškarčeva strategija, s druge strane, povijesno je bila usmjerena na 'širenje sjemena' sa što više partnerica.

DJETINJSTVO OSTAVLJA TRAG Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem
Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem

Ovaj drevni program manifestira se kroz takozvani Coolidgeov efekt, biološki fenomen gdje muškarci pokazuju obnovljeni seksualni interes u prisutnosti novih partnerica, dok interes za istu opada nakon što je cilj postignut. Psihološki, to se prevodi u mentalitet 'lovca'. Uzbuđenje je u potjeri i osvajanju. Kada je misija završena, napetost i motivacija opadaju. Ako u pozadini ne postoji dublja emocionalna, intelektualna i karakterna privlačnost, nestaje i razlog za daljnji trud.

business men and women in suits are standing next to the team
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Strah od bliskosti kao obrambeni mehanizam

Ponašanje nakon seksa često je i ogledalo unutarnjih psiholoških stanja. Seks je čin ultimativne fizičke i emocionalne izloženosti. Za muškarce koji imaju izbjegavajući stil privrženosti, takva razina bliskosti može izazvati osjećaj panike i gubitka kontrole. Distanciranje je tada instinktivni način da povrate svoju neovisnost i osjećaj sigurnosti. Slično tome, ako muškarac percipira seks kao korak prema ozbiljnoj vezi za koju nije spreman ili je ne želi, povlačenje služi kao obrambeni mehanizam kojim šalje nesvjesnu poruku da ne želi produbljivati odnos.

Ponekad je objašnjenje i mnogo jednostavnije: njegov interes od početka je bio isključivo fizički. U tom slučaju, nestanak interesa nakon seksa nije nagla promjena, već samo razotkrivanje činjenice da emocionalni interes nikada nije ni postojao. Upravo taj trenutak 'bistrine' nakon što se hormoni smire otkriva njegove prave namjere. Ako je muškarac bio istinski emocionalno uložen i prije intimnosti, seks će tu vezu samo produbiti. Ako nije, jasno će pokazati da je došao do svog cilja.

SEKS SANJARICA Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama
Seksualni snovi nisu slučajni: Otkrijte što oni govore o vama

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Hrana s najviše mikroplastike
IZNENADIT ĆETE SE

Hrana s najviše mikroplastike

Iako većina hrane i pića pohranjenih u plastičnim spremnicima sadrži ove čestice, određeni proizvodi imaju veće koncentracije mikroplastike. Provjerite koji su to
'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'
INTERVJU DR. LIBERATI PRŠO

'Lijekove za mršavljenje možete uzimati bez ograničenja, a evo tko im se ne smije ni približiti'

Povodom Svjetskog dana debljine razgovarali smo s endokrinologinjom dr. Ana-Marijom Liberati Pršo iz KB-a Sveti Duh o tome koliko je debljina ozbiljan problem te što treba znati o lijekovima za mršavljenje
Dnevni horoskop za srijedu 4. ožujka: Rak će putovati, Djevice počastite se danom za sebe!
ŠTO NAS OČEKUJE?

Dnevni horoskop za srijedu 4. ožujka: Rak će putovati, Djevice počastite se danom za sebe!

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 4. ožujka i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026