Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
DJETINJSTVO OSTAVLJA TRAG

Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem
Foto: 123RF

U popularnoj psihologiji često se čuje pojam 'problemi s ocem', a odnosi se na emocionalne posljedice koje ostavlja složen ili narušen odnos s očinskom figurom

Admiral

Dok mnogi ljudi u nekom trenutku života osjete napetosti u ovom odnosu, stručnjaci upozoravaju da ti obrasci mogu duboko utjecati i na romantične veze u odrasloj dobi, često nesvjesno oblikujući naše ponašanje i izbor partnera.

POGLEDAJ VIDEO: Tata koji pati od demencije zaboravi tko mu je kćer

Pokretanje videa...

Tata koji pati od demencije zaboravi tko mu je kćer VIDEO
Scottu je dijagnosticirana demencija sredinom veljače ove godine i otad živi s kćeri Baliey. | Video: KanalRi

Psiholozi i istraživači povezuju takve obrasce s traumama iz djetinjstva - bilo da je riječ o emocionalnoj nedostupnosti, fizičkoj odsutnosti, kritici ili nasilju - koje mogu stvoriti osjećaj nedostatnosti, straha i nesigurnosti.

Stručnjaci navode nekoliko uobičajenih znakova koji mogu ukazivati na to da neriješeni odnosi s ocem utječu na način na koji se vežemo i gradimo intimne odnose.

Couple problems concept. Attractive young woman refuses the kiss
Foto: August 32nd

1. Privlačenje emocionalno nedostupnih partnera

Mnogi ljudi nesvjesno biraju partnere koji, poput njihove očinske figure, izbjegavaju bliskost. Iako žele sigurnu i trajnu vezu, često završavaju u odnosima bez jasne definicije, gdje ih partneri ne dopuštaju da se istinski otvore. Mozak je sklon ponavljanju poznatih obrazaca - čak i kada oni izazivaju bol.

PRAKTIČNA RJEŠENJA Evo kako popraviti pokvareni odnos s braćom i sestrama
Evo kako popraviti pokvareni odnos s braćom i sestrama

2. Složen i bolan odnos s ocem

Većina ovih obrazaca ima korijen u iskustvu iz djetinjstva. Otac koji je emocionalno odsutan, pretjerano kritičan ili čak agresivan ostavlja trajan trag na samopouzdanje i sposobnost povjerenja, zbog čega se odrasla osoba može osjećati manje vrijednom i nesigurnom u ljubavi.

3. Strah od vezivanja i bliskosti

Kada odnos postane ozbiljan, osobe koje su imale problematičan odnos s ocem često se povlače. Izbjegavanje dublje emocionalne povezanosti, izbjegavanje razgovora o osjećajima ili prekidi bez objašnjenja mogu biti znakovi takvog straha - jer se bližina doživljava kao potencijalno odbacivanje.

Sad daughter and her despondent parent keeping silent after argument
Foto: 123RF

4. Problemi s povjerenjem

Nedosljednost i prekršena obećanja u djetinjstvu mogu ostaviti dubok trag. U odraslim vezama to se često očituje kao stalno preispitivanje partnerovih motiva, traženje znakova nepouzdanosti i otežano otvaranje.

EMOCIONALNI OTROV Prepoznajte ih: Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu
Prepoznajte ih: Ovo su znakovi da ste u toksičnom odnosu

5. Pretjerano ulaganje u vezu

Neki ljudi pokušavaju nadoknaditi osjećaj manje vrijednosti tako što ulažu previše u veze, daju više nego što dobivaju i preuzimaju odgovornost za održavanje odnosa pod svaku cijenu. Ovakav nepotrebni napor često vodi do nezdravih dinamika u paru.

6. Sabotiranje zdravih odnosa

Iako snažno čeznu za ljubavlju, strah od gubitka kontrole može ih potaknuti da nesvjesno naruše stabilnu vezu - fokusirajući se na partnerove nedostatke, potičući sukobe ili čak prekidajući vezu prije nego što budu napušteni.

Psiholozi ističu da ovi obrasci ne moraju definirati tu osobu zauvijek. Prepoznavanje i osvještavanje tih obrazaca prvi je i ključan korak prema zdravijim odnosima i osobnom rastu. Rad s terapeutom ili kroz vlastitu introspekciju može pomoći u razumijevanju kako rane emocionalne rane oblikuju naš odnos prema ljubavi i kako ih možete preoblikovati u snagu umjesto prepreke.

BLAGDANSKE DRAME Izbjegnite prekid! Savjeti kako zaobići zamke koje vrebaju i najjače parove u ovom periodu
Izbjegnite prekid! Savjeti kako zaobići zamke koje vrebaju i najjače parove u ovom periodu

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...
ZVIJEZDE OTKRIVAJU

Dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače: Ovan mora čuvati tajne, Jarcu sve ide od ruke...

Pročitajte dnevni horoskop za ponedjeljak 23. veljače i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom
MANJE STRESA = LAKŠI ŽIVOT

Najveći izvori stresa za svaki znak Zodijaka - klonite se ovih stvari i izbjegnite živčani slom

Bez obzira na horoskopski znak, svi se slažemo da je manje stresa bolje. Razumijevanje specifičnih okidača stresa za svaki znak može biti koristan alat za upravljanje stresom i poboljšanje kvalitete života
FOTO Dečko i ja učinili smo 'to' na Mount Rushmoreu, bila je to predstava za predsjednike
PUTUJE S DEČKOM

FOTO Dečko i ja učinili smo 'to' na Mount Rushmoreu, bila je to predstava za predsjednike

Američka influencerica nedavno je šokirala javnost izjavom da je imala seksualni odnos na Mount Rushmoreu, poznatom nacionalnom spomeniku u Južnoj Dakoti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026