Birate loše partnere? Odgovor možda leži u odnosu s ocem

Dok mnogi ljudi u nekom trenutku života osjete napetosti u ovom odnosu, stručnjaci upozoravaju da ti obrasci mogu duboko utjecati i na romantične veze u odrasloj dobi, često nesvjesno oblikujući naše ponašanje i izbor partnera.

Psiholozi i istraživači povezuju takve obrasce s traumama iz djetinjstva - bilo da je riječ o emocionalnoj nedostupnosti, fizičkoj odsutnosti, kritici ili nasilju - koje mogu stvoriti osjećaj nedostatnosti, straha i nesigurnosti.

Stručnjaci navode nekoliko uobičajenih znakova koji mogu ukazivati na to da neriješeni odnosi s ocem utječu na način na koji se vežemo i gradimo intimne odnose.

Foto: August 32nd

1. Privlačenje emocionalno nedostupnih partnera

Mnogi ljudi nesvjesno biraju partnere koji, poput njihove očinske figure, izbjegavaju bliskost. Iako žele sigurnu i trajnu vezu, često završavaju u odnosima bez jasne definicije, gdje ih partneri ne dopuštaju da se istinski otvore. Mozak je sklon ponavljanju poznatih obrazaca - čak i kada oni izazivaju bol.

2. Složen i bolan odnos s ocem

Većina ovih obrazaca ima korijen u iskustvu iz djetinjstva. Otac koji je emocionalno odsutan, pretjerano kritičan ili čak agresivan ostavlja trajan trag na samopouzdanje i sposobnost povjerenja, zbog čega se odrasla osoba može osjećati manje vrijednom i nesigurnom u ljubavi.

3. Strah od vezivanja i bliskosti

Kada odnos postane ozbiljan, osobe koje su imale problematičan odnos s ocem često se povlače. Izbjegavanje dublje emocionalne povezanosti, izbjegavanje razgovora o osjećajima ili prekidi bez objašnjenja mogu biti znakovi takvog straha - jer se bližina doživljava kao potencijalno odbacivanje.

Foto: 123RF

4. Problemi s povjerenjem

Nedosljednost i prekršena obećanja u djetinjstvu mogu ostaviti dubok trag. U odraslim vezama to se često očituje kao stalno preispitivanje partnerovih motiva, traženje znakova nepouzdanosti i otežano otvaranje.

5. Pretjerano ulaganje u vezu

Neki ljudi pokušavaju nadoknaditi osjećaj manje vrijednosti tako što ulažu previše u veze, daju više nego što dobivaju i preuzimaju odgovornost za održavanje odnosa pod svaku cijenu. Ovakav nepotrebni napor često vodi do nezdravih dinamika u paru.

6. Sabotiranje zdravih odnosa

Iako snažno čeznu za ljubavlju, strah od gubitka kontrole može ih potaknuti da nesvjesno naruše stabilnu vezu - fokusirajući se na partnerove nedostatke, potičući sukobe ili čak prekidajući vezu prije nego što budu napušteni.

Psiholozi ističu da ovi obrasci ne moraju definirati tu osobu zauvijek. Prepoznavanje i osvještavanje tih obrazaca prvi je i ključan korak prema zdravijim odnosima i osobnom rastu. Rad s terapeutom ili kroz vlastitu introspekciju može pomoći u razumijevanju kako rane emocionalne rane oblikuju naš odnos prema ljubavi i kako ih možete preoblikovati u snagu umjesto prepreke.