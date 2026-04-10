Psihologija boja: Evo zašto su sjedala u avionu većinom plava

Kada se avion oprema, razmatra se svaki detalj, iznutra i izvana, a u obzir se uzima i psihologija koja stoji iza boja u interijeru. Sjedala u avionima često su plava, iako mogu varirati tonom, a ponekad su i zelena, za što postoji dobar razlog.

Boeing objašnjava kako su plava i zelena povezane s osjećajem mira, dok plava i ljubičasta mogu simbolizirati plemenitost. Izvršni direktor tvrtke Nanak Flights, Rishi Kapoor, objasnio je kako plava boja može imati umirujući učinak.

- Iako je putovanje avionom statistički najsigurniji način putovanja, mnogi putnici i dalje su skloni stresu tijekom leta - rekao je stručnjak za Reader’s Digest.

Zrakoplovni dizajner Nigel Goode potvrdio je to za The Telegraph i objasnio kako aviokompanije koriste različite nijanse ove boje.

- Dok neke povoljnije aviokompanije koriste upadljivije i intenzivnije nijanse, većina se odlučuje za suptilnije tonove - rekao je. Glavni cilj je stvoriti opušten osjećaj poput onoga kod kuće, pa se zato koriste prigušene boje koje djeluju prirodno i zemljano.

Zašto baš plava?

- Plava je postala prvi izbor jer je konzervativna, neutralna i korporativna nijansa koja simbolizira pouzdanost i sigurnost, zbog čega je vidimo u starijim aviokompanijama poput British Airwaysa - objašnjava.

Važna je i sama nijansa boje, jer svjetlije nijanse mogu učiniti da prostor djeluje veće i prozračnije. S druge strane, tamnije boje mogu stvoriti dojam manjeg i užeg prostora. Boeing je također objasnio kako plava i zelena stvaraju osjećaj mira, dok plava i ljubičasta mogu upućivati na plemenitost.

Dizajnerica iz tvrtke Teague, Virginia Tripp, ranije je za Boeing izjavila da boje također mogu utjecati na percepciju vlage, temperature i mirisa.

Primjerice, plava može stvoriti osjećaj svježine i čistoće, dok kombinacija plave i zelene može učiniti da se osoba osjeća rashlađeno. Suprotno tome, narančasta može djelovati toplije, dok ružičasta može sugerirati slatkast miris.