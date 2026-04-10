Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
JESTE LI ZNALI?

Psihologija boja: Evo zašto su sjedala u avionu većinom plava

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 2 min
Foto: 123RF

Unutrašnjost aviona pažljivo je osmišljena imajući na umu putnika. Tvrtka Boeing svake godine proizvodi stotine aviona za različite komercijalne aviokompanije te broji više od 14.000 zrakoplova diljem svijeta

Kada se avion oprema, razmatra se svaki detalj, iznutra i izvana, a u obzir se uzima i psihologija koja stoji iza boja u interijeru. Sjedala u avionima često su plava, iako mogu varirati tonom, a ponekad su i zelena, za što postoji dobar razlog.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Spustio sam Airbus i ostao živ... 00:57
Spustio sam Airbus i ostao živ... | Video: 24sata/pixsell

Boeing objašnjava kako su plava i zelena povezane s osjećajem mira, dok plava i ljubičasta mogu simbolizirati plemenitost. Izvršni direktor tvrtke Nanak Flights, Rishi Kapoor, objasnio je kako plava boja može imati umirujući učinak.

- Iako je putovanje avionom statistički najsigurniji način putovanja, mnogi putnici i dalje su skloni stresu tijekom leta - rekao je stručnjak za Reader’s Digest.

Možda se čini kao nevažan detalj, ali upravo on pomaže da letenje bude najbolji način putovanja. Sjedala u avionima često su plava, iako mogu varirati, a dizajneri pri odabiru uzimaju u obzir psihologiju boja. Zrakoplovni dizajner Nigel Goode potvrdio je to za The Telegraph i objasnio kako aviokompanije koriste različite nijanse ove boje.

- Dok neke povoljnije aviokompanije koriste upadljivije i intenzivnije nijanse, većina se odlučuje za suptilnije tonove - rekao je. Glavni cilj je stvoriti opušten osjećaj poput onoga kod kuće, pa se zato koriste prigušene boje koje djeluju prirodno i zemljano.

Zašto baš plava?

- Plava je postala prvi izbor jer je konzervativna, neutralna i korporativna nijansa koja simbolizira pouzdanost i sigurnost, zbog čega je vidimo u starijim aviokompanijama poput British Airwaysa - objašnjava.

Važna je i sama nijansa boje, jer svjetlije nijanse mogu učiniti da prostor djeluje veće i prozračnije. S druge strane, tamnije boje mogu stvoriti dojam manjeg i užeg prostora. Boeing je također objasnio kako plava i zelena stvaraju osjećaj mira, dok plava i ljubičasta mogu upućivati na plemenitost.

Dizajnerica iz tvrtke Teague, Virginia Tripp, ranije je za Boeing izjavila da boje također mogu utjecati na percepciju vlage, temperature i mirisa.

Primjerice, plava može stvoriti osjećaj svježine i čistoće, dok kombinacija plave i zelene može učiniti da se osoba osjeća rashlađeno. Suprotno tome, narančasta može djelovati toplije, dok ružičasta može sugerirati slatkast miris.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026