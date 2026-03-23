'STANI, STANI, STANI': Snimilli su šokantni trenutak naleta aviona na kamion u New Yorku

Obavijesti

News

Komentari 3
POGINULA DVA PILOTA

'STANI, STANI, STANI': Snimili su šokantni trenutak naleta aviona na kamion u New Yorku

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
'STANI, STANI, STANI': Snimili su šokantni trenutak naleta aviona na kamion u New Yorku
5
Foto: Shannon Stapleton

Audio snimke iz kontrolnog tornja otkrivaju dramu i kaos koji je doveo do nesreće. Na njima se čuje kako kontrolor leta prvo daje odobrenje vatrogasnom vozilu da prijeđe pistu. Nekoliko sekundi kasnije počeo je vikati

Jezive snimke iz zračne luke LaGuardia u New Yorku zabilježile su trenutak u kojem se zrakoplov Air Canada Expressa pri slijetanju zabio u vatrogasno vozilo na pisti, usmrtivši oba pilota. Tragediji je prethodila panična komunikacija kontrole leta koja je prekasno pokušala zaustaviti vozilo, a snimka otkriva dramatične posljednje sekunde u kojima kontrolor viče: "Stop, stop, stop!"

"Pogriješio sam"

Audio snimke iz kontrolnog tornja otkrivaju dramu i kaos koji je doveo do nesreće. Na njima se čuje kako kontrolor leta prvo daje odobrenje vatrogasnom vozilu da prijeđe pistu 4 kako bi interveniralo zbog prijave dima na drugom zrakoplovu, kompanije United Airlines. Samo nekoliko sekundi kasnije, shvativši da je zrakoplov Air Canada Expressa na istoj pisti u završnoj fazi slijetanja, kontrolor je počeo panično vikati.

Pokretanje videa...

'Stani, stani, stani' čulo se u razgovoru s kontrolom zračnog prometa uoči smrtonosne nesreće Canada Airlinesa s kamionom
'Stani, stani, stani' čulo se u razgovoru s kontrolom zračnog prometa uoči smrtonosne nesreće Canada Airlinesa s kamionom | Video: 24sata/Reuters
​- Stop, stop, stop, stop! Truck 1, stani! - čuje se na snimci.

Ubrzo nakon sudara, u razgovoru s pilotom drugog zrakoplova koji je svjedočio prizoru, slomljeni kontrolor je priznao svoju pogrešku.

​- Bilo je teško za gledati - komentirao je pilot.

​- Znam, bio sam ovdje. Pokušao sam ih dozvati... rješavali smo hitan slučaj ranije. Pogriješio sam - odgovorio mu je kontrolor.

​- Ma čovječe, dao si sve od sebe - pokušao ga je utješiti pilot.

Smrskani kokpit i prevrnuti kamion

Air Canada Express jet collides with a ground vehicle at LaGuardia airport
Foto: Shannon Stapleton

Zrakoplov Bombardier CRJ-900 na letu AC8646 iz Montreala udario je u vatrogasno vozilo u nedjelju navečer oko 23:40 po lokalnom vremenu. Prema podacima s Flightradara24, avion se u trenutku udara kretao brzinom od oko 39 kilometara na sat. Silina udarca potpuno je smrskala nos zrakoplova i kokpit, pri čemu je prednji dio letjelice ostao podignut u zrak. Vatrogasno vozilo je odbačeno i prevrnuto, a dvoje službenika Lučke uprave u njemu zadobilo je prijelome kostiju, no očekuje se da će se oporaviti.

Jedan od putnika, Jack Cabot, opisao je trenutak udara kao "apsolutni kaos".

​- Dok smo slijetali, spustili smo se jako tvrdo. Naglo smo se zaustavili, a dvije sekunde kasnije uslijedio je udarac. Svi su letjeli posvuda, avion se počeo zanositi lijevo-desno. Bio je to potpuni kaos - rekao je Cabot i dodao kako vjeruje da je pilot svojim posljednjim potezima spasio putnike.

​- Gledajući unatrag, pilot je učinio najbolje što je mogao. Stisnuo je kočnice najjače što je mogao, znajući da će ga to koštati života.

Air Canada Express jet collides with a ground vehicle at LaGuardia airport
Foto: Shannon Stapleton

Dva pilota poginula, stjuardesa izletjela iz aviona

U stravičnoj nesreći poginuli su kapetan i kopilot zrakoplova. Njihov sindikat ALPA oprostio se od kolega priopćenjem u kojem stoji da su "svoje karijere posvetili sigurnom prijevozu putnika". U zrakoplovu su bila 72 putnika i četiri člana posade. Ukupno je 41 osoba prevezena u bolnicu, uključujući 39 iz aviona i dvoje vatrogasaca. Iako je većina puštena kući, neki su zadržani zbog teških ozljeda.

Pojavili su se i šokantni detalji o posljedicama sudara. Jedna stjuardesa pronađena je izvan olupine zrakoplova, i dalje vezana za svoje sjedalo koje je od siline udarca izletjelo iz letjelice. Zračna luka LaGuardia odmah je zatvorena, što je izazvalo otkazivanje više od 600 letova i stvorilo prometni kolaps u ponedjeljak ujutro. Stotine putnika ostale su zarobljene u terminalima, spavajući na podu i klupama dok su čekali nove informacije o svojim letovima, a zračna luka ponovno je otvorena tek u poslijepodnevnim satima. Istragu su pokrenuli Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), a njihov tim odmah je izašao na teren. Tragediju su komentirali i najviši dužnosnici. Kanadski premijer Mark Carney izrazio je sućut obiteljima žrtava, dok je američki predsjednik Donald Trump, odgovarajući na pitanja novinara, kratko rekao: "Napravili su pogrešku. To je opasan posao. Užasno." Guvernerka New Yorka Kathy Hochul incident je nazvala slamajućim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026