'STANI, STANI, STANI': Snimilli su šokantni trenutak naleta aviona na kamion u New Yorku

Jezive snimke iz zračne luke LaGuardia u New Yorku zabilježile su trenutak u kojem se zrakoplov Air Canada Expressa pri slijetanju zabio u vatrogasno vozilo na pisti, usmrtivši oba pilota. Tragediji je prethodila panična komunikacija kontrole leta koja je prekasno pokušala zaustaviti vozilo, a snimka otkriva dramatične posljednje sekunde u kojima kontrolor viče: "Stop, stop, stop!"

"Pogriješio sam"

Audio snimke iz kontrolnog tornja otkrivaju dramu i kaos koji je doveo do nesreće. Na njima se čuje kako kontrolor leta prvo daje odobrenje vatrogasnom vozilu da prijeđe pistu 4 kako bi interveniralo zbog prijave dima na drugom zrakoplovu, kompanije United Airlines. Samo nekoliko sekundi kasnije, shvativši da je zrakoplov Air Canada Expressa na istoj pisti u završnoj fazi slijetanja, kontrolor je počeo panično vikati.

Pokretanje videa... 02:18 'Stani, stani, stani' čulo se u razgovoru s kontrolom zračnog prometa uoči smrtonosne nesreće Canada Airlinesa s kamionom

​- Stop, stop, stop, stop! Truck 1, stani! - čuje se na snimci.

Ubrzo nakon sudara, u razgovoru s pilotom drugog zrakoplova koji je svjedočio prizoru, slomljeni kontrolor je priznao svoju pogrešku.

​- Bilo je teško za gledati - komentirao je pilot.

​- Znam, bio sam ovdje. Pokušao sam ih dozvati... rješavali smo hitan slučaj ranije. Pogriješio sam - odgovorio mu je kontrolor.

​- Ma čovječe, dao si sve od sebe - pokušao ga je utješiti pilot.

Smrskani kokpit i prevrnuti kamion

Zrakoplov Bombardier CRJ-900 na letu AC8646 iz Montreala udario je u vatrogasno vozilo u nedjelju navečer oko 23:40 po lokalnom vremenu. Prema podacima s Flightradara24, avion se u trenutku udara kretao brzinom od oko 39 kilometara na sat. Silina udarca potpuno je smrskala nos zrakoplova i kokpit, pri čemu je prednji dio letjelice ostao podignut u zrak. Vatrogasno vozilo je odbačeno i prevrnuto, a dvoje službenika Lučke uprave u njemu zadobilo je prijelome kostiju, no očekuje se da će se oporaviti.

Jedan od putnika, Jack Cabot, opisao je trenutak udara kao "apsolutni kaos".

​- Dok smo slijetali, spustili smo se jako tvrdo. Naglo smo se zaustavili, a dvije sekunde kasnije uslijedio je udarac. Svi su letjeli posvuda, avion se počeo zanositi lijevo-desno. Bio je to potpuni kaos - rekao je Cabot i dodao kako vjeruje da je pilot svojim posljednjim potezima spasio putnike.

​- Gledajući unatrag, pilot je učinio najbolje što je mogao. Stisnuo je kočnice najjače što je mogao, znajući da će ga to koštati života.

Dva pilota poginula, stjuardesa izletjela iz aviona

U stravičnoj nesreći poginuli su kapetan i kopilot zrakoplova. Njihov sindikat ALPA oprostio se od kolega priopćenjem u kojem stoji da su "svoje karijere posvetili sigurnom prijevozu putnika". U zrakoplovu su bila 72 putnika i četiri člana posade. Ukupno je 41 osoba prevezena u bolnicu, uključujući 39 iz aviona i dvoje vatrogasaca. Iako je većina puštena kući, neki su zadržani zbog teških ozljeda.

Pojavili su se i šokantni detalji o posljedicama sudara. Jedna stjuardesa pronađena je izvan olupine zrakoplova, i dalje vezana za svoje sjedalo koje je od siline udarca izletjelo iz letjelice. Zračna luka LaGuardia odmah je zatvorena, što je izazvalo otkazivanje više od 600 letova i stvorilo prometni kolaps u ponedjeljak ujutro. Stotine putnika ostale su zarobljene u terminalima, spavajući na podu i klupama dok su čekali nove informacije o svojim letovima, a zračna luka ponovno je otvorena tek u poslijepodnevnim satima. Istragu su pokrenuli Nacionalni odbor za sigurnost prometa (NTSB) i Savezna uprava za zrakoplovstvo (FAA), a njihov tim odmah je izašao na teren. Tragediju su komentirali i najviši dužnosnici. Kanadski premijer Mark Carney izrazio je sućut obiteljima žrtava, dok je američki predsjednik Donald Trump, odgovarajući na pitanja novinara, kratko rekao: "Napravili su pogrešku. To je opasan posao. Užasno." Guvernerka New Yorka Kathy Hochul incident je nazvala slamajućim.