Psihologija zvijezda i zašto ipak ne prestajemo čitati horoskop?

Dok će neki velike životne odluke temeljiti na 'konzultaciji sa zvijezdama', većina ljudi ipak doživljava horoskop kao vid zabave s dozom zdravog skepticizma, što je zapravo zgodna i korisna navika, kaže psihologinja

<p>Bio je turbulentan tjedan za sve one koji se poistovjećuju sa svojim zvjezdanim znakom, a sve je počelo s glasinama kako NASA mijenja Zodijak zbog otkrića novog, nazvanog Ophiuchus.</p><p>Uslijedilo je bezbroj članaka i tvitova strastvenih obožavatelja astrologije, uz mnoge izjave odanosti svom postojećem znaku, bez obzira što NASA o tome kaže. </p><p>Svemirska agencija od tada je objavila blog na kojem objašnjava da ipak nije promijenila znakove zvijezde. 'Mi proučavamo astronomiju, a ne astrologiju', kaže u blogu dodajući da se astrologija 'ne smatra znanošću'.</p><p>Horoskopske, odnosno zvjezdane znakove uspostavili su Babilonci prije više od 3000 godina, dodaje NASA. Da bi uredno uspostavili svoj kalendar s 12 mjeseci, Babilonci su ignorirali činjenicu da se sunce zapravo kreće kroz 13 zviježđa, a ne 12. Zatim su dodijelili svakom od tih 12 zviježđa jednake količine vremena.</p><p>Ophiuchus nije ništa novo - ali zanimanje za astrologiju je ponovno pokrenuto. </p><p>Dakle, zašto je toliko milijuna i dalje fiksirano na njihov horoskopski znak? Neki od nas uživaju u horoskopima jer volimo osjećaj pripadnosti ili poistovjećivanja s određenim zvjezdanim znakom, kaže psihoterapeutkinja Lucy Fuller, dok drugi 'očajnički žele znati što im donosi budućnost'.</p><p>Čitajući naš zvjezdani znak, možemo vjerovati da je naša sudbina već odlučena i možemo shvatiti što će se to dogoditi za nas. Moguće je da je taj osjećaj još uvjerljiviji u današnje vrijeme, a drevna povijest astrologije daje joj u očima ljudi legitimitet te važnost, piše<a href="https://www.huffingtonpost.co.uk/entry/the-psychology-of-star-signs-and-why-we-cant-stop-reading-horoscopes_uk_5f1173f0c5b6cec246c138ec"> Huffington Post</a>.</p><p>Astrologija može imati bogatu kulturnu povijest - igra ključnu ulogu u nekim vjerskim obredima - ali također je jako komercijalizirana, s horoskopskim telefonskim linijama za svakodnevno čitanje, internet natalnim kartama i novinama i časopisima koji koriste Zodijak za popunjavanje svoje stražnje stranice.</p><p>Fuller ističe da će mnogi i dalje uživati ​​u njihovom izučavanju, zadržavajući zrnce zdravog skepticizma iako znaju da te prognoze nisu znanstveno utemeljene.</p><p>- Za mnoge ljude čitanje njihovog horoskopa dio je njihove svakodnevne rutine, odnosno nekoliko trenutaka posvećenih razmišljanju o sebi, svojim osjećajima i sličnom. To je vid zabave koji ne može štetiti - objašnjava Fuller.</p>