Da bi bili sretni Blizancima treba dobar prijatelj, Vagi duga šetnja, a Lavu kreativan hobi

Strijelac uvijek žudi za istraživanjem, a s obzirom na to da su putovanja stavljena na čekanje zbog pandemije, 'odlutajte' u prirodu. Vodenjaci su sretni kada se bave dobrotvornim radom

<p>Astrologinja<strong> Rachel Lang</strong> smatra da svaki horoskopski znak ima nešto što ga čini sretnijim i zadovoljnijim. Ona pritom dijeli i savjete što točno od onoga što je za vas možete raditi, a da budete sretniji, piše <a href="https://www.wellandgood.com/what-makes-each-zodiac-sign-happy/" target="_blank">Well+Good. </a></p><h2>Ovan</h2><p>- Pronađite sport koji vam se sviđa i savladajte novu vještinu do savršenstva - savjetuje Lang te dodaje da isprobate više različitih vrsta fizičke aktivnosti, od trčanja, bicikliranja do joge ili pilatesa. </p><p>- Ovan je vatreni znak, a njima je potrebna akcija i fizička aktivnost, inače se osjećaju kao da stoje na mjestu s viškom energije. Također vole biti najbolji pa im savladavanje nove vještine pruža osjećaj zadovoljstva - kaže. </p><h2>Bik</h2><p>Imaju izvrstan osjećaj za boju i stil. Oni znaju što je dobro, a nered narušava njihovo blagostanje.</p><p>- Posvetite se domu i učinite od njega oazu u kojoj ćete uživate - savjetuje astrologinja. </p><h2>Blizanci </h2><p>- Okružite se dobrim prijateljima koji vas inspiriraju, tjeraju na razmišljanje i spremni su razgovarati o svemu - savjetuje Lang. </p><p>- Vaš um je uvijek aktivan, a bilo bi dobro da imate nekoga za razgovor tko će vam pomoći posložiti vaše ideje i misli. Za vas su razgovori ključ sreće i dugog života. Imati mnogo prijatelja s različitim interesima pomaže vam pobuditi vašu znatiželju. Ne treba vam puno poznanstava ako ste introvert, već nekoliko dobrih, istinskih prijatelja - savjetuje Lang. </p><h2>Rak</h2><p>- Veliki ste zaljubljenici u hranu, a posebno je važno da jedete namirnice koje čuvaju zdravlje vaših crijeva - napominje Lang. </p><p>Postoji veza između vašeg uma, tijela i duha, a ta veza počinje i završava u trbuhu.</p><h2>Lav</h2><p>Istražite svoju kreativnu stranu. Čak i ako niste umjetnički tip, vaš ključ za jačanje raspoloženja je hobi koji vam omogućava da se izrazite. Za sreću su vam je potrebna i redovita doza vitamina D, a 15 minuta provedenih na suncu obasjat će vaš duh. </p><h2>Djevica</h2><p>- Pronađite način da se opustite. Čak i kada obavljate i najbezazlenije aktivnosti, vaš um radi - savjetuje Lang. </p><p>Pronađite način da smirite svoje misli i umom budete prisutni u sadašnjosti. Vrtlarenje, kuhanje ili slikanje su neki od načina na koji možete opustiti svoj živčani sustav. </p><h2>Vaga</h2><p>- U teškim vremenima okrećete se razgovorima, slatkišima i opuštanju. Međutim, vježbanje povećava endorfin i pomaže vam da se opustite nakon što ste potrošili malo energije - napominje Lang. </p><p>Vama najbolje pašu lagane aktivnosti poput joge ili šetnje. Opustit će vas, ali ćete se istovremeno osloboditi energije i time se lakše riješiti stresa - kaže.</p><h2>Škorpion</h2><p>- Seks kod vas budi energiju i pomaže vam da se upoznate sa svojom duhovnošću više nego kod drugih znakova - kaže Lang te dodaje da ako trenutno nemate namjeru povezivati se s drugima, pronađite druge tantričke neseksualne aktivnosti kako bi postigli slične ishode, poput joge ili pjevanja. </p><h2>Strijelac</h2><p>- Strijelac uvijek žudi za istraživanjem, a s obzirom na to da su putovanja stavljena na čekanje zbog pandemije, 'odlutajte' u prirodu i podignite raspoloženje - savjetuje Lang. </p><h2>Jarac</h2><p>Po prirodi ste radnici i bilo bi pametno kada bi svoj marljivi fokus usmjerili na aktivnosti na otvorenom poput vrtlarstva. Usrećit će vas bavljenje zdravim aktivnostima koje imaju svrhu i cilj. </p><h2>Vodenjak </h2><p>Vodenjaci imaju veliko srce i u potrazi su za boljim svijetom. </p><p>- Prosocijalne aktivnosti s altruističnim fokusom donijet će vam radost. Volontiranje ili pomaganje prijatelju daje vam osjećaj da ste potrebni i da imate svrhu - savjetuje Lang.</p><h2>Riba </h2><p>- U teškim vremenima stvaranje umjetnosti poput plesnih pokreta, pjevanja ili pisanja mogli bi vam pomoći da se osjećate bolje - savjetuje Lang. </p>