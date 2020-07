5 brutalno iskrenih znakova Zodijaka: Sve će vam reći u lice

Prema horoskopu, postoji pet znakova koji jednostavno ne znaju drugačije. Oni smatraju da je istina nužna i ne vide zašto bi se netko na to mogao uvrijediti

<p>Iskrenost je glavna crta koja jača temelj bilo kojeg odnosa. Kad su ljudi iskreni prema svojim najmilijima, lako je poboljšati vezivanje. No, ako su ljudi nepošteni, tada se odnos s vremenom narušava, i to nije ograničeno samo na ljude koji su u vezi. Naime, za svaku vrstu odnosa, iskrenost je osnova. Ona se može definirati osobinama vašeg horoskopskog znaka. Tako su, prema astrologiji, ovih pet znakova puno iskreniji od ostalih:</p><h2>1. Strijelac</h2><p>Ovaj horoskopski znak je brutalno iskren. Iako često nešto kaže bez razmišljanja, to nije štetno za ljude. Oni uvijek imaju hrabrosti reći istinu s povjerenjem.</p><h2>2. Djevica</h2><p>Ovaj znak je najveći perfekcionist od svih. Dakle, one su sklone suditi o svemu i reći vam istinu u lice. One ne znaju kako ljudima na lijep način nešto priopćiti, već jednostavno samo kažu direktno ono što osjećaju.</p><h2>3. Lav</h2><p>Lavovi ne žele namjerno povrijediti tuđe osjećaje. Ali isto tako ne vole davati lažne komplimente. Prema Lavovima, komplimenti bi trebali biti stvarni, a ne lažni.</p><h2>4. Ovan</h2><p>Ovnovi brinu za svoje najmilije, a i uvijek vole govoriti istinu bez obzira na to koliko bili grubi. Prema njima, bolje je neko vrijeme biti grub, nego biti 'fejk'.</p><h2>5. Jarac</h2><p>Ti ljudi najviše vole iskrenost iako nemaju namjeru nauditi ljudima. Ali, laganje o osjećajima za njih je samo gubljenje vremena. Dakle, sigurno će vam reći istinu o svojim osjećajima. Jarac također smatra da laganje često stvara zbrku u vezi. Dakle, bolje je biti iskren, piše <a href="https://www.pinkvilla.com/lifestyle/people/5-brutally-honest-zodiac-signs-according-astrology-549534" target="_blank">Pinkvilla</a>.</p>