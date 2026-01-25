Obavijesti

ZAŠTO LJUDI VARAJU?

Psihologinja: 7 stvari o preljubu koje svatko u vezi treba znati

Psihoterapeutkinja Lauren LaRusso (40) posljednje tri godine specijalizirala se za nevjeru nakon što je otkrila da njezin suprug ima aferu. Na terapije joj dolaze prevareni, oni koji varaju, slobodni koji sudjeluju u nečijoj prevari... i svatko ima drugačije razloge. Evo što savjetuje.
LaRusso je pokrenula Instagram račun (@laurenlarusso) gdje redovito objavljuje videozapise o anatomiji nevjere za svojih 154.000 pratitelja. Objavit će i svoju prvu knjigu, a ovo su stvari koje kaže da trebate znati o preljubu. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
LaRusso je pokrenula Instagram račun (@laurenlarusso) gdje redovito objavljuje videozapise o anatomiji nevjere za svojih 154.000 pratitelja. Objavit će i svoju prvu knjigu, a ovo su stvari koje kaže da trebate znati o preljubu. | Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
