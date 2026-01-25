Psihologinja: 7 stvari o preljubu koje svatko u vezi treba znati

Psihoterapeutkinja Lauren LaRusso (40) posljednje tri godine specijalizirala se za nevjeru nakon što je otkrila da njezin suprug ima aferu. Na terapije joj dolaze prevareni, oni koji varaju, slobodni koji sudjeluju u nečijoj prevari... i svatko ima drugačije razloge. Evo što savjetuje.
LaRusso je pokrenula Instagram račun (@laurenlarusso) gdje redovito objavljuje videozapise o anatomiji nevjere za svojih 154.000 pratitelja. Objavit će i svoju prvu knjigu, a ovo su stvari koje kaže da trebate znati o preljubu.
1. SVUGDJE JE OKO NAS: Budući da nevjeru vidimo kao potpuni prekid veze, često nam je neugodno o tome govoriti. Ali mnogi ljudi su varali ili bili prevareni. 50 posto brakova završava razvodom, prema Američkom psihološkom udruženju, a 20 do 40 posto bračnih razvoda rezultat je afere. Među onima koji ostanu u braku i dalje postoji velika učestalost nevjere – i te afere mogu biti otkrivene ili ostati tajna cijeli život. Dakle, nikada nećemo imati točnu statistiku, ali vjerojatno je sigurno reći da barem od 50 do 75 posto ljudi doživi prevaru.
2. ŽENE SU JEDNAKO KRIVE: Dugo je vremena stereotip bio da muškarci varaju češće od žena, ali kako kaže LaRusso, žene ih sustižu. Nije sasvim sigurna zašto ali, među njezinim klijentima, je jednako prevarenih muškaraca kao i žena.
3. NEKI LJUDI SU SKLONI TOME: Što se tiče tipova osobnosti, LaRusso kaže da postoje neki ljudi koji su skloniji nevjeri od drugih. Prvi je očit. Netko s jačim narcisoidnim tendencijama vrlo je vjerojatno da će biti nevjeran jer mu je potrebno odobrenje. Trebaju više rasplamsati svoju unutarnju vatru, a jedna osoba im to ne može učiniti. Ali druga, manje vjerojatna, osobina osobnosti koju vidi među klijentima koji su varali je izbjegavanje. To je zato što su afere, barem kratkoročno, način izbjegavanja sukoba unutar braka. Umjesto da rješavaju probleme sa supružnikom, ove osobe mogu se okrenuti prema van. Ističe kako je to jedan od najvećih faktora rizika.
4. NE IGNORIRAJTE DOKAZE: Prvi put kada je LaRusso posumnjala da je suprug vara pronašla je nekoliko misterioznih poklona skrivenih ispod sofe, a među njima i Amazonov poklon-račun. Iako je na Amazonu saznala da je pošiljatelj nepoznata ženska osoba, njezin suprug je smislio priču koja nije imala smisla. Sada zbog toga žali jer nije vjerovala onome što vidi, nego onome što joj partner govori.
5. AFERE IZAZIVAJU OVISNOST: Postoji milijun razloga zašto ljudi varaju, a jedan od njih je taj što nevjera može biti poput droge. Zbog prirode povremenog kontakta i intervalnih uspona i padova, afere stvaraju vrstu ovisnosti. Nevjera također oslobađa razne kemikalije – poput kortizola, dopamina i oksitocina – u mozgu. To su iste kemikalije koje oslobađaju droge ili piće.
6. OPREZNO S PITANJIMA: Često, kada ljudi saznaju da su prevareni, postavljaju mnogo pitanja. Iako je to sasvim normalno, oprezno birajte pitanja. Neke informacije su korisne; mogu utjecati na vašu odluku hoćete li ostati s partnerom ili otići. Ali druge informacije su besmislene, a bolni detalji mogu samo dodati ulje na vatru traume. Savjetuje da se ne postavljaju pitanja koja vas uspoređuju, a razmislite i želite li čuti sve detalje o seksu. Neke stvari možda nećete moći zaboraviti, što je pogotovo štetno odlučite li dati vezi drugu šansu.
7. PRIHVAĆANJE UMJESTO OPROSTA: Ako je vaš partner imao aferu, ne morate mu oprostiti, kaže LaRusso. To ne znači da biste im trebali zamjerati. Prihvaćanje umjesto oprosta donijet će vam toliko potreban mir. Drugim riječima, prihvaćate što se dogodilo, osjećate bol zbog toga, ali više niste napeti oko toga. Potpuno je u redu ne opraštati neoprostivo, ali prihvaćanje - to je ono što vas oslobađa.
