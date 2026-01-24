Darko Kupres (60) zadnji put ove godine nastupa kao Princ Fašnik, a s njim smo, ususret 200. samoborskom fašniku, probali porazgovarati ozbiljno, ali nije išlo. Obećao nam je da će 'srediti' Grenland...
VELIKI INTERVJU PLUS+
Samoborski Princ Fašnik: 'Idem u penziju! A do tada obećavam vam puno ljubavi i seksa'
Čitanje članka: 6 min
Živahni Princ Fašnik i ove će godine, s ostalim fašničkim likovima - Princezom Srakom, Sucem i Fiškalom, 6. veljače preuzeti ključeve grada Samobora od gradonačelnika i proglasiti Slobodnu fašničku republiku. Tad nastaje pravi kaos, koji traje sljedeća dva tjedna - pučanstvo ova četvorka zabavlja pričajući im šale i nabacujući ironične komentare društvenih zbivanja, a na kraju za sve bude kriv Princ Fašnik, kojem na pokladni utorak dosude - lomaču. Darko Kupres (60) zadnji put ove godine nastupa u toj ulozi, ali mu zbog toga nije žao jer, kako kaže, dolaze nove generacije, koje traže neku novu vrstu humora. A i dojadilo mu je da “stalno mora biti kriv”.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku