Psihologinja savjetuje kako nekoga što bezbolnije odbiti

Klinička psihologinja Michelle Pal kaže da su društvene mreže 'istaknule' i pojačale osjećaj odbačenosti - bilo da u pitanju da nekome treba sto godina da odgovori na poruku ili netko koga ste označili kao poželjnog na aplikaciji za upoznavanje, a on je vas odbio.

POGLEDAJTE VIDEO: Što ne raditi nakon prekida ili odbijanja?

Također je otkrila da će oni koji koriste aplikacije za upoznavanje poput Hinge, Bumble i Tinder vjerojatno morati nekoga odbiti u nekom trenutku. A proces može izazvati nevjerojatnu tjeskobu kod odbijenog.

- Svatko s barem nekom razinom zdrave empatije osjećat će malu tjeskobu kada odbija druge jer je teško vidjeti da netko drugi trpi bol - objasnila je za Fashion Journal.

Rekla je da bi neki mogli doživjeti tako veliku anksioznost zbog toga što su morali nekoga odbiti da bi to moglo ometati njihov svakodnevni život ili ih prisiliti da održavaju vezu dulje nego što u biti žele.

Michelle tvrdi da takvi ljudi 'možda imaju previše empatije, nedostaju im vještine asertivnosti ili zdrave granice, ili se 'personaliziraju' i preuzimaju previše odgovornosti za emocije drugih.

Profesionalka je dodala da je upoznala mnoge žene koje su bile prožete tjeskobom kad su prekinule vezu s muškarcem - ali i neke kojima je izuzetno teško postaviti zdrave granice.

Ona vjeruje da ovaj problem proizlazi iz toga što su žene u odgoju socijalizirane da budu 'nježne, ljubazne i empatične', učeći od malih nogu da budemo ljubazne i da brinemo o osjećajima drugih ljudi - ali to može biti veliki emocionalni teret.

Michellein ključni savjet za rješavanje odbijanja je da se podsjetimo da je 'to uvijek bio normalan dio svakodnevnog života za sve nas - nekog ćemo odbiti i sami ćemo biti odbijeni'.

- Oslobodite se bilo kakvog uvjetovanja da budete 'predobri' i pretjerano odgovorni za tuđe emocije podsjećajući se da ne radite ništa loše i da svaki čovjek ima pravo izabrati pravu osobu za sebe, a to će neizbježno dovesti da ponekad nekog odbacite, a vi ne možete biti odgovorni za to kako se osjećaju ili reagiraju na to odbijanje - objasnila je.

Ako netko ne podnosi dobro odbijanje, budite čvrsti i potražite podršku.

- Postavite sve granice koje trebate - na primjer, možete reći osobi da želite sačuvati svoj unutarnji mir i da ne želite da se viče ili vrijeđa i da ćete je, ako se to nastavi, morati ukloniti iz svog života - savjetuje Michelle .

- Ako taj netko pokazuje znakove uhođenja, uznemiravanja ili nasilja, najbolje je nazvati policiju i prijaviti tu osobu - dodaje.

Kako se nositi s odbijanjem?

1. Zapitajte se zašto vas odbijanje toliko boli

Naš odgovor na odbacivanje također ovisi o nečem što se naziva stilovima privrženosti ili modelima u kojima razvijamo svoje odnose s drugim ljudima. Ljudi koji kao dojenčad komuniciraju sa svojim skrbnicima na zdrav način obično razvijaju siguran stil privrženosti u kojem sebe smatraju vrijednima i voljenima.

Ali oni s nesigurnim stilom privrženosti sebe općenito doživljavaju kao nedostojne i neadekvatne. Stoga nije ni čudo da neki od nas teže prolaze kroz odbijanje. Naša potreba za vezanjem za druge ljude je utkana u nas od rođenja.

2. Brinite se za sebe

Neposredno nakon odbijanja ljudi su povrijeđeni i prve reakcije će biti na temelju te boli, ljutnje ili čak bijesa.

Aktivnosti poput vježbanja i trčanja, bavljenja jogom ili meditacije sjajni su načini za postizanje uravnoteženog mjesta, tako da jasnije razmišljate o situaciji umjesto da ulazite u kolotečinu emocionalnog negativnog razmišljanja koji se može odraziti na sve aspekte života.

3. Odvojite malo vremena za obradu svojih emocija

Nakon što ste odvojili neko vrijeme da se smirite i prizemljite, važno je obratiti pažnju na ono što osjećate, a sjajan način da to učinite je da sve to zapišete u dnevnik.

I kad god obraćate pozornost na svoje emocije, sjetite se da nikad ne pomaže misliti da se ne bi trebali osjećati na određeni način. Vaše emocije nikada nisu ispravne ili pogrešne, one jednostavno jesu.

