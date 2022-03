Što napraviti kada nikako ne možete prestati misliti na njega

On je vaša stalna misao koja vam nikako ne izlazi iz glave. On bi mogao biti vaš bivši, netko koga ste nedavno upoznali, netko koga poznajete kratko vrijeme i tko je utjecao na vas i stalno razmišljate o tome što bi moglo biti da vam se pruži prilika. Koji god da je razlog, poanta je ista - jednostavno ne možete prestati razmišljati o nekome.

POGLEDAJTE VIDEO:

Ako je on vaš bivši, vjerojatno u mislima ponavljate prošlost, razmišljajući o svakom budnom trenutku koji ste proveli s tom osobom prije prekida. Sjećate se najvjerojatnije lijepih vremena, a izbjegavate razmišljanje o lošim trenucima. Pitate se kako ste došli do ove točke? Što se toliko promijenilo? Zašto sreća nije mogla potrajati?

Ako je veza bila toksična, postoje neke stvari koje još uvijek bole, a bol kroz koju prolazite je ono što vas drži. Ako je on netko koga ste nedavno upoznali, netko na koga gledate kao na mogućnost koja se nikada nije ostvarila ili netko tko je utjecao na vas, ali iz nekog razloga ne možete biti zajedno, on će i dalje biti vaša najčešća pomisao, bez obzira na to što radite, bez obzira koje je doba dana i bez obzira na to koliko ste puta rekli sebi da nema smisla razmišljati o njoj/njemu.

Teško je pomiriti se s činjenicom da ponekad jednostavno nije bilo suđeno, pa stalno razmišljate o tome što ako je ovo ili ono: 'Što da je bilo drugačije, možda bi bio više zainteresiran? Što ako je tajming bio pogrešan?' i slične misli. Bez obzira na scenarij koji se vrti u vašim mislima, na kraju, sve se svodi na to da razmišljanje o potencijalu ili prošloj vezi tjera vas da živite u prošlosti i sprječava vas da živite svoju sadašnjost.

Želite prestati razmišljati o njima, ali što to više pokušavate, manje ste u mogućnosti izbaciti ih iz svog uma. Većina je proživjela oba scenarija - u kojima niste sigurni jeste li zaista zaljubljeni u tu osobu ili ste samo opsjednuti njome. U svakom slučaju, nije lako prevladati ove situacije.

Zato postoje neke tehnike koje možete koristiti kako biste tu osobu izbacili iz glave i postupno prestali razmišljati o njoj.

1. Prestanite pokušavati 'prestati misliti na njega'

Što više pokušavate prestati razmišljati o njemu, to više ne možete. Jer pokušavajući prestati, samo počinjete više razmišljati o njemu. To je kao da vam netko kaže da prestanete razmišljati o čokoladnoj torti, pogodite za čim ćete žudjeti cijelo vrijeme? Čokoladnom tortom, naravno. To je nešto u ljudskoj prirodi što nas instinktivno tjera da žudimo za stvarima koje ne možemo imati. Isto je i s mislima. Što ih više pokušavamo spriječiti, to smo manje u mogućnosti. Zato je najbolje što ovdje možete učiniti preusmjeriti svoj fokus i razmišljati o nečem drugom - razmišljajte o sebi, svojoj budućnosti i nekim novim prekrasnim idejama koje će vam zaokupiti um.

2. Izbjegavajte ga pratiti na društvenim mrežama

Mnogo je dobrih strana kada su društveni mediji u pitanju, ali kada pokušavate nekoga izbaciti iz glave, oni ne pomažu. Uhvatite sebe kako 'kopate' po njihovom Facebook profilu i koristite svoje detektivske vještine kako biste saznali gdje su, što rade ili imaju li nekoga novog. Ovo samo pogoršava stvari. Oduprite se porivu da upišete njegovo ime u okvir za pretraživanje. U početku će biti teško, ali ćete se vremenom naviknuti. Vjerujte, što manje znate o njemu, to bolje.

3. Živite svoj život

Ovo je najbolji lijek za sve. Preusmjeravanjem fokusa s te osobe na vas same, velika je vjerojatnost da vratite svoj život na pravi put. Zamislite koliko bi vam život bio bolji i produktivniji kada bi sve vrijeme i energiju koju trošite razmišljajući o njemu trošili razmišljajući o sebi. Možete činiti čuda - samo se morate pomaknuti i staviti svoj život u svoje ruke.

4. Isključite ga iz svojih svakodnevnih razgovora

Ako se svaki vaš razgovor s najboljom prijateljicom svodi na njega, u velikoj ste nevolji. Opsjednuti ste njime i jako si otežavate da konačno prestanete misliti na njega. Dakle, zbog sebe i svojih prijatelja sljedeći put kad počnete pričati o njemu recite: 'Znaš što. Dovoljno smo pričali o njemu, više nema smisla. Razgovarajmo o nama i što bismo mogli raditi ovaj vikend'. Osjećat ćete se bolje jer ste upravo napravili veliki potez, a vikend sa svojom najboljom prijateljicom je upravo ono što vam je 'liječnik propisao'.

5. Stvorite nova sjećanja

Pronađite nešto što vam pomaže da svoje misli preusmjerite na nešto drugo osim na njega. Poput novog hobija, nekog novog radnog projekta, nekog tečaja ili nekog volonterskog posla - u osnovi bilo čega produktivnog što će zaokupiti vaše ruke i vaš um. Putujte, upoznajte nove ljude i provodite vrijeme sa svojim prijateljima i obitelji. Svaki vaš korak je korak naprijed. Istražite svijet oko sebe. Stvorite priče za sebe koje će vam trajati cijeli život. Nemojte sjediti i kukati o svom životu. Bolji ste od toga i vašem životu su očajnički potrebne nove avanture.

6. Ponovno osmislite sebe i svoj život

Ne postoji bolji način da počnete iznova nego kada nešto završavate. Zato nemojte dugo ostati u prošlosti. Razmislite o ovdje i sada. Kako možete učiniti da se svaki trenutak vašeg života računa? Razmislite o svim stvarima koje možete i želite učiniti u budućnosti. Možete biti tko god želite i raditi sa svojim životom što god želite ako samo odlučite i ustrajete u tome unatoč svim poteškoćama - jedina osoba koja vam stoji na putu ste vi. Jednom kada odlučite ovladati svojim mislima, moći ćete sve.

7. Klonite se negativnih ljudi

Oni koji te uvijek potiču da pričaš o nekome koga želiš zaboraviti - oni ne pomažu, oni samo čine vašu bol jačom. Slušajući njihove negativne perspektive o vašoj situaciji bit će mnogo teže prestati razmišljati o njemu. Izbjegavajte otvarati teške teme s njima ili izbjegavajte provoditi vrijeme s njima barem dok ne budete 'ponovno svoji'. Sada vam je potrebna pozitiva u vašem životu, netko tko će biti tu da vas podrži, a ne da vas povuče natrag.

8. Shvatite da je daleko od savršenstva

Kada nam netko nedostaje ili kada se pitamo kako bi stvari funkcionirale s tom osobom, skloni smo idealizirati njih i trenutke koje smo podijelili s njima. Pretvaramo ih u savršena, besprijekorna stvorenja iako su daleko od toga. Ono što ovdje trebamo učiniti je napraviti korak unatrag i vidjeti kako stvari stoje u stvarnosti. Ne možemo dopustiti da osjećaji koje smo imali pomute našu perspektivu. Obično ima više negativnih nego pozitivnih strana. A kad je riječ o nekome koga smo nedavno upoznali, naravno, čini se savršenim. Još ih nismo u potpunosti upoznali pa ih pretvaramo u idealne muškarce koje bismo voljeli u svom životu. To nije realno.

9. Prestanite tražiti objašnjenja

Uvijek volimo doći do suštine stvari. Mislimo da ako znamo pravi razlog zašto je nešto završilo - zašto neke stvari ne funkcioniraju, zašto neki ljudi koji bi mogli biti savršen par ne završe zajedno, zašto su nas maltretirali - možda bismo dobili neku vrstu 'završetka'. No, pitanja je bezbroj i na njih nema tko odgovoriti. Dakle, počinjemo tražiti odgovore u svojim mislima ponavljajući prošle scenarije i pokušavajući vidjeti gdje je sve krenulo postrance. Previše razmišljamo o situacijama, dijelimo ih na frakcije i još ih dublje analiziramo. U suštini to nas ne vodi nikamo. Kad se sve uzme u obzir, ponekad je bolje da ne znamo odgovore. Mislimo da bi se zbog neke vrste završetka osjećali bolje, ali obično nije tako. Moramo se pomiriti sa situacijom pa je bolje da ne znamo. Neke stvari je bolje ostaviti neobjašnjivima. Ne postoji odgovor koji bi bio dovoljan ili koji bi nas smirio. Dakle, nema smisla razmišljati o tome.

10. Oprost

Ovo vrijedi za sve u životu. Kada ste ogorčeni, kada znate ime osobe odgovorne za vašu tugu, samo dajete toj ogorčenosti moć nad sobom. Ona se samo nastavlja gomilati. Misli na njih mogu vas rastužiti, naljutiti ili razočarati, ali jednostavno ne možete prestati razmišljati o njima jer im ne možete oprostiti. Ako im se zamjerite, dopuštate im da budu u vašem životu jer su u vašim mislima. Uvijek oprosti onima koji su ti nanijeli nepravdu. To je najbolja stvar koju možete učiniti za sebe. Pusti ih. Neka karma odradi svoj prljavi posao umjesto vas. Ako su vas stvarno povrijedili, sve će im se vratiti čak i ako im vi ne želite ništa loše. Svatko prije ili kasnije odgovara za svoje postupke i to je izvan vaše moći.

11. Primijenite 'pravilo bez kontakta'

Pravilo o 90 dana bez kontakta možete primijeniti kada se oporavljate od prekida. U osnovi se radi o nikakvom kontaktu 30 do 90 dana. Pomaže vam da 'ozdravite', a ujedno je i najlakši način da nekoga izbacite iz glave. Što ih manje viđate ili čujete za njih negdje usput, izgubit ćete naviku razmišljati o njima. Ako ne možete prestati misliti na njega - nikakav kontakt je pravi put. To vam daje potpuno novi pogled na osobu u koju ste se imali nesreću zaljubiti, kao i novi pogled na vaš osobni i ljubavni život. I što je najvažnije, daje vam priliku da otkrijete sebe i počnete iznova.

Nemojte biti strogi prema sebi, potrebno je vrijeme da dođete na mjesto na kojem ćete osjetiti ravnodušnost. Zasigurno ćete imati neko razdoblje u kojem ćete o svemu razmišljati i utapati tugu u kolačićima, čokoladi i sladoledu, u kojemu vam se neće raditi ništa osim gledati sve sezone svoje omiljene TV serije.

Naravno, s vremena na vrijeme ćete isplakati svoje srce. Nemojte se suzdržavati od plača. Ponekad je dobro skinuti teret sa svog srca i povez s očiju koji te sprječava da ga vidiš kakav on zapravo jest. Samo nemojte dopustiti da ta faza traje vječno. Osjetit ćete kada je dosta i kada vas samosažaljenje neće odvesti nikamo.

Ako ne možete prestati razmišljati o nekome koga ste nedavno upoznali ili poznajete kraće vrijeme - ne postoji pravi razlog za prolazak kroz proces tugovanja. Nije se dogodilo ništa što vam jamči da je muškarac o kojem stalno razmišljate pravi muškarac za vas. Vjerojatno se radi o misteriji koja nosi zaljubljivanje u stranca. Idealizirate ga i stvarate slike u svojoj glavi o tome kako biste mogli imati 'to nešto' samo da ste imali priliku.

To je normalno, pogotovo ako ste bili u krivoj vezi s pogrešnom osobom i prepoznali ste potencijal u novoj. On je nešto novo i svježe. Možda ima kvalitete koje vaš bivši nije imao ili nešto što želite u muškarcu svojih snova. Možda ste čak osjetili jaku kemiju među vama, ali morate biti realni i vidjeti da čak i ako nešto izgleda dobro na papiru, to ne znači da će funkcionirati u stvarnom životu, piše YourTango.

U svakom slučaju, većina navedenih stvari mogla bi pomoći i natjerati vas da prestanete razmišljati o njemu. Ako ozbiljno želiš nekoga izbaciti iz glave, snaći ćeš se. I to se neće dogoditi jer ste si jednostavno naredili da prestanete razmišljati o njemu, nego zato što ste preusmjerili fokus na sebe i na stvari koje vas zanimaju. Usredotočenost na svoj život - kao način da ga izbacite iz svog sustava - bit će vam od koristi na toliko mnogo razina. Dok radite na sebi, umanjujete njegovu važnost u svom životu. Svakim danom sve manje razmišljate o njemu. Jednog dana, nedaleko od sada, probudit ćete se i biti ponosni na osobu koja ste postali. A sve će to biti zato što ste ispravno preusmjerili svoj fokus.

Budi ona koja u svom umu ne iznajmljuje prostor onima koji su toga nedostojni. To vas samo tjera da gubite vrijeme. Izbacite ih jer ne pridonose vašem rastu i zato što vas razmišljanje o njima ne čini sretnima. Budite ona koja prije svega misli na sebe i svoju sreću.