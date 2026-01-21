Puca 'usko grlo': Crikvenica uskoro dobiva pravu obilaznicu

Tijekom turističkih sezona Crikvenica je desetljećima bila jedno od najvećih uskih grla na Jadranskoj magistrali, s kilometarskim kolonama na ulazu u grad i nesrećama. Zato je gradnja obilaznice bila dugogodišnja želja lokalnog stanovništva, pisao je Večernji list 21. siječnja 1978. Radovi su već bili u punom jeku. Obilaznica je svečano otvorena 12. srpnja 1980., samo tjedan dana prije Krčkog mosta, a projekt su realizirali GP Primorje iz Rijeke i brodogradilište 3. maj. Time je Crikvenica napokon rasteretila promet i znatno poboljšala svakodnevni život stanovnika i gostiju. Kruna projekta bio je Vijadukt Dubračina, dug 360 i visok 36 metara, koji je trajno promijenio vizuru grada. Posebno zahtjevna bila je montaža pet čeličnih sekcija težine 800 tona, dok su središnji stupovi ukopani čak 34 metra duboko zbog nestabilnog tla crikveničkog polja.

