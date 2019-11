Puhanje nosa: Svi znamo kako se to radi, ali može i pametnije

Ako prečesto i prejako pušete nos, potencijalno možete previše zraka usmjeriti prema cjevčici (Eustahijevoj cijevi) koja povezuju uši sa stražnjim dijelom nosa i tako oštetiti bubnjić. To se događa rijetko i treba zaista 'manijakalno' ispuhivati nos za to, a puno češće može doći do krvarenja iz nosa - jer preveliki pritisak uzrokuje pucanje krvnih žilica u nosu . No to nije nikakav razlog za paniku i događa se svima. Bitno je samo naučiti kako da nos toliko ne 'forsiramo', ispričao je kirurg otorinolaringologije dr. Carl Philpott za Guardian.

Možete istodobno ispuhivati i obje nosnice, no to će vam biti teže ako imate i blažu devijaciju septuma (odnosno ako vam je tanki zid između nosnica imalo iskrivljen). U tom vam je slučaju možda lakše ispuhati jednu pa drugu nosnicu.

Većina ljudi nos često ispuhuje bespotrebno, odnosno jer im smeta i najmanji osjećaj viška sline. Tijelo sekret odnosno slinu proizvodi svakodnevno, a veliki dio progutamo ni ne primjećujući. No višak sekreta može ukazivati i na prehladu, alergiju koja utječe na nos, groznicu ili neko drugo stanje, dodao je dr. Philpott.

Ako pak radite u zagađenom okruženju, puhanjem nosa ćete ukloniti sluz koja je pomiješana s česticama prljavštine iz atmosfere.

Ispiranje nosa fiziološkom otopinom je tehnika koja se uglavnom preporučuju pacijentima s različitim poremećajima i tegobama poput alergija ili rinosinusitisom (upala nosa), ali može biti i dodatni način za očistiti suvišnu sluz iz nosa.

Komplet za ispiranje nosa možete kupiti u svakoj ljekarni, zaključio je dr. Carl Philpott.

Ispiranje nosa često se radi i djeci jer sama ne znaju kako ispuhati nos. Fiziološka otopina savršena je za otapanje sekreta u nosu, a posebno vam može pomoći kod upale sinusa i prehlada praćenih hunjavicom i težim začepljenjima nosa.

Jednostavno u običnu špricu stavite dva mililitra fiziološke otopine, lezite na bok, ili nagnite glavu u stranu te uštrcajte otopinu. Ona će pokušati proći kroz nos i izaći kroz drugu nosnicu. Tako ćete si instantno olakšati i prodisati.

Fiziološku otopinu možete koristiti koliko god želite jer nije štetna i nema kemijskih dodataka.

Tuš za nos dolazi sa soli, pakiranom u male paketiće. U dio za vodi se toči mlaka voda i dodaje priložena morska sol. Potom je potrebno nagnuti se nad kadu ili umivaonik te okrenuti tuš za nos tako da ulazi u nosnicu. Isto će prolaziti kroz nos i izlaziti na drugu nosnicu.

Posebno je učinkovit kod upale sinusa i odličan za trudnice i sve ostale koji ne mogu koristiti bilo kakve lijekove.

