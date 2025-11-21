Pune kućni budžet i ruše tržište: 'Nedovoljna je kontrola prodaje cvijeća preko interneta'

Cvijeće nas prati kroz cijeli život, od prvih dana rođenja i slavlja do trenutaka oproštaja s voljenima. Svaki cvijet uz ljepotu svojih latica, očaravajući miris i boju često nosi i određenu simboliku kao što su: ljubav, poštovanje, novi početak, solidarnost, divljenje... Složili bi se mnogi, ono ne priča, ali kaže puno.

Živjeti okružen cvijećem i raditi s nečim tako lijepim, a krhkim, mnogima se čini kao posao iz snova. No iza svakog aranžmana krije se puno više od same estetike, objašnjava Rafaela Petrinić, predsjednica Ceha cvjećara Obrtničke komore Zagreb i predsjednica komisije za ispit o stručnoj osposobljenosti za zanimanje Cvjećar - aranžer.

- Cvjećarstvo je spoj umjetnosti, kulture, psihologije i poduzetništva. Svaki aranžman nosi priču, emociju i poruku, a iza svake kreacije stoji znanje o bojama, proporcijama i simbolici. Upravo zato, floristika nije samo zanat, već i način izražavanja, stvaranja i povezivanja ljudi - kaže Rafaela.

Cvijeće, cvijeće i opet cvijeće

Rafaelu je cvijeće privuklo još dok je bila dijete, nakon što je završila školu za cvjećare, radila je nekoliko godina u cvjećarnici, pa je otvorila vlastiti obrt. Cvijeće raste, cvate i vene, a u tom ritmu prolaze i godine, Rafaela je tom svijetu posvetila već 20 godina života.

- Kroz sve to vrijeme nisam stala s obrazovanjem, kontinuirano pohađam razne seminare i radionice u Hrvatskoj i inozemstvu. Nedavno sam postala nacionalni sudac za floristiku europske cvjećarske organizacije Florint, što mi je posebna čast.

Iako voli sve cvijeće, izdvaja mak kao najdraži, po njemu je, među ostalim i nazvala svoj obrt „Poppy“.

- To je cvijet koji je u isto vrijeme toliko krhak i nježan, ali i otporan i snažan. Što zapravo ukazuje da u životu moraš naći pravi balans kako bi opstao - kaže.

Od pušleka do svečanih događanja

Rafaela izrađuje cvjetne dekoracije za različite evente od vjenčanja, poslovnih događaja do promotivnih kampanja. Surađuje s poznatim osobama, ali svaku priliku doživljava jednako, kao čast i odgovornost da stvori nešto posebno. Za iskren i ustrajan poslovni pristup nagrađena je najvišim priznanjem Obrtničke komore Zagreb - Zlatnom plaketom.

- Ova nagrada za mene je potvrda dugogodišnjeg rada, truda i ljubavi prema poslu. Drago mi je da su ljudi to prepoznali - skromno će Rafaela.

Aktivna je i na natjecateljskoj sceni, na međunarodnom natjecanju u Italiji osvojila je drugo mjesto. A osim svega nabrojenog članica je žirija WorldSkills Croatia, suorganizatorica Floraarta te vodi edukacije za floriste pri Obrtničkoj komori Zagreb.

Rafaela sudjeluje u organizaciji Kupa florista

U budućnosti želi otvoriti školu za sve koji vole floristiku, a nisu je formalno završili, kako bi ih educirala i uvela u svijet ovog čarobnog zanata.

Sve je lako kada voliš ono što radiš, ali...

Dolazi iz poduzetničke obitelji, pomaganje u obiteljskom poslu nije joj strano, ali vlastiti posao donosi drugačije odgovornosti. Najveći izazov bio joj je otplata kredita koji je podigla kako bi ostvarila svoj san.

- Prve godine bile su posebno teške, dani su započinjali u 5 ujutro, a završavali kasno navečer, no entuzijazam mladosti i snaga volje gurali su me naprijed - rekla je.

Svako vrijeme nosi svoje pa se danas ponajviše suočava s poteškoćama vezanima uz neregistrirane djelatnosti, zakon o trgovini na veliko i malo te nelojalnom konkurencijom, ali vjeruje da kvaliteta i profesionalnost uvijek pronađu put.

-Tehnološki napredak i internet donijeli su velike promjene i izazove i u našoj djelatnosti. Danas svatko može putem interneta i društvenih mreža nuditi proizvode, i to često bez registrirane djelatnosti što znači bez ikakvih poreznih obveza. Putem interneta se lakše dolazi do kupaca, čime se stvara nelojalna konkurencija i dodatno otežava rad nama obrtnicima koji poslujemo u skladu sa svim propisima s puno većim troškovima i odgovornostima. Problem je u tome što svi mogu do cvijeća i materijala doći na jednak način i uz jednake uvjete kao i mi obrtnici - u veletrgovinama - i to često bude jedini trošak poslovanja. Oni ne plaćaju poreze, doprinose, prostor kao mi obrtnici koji legalno radimo. Mislim da bi se takva praksa mogla uspješno ograničiti tako da samo oni koji imaju registriranu djelatnost mogu kupovati u veletrgovinama. Klijenti nažalost ne razmišljaju o tome koliko štete takva praksa može donijeti gospodarstvu, jer nekad i ne znaju da kupuju od osoba koje nemaju registriranu djelatnost. Istaknula bi da to nije samo problem cvjećara već i ostalih obrtnika i poduzetnika. Smatram i da zabrana rada nedjeljom i blagdanom nije dobra za cvjećarsku djelatnost. Nedjelja je dan kada se održava većina prigoda – od vjenčanja i krštenja do različitih događanja na kojima je cvijeće neizostavno. Zbog toga bi cvjećari trebali biti izuzeti iz tog propisa. Osim toga, gotovo je nemoguće planirati radne nedjelje već na početku godine, kako to traži Porezna uprava, dok lokalna samouprava ili Vlada zaključke o sajamskim danima često donose svega nekoliko dana prije same nedjelje ili blagdana na koje se odnose. Kada se naknadno proglasi sajamski dan, ta se nedjelja ubraja u planirani fond radnih nedjelja koje moramo prijaviti Poreznoj, pa kasnije dolazi do korekcija i dodatnog administrativnog opterećenja. Sve to pokazuje koliko je naša djelatnost zahtjevna i koliko nam je važno da se pravila prilagode stvarnim uvjetima rada na terenu - upozorila je Rafaela.

Nije dovoljno biti dobar u svom poslu

- Vješt florist mora imati osjećaj za estetiku, ali i veliku dozu strpljenja, empatije i organiziranosti. Mora voljeti ljude i prirodu, biti spreman stalno učiti i prilagođavati se. I, naravno, iskrenu ljubav prema onome što radi. Međutim, ako želiš biti i uspješan obrtnik, moraš razumjeti marketing, financije i komunikaciju s klijentima. Danas nije dovoljno biti samo dobar u svom poslu, moraš znati kako to predstaviti, povezati se s ljudima i graditi povjerenje.

Mladima koji razmišljaju o poslu cvjećara poručuje:

- Ako volite cvijeće i ljepotu stvaranja, floristika je predivan poziv. Važno je znati da iza svakog cvjetnog aranžmana stoji puno rada i učenja. Budite uporni, učite od iskusnijih i vjerujte u sebe.