Pustolovina na Gibraltaru: 'Ej majmune, dođi da se slikamo!'

Temperatura zraka bila je 35 stupnjeva, a oceanski vjetar hladio nas je dok smo gledali Afriku s Gibraltara. Za 53 eura grupa turista imala je priliku upoznati jedan od najneobičnijih kutaka Europe. Gibraltar. Tura je započela jutarnjim ukrcajem u autobus iz malenog španjolskog grada Fuengirola. Putovanje iz ovog gradića do granice s Gibraltarom trajalo je oko dva i pol sata. Turistički vodič Daniela u autobusu je objasnila do detalja kako će izgledati putovanje. Turisti su u autobusu imali priliku odabrati tri opcije: gledanje dupina i kitova brodom, obilazak glavnih dijelova Gibraltara i gledanje majmuna te samostalno šetanje gradom.

Prava avantura počela je na samoj granici. Nakon što su putnici predočili putovnice, morali su pješice prijeći granicu dok se iza njih protezala pista gibraltarske zračne luke. Sama provjera dokumenata i prelazak preko granice bili su vrlo brzi i jednostavni. S druge strane čekao je novi autobus, spreman za nastavak putovanja. Autobus je sve turiste iskrcao na jednom mjestu te su se turisti po odabranim turama podijelili u grupe. Mi smo odabrali turu koja uključuje gledanje majmuna.

U autobusu nije bilo klime, a svi turisti su bili nagurani jedan na drugoga. No, bez obzira na to, doživljaj je bio dobar. Vozač nam je za svaki zanimljivi kutak Gibraltara pustio CD na kojem smo na engleskom i španjolskom čuli neke zabavne činjenice. Prva stanica bila je legendarni svjetionik Europa Point, odakle se kada je vedar dan jasno vidi obala Afrike. Pogled na Maroko preko Gibraltarskog tjesnaca ostavio je sve bez daha. Što smo se penjali na višu nadmorsku visinu, to je mini autobus sve teže i teže savladavao uzbrdice. Osjećaj je bio kao da vozač vozi u krivoj brzini.

Strah da ih nećemo vidjeti pao je u vodu taj tren kada smo autobusom stigli u Monkey's Den. Scene je teško opisati. Majmuni su bili posvuda. Po drveću, po ogradama, pa i po parkiranim automobilima i autobusima. Dok je naš vozač parkirao autobus, majmun mu je skočio na retrovizor. Objasnio nam je da ih svi majmuni već znaju, pa su prema njima pitomi.

Riječ je o majmunima vrste makaki. Vodiči su nam objasnili da ih se u prirodi može vidjeti jedino u dijelovima Afrike i na Gibraltaru. Ove znatiželjne životinje skakutale su oko nas, a djelovalo je kao i da su već navikle na fotografiranje pa zato u blizini čovjeka sjede i poziraju. Oni najsretniji turisti imali su priliku doživjeti da im majmun skoči na rame.

Nakon stanke za fotografiranje i upoznavanje majmuna, sjeli smo u autobus. Vozač, koji je vezan za majmune, ostao je pet minuta duže kako bi ih nahranio i dao im vode. Ono što nas je oduševilo je to da su majmuni pili vodu iz plastične boce. Zatim smo se još zaputili u sam grad Gibraltar, čiji su uski ulični prolazi i britanski šarm podsjetnik na burnu povijest ovog mjesta. Tura je završila povratkom prema granici i još jednim pješačkim prelaskom, nakon čega je autobus preuzeo umorne, ali oduševljene putnike. Ovo je bilo iskustvo koje potvrđuje da Gibraltar, iako malen, nudi doživljaje koji ostaju u sjećanju zauvijek.