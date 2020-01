Put oporavka: Što ne bi trebali raditi ako vas partner prevari

Tuga, ljutnja i želja za osvetom samo su neke od emocija koje osjećaju oni koji su u braku ili u vezi prevareni, a psiholozi upozoravaju da koliko su god te emocije 'logične, očekivane i ljudske', treba pokušati u takvim situacijama ostati sabran i ne raditi stvari koje nam mogu još više našteti i zbog kojih ćemo se na kraju osjećati još gore. Evo što kažu:

1. Nemojte se osvećivati

Naravno da biste u nekim trenutcima najradije vikali da svi čuju kakav je (ili kakva je) gad ili napravili nešto još drastičnije, ali osveta samo hrani našu ljutnju. Osveta će vas održati negativnima i spriječiti da krenete dalje sa svojim životom.

Foto: Dreamstime

Zapet ćete u trenutku i nećete se moći oporaviti. Osveta će vam dati samo trenutni osjećaj zadovoljstva, ali neće vas usmjeriti prema rješenju i samo će dodatno zakomplicirati situaciju, kaže bračna terapeutkinja dr. Irina Firstein.

2. Nemojte se raspasti

Prevara pogađa uvijek, a posebno kad je riječ o dugoj vezi zbog čega trebate i više vremena za oporavak ili za odluku o prekidu ili praštanju. Međutim, nemojte dopustiti dugotrajno izolirano tugovanje i odbiti kontakt s vanjskim svijetom, jer će to utjecati na vaše psihičko i fizičko zdravlje.

Foto: Dreamstime

Pozovite prijatelje ili prijateljice i razgovarajte s njima i nemojte dopustiti da vas preljub definira.

3. Nemojte igrati na kartu žrtve

Istina je da vjerojatno niste zaslužili da vas se vara, ali to ne znači da trebate tonuti u samosažaljenje. S ponašanjem žrtve imat ćete osjećaj da ste bespomoćni i oštećeni, a nastavit ćete biti loši prema sebi samima, kaže dr. Firstein.

Kao rezultat toga, vaše samopoštovanje će opadati i teško ćete sudjelovati u životu na način da vas razne životne situacije ispunjavaju.

4. Nemojte uvlačiti djecu u svađu

Važno je da ih zaštitite od svađe. Dajte im samo informacije koje su im uistinu potrebne, a morate znati i da ćete vi i oni preživjeti tu situaciju.

Foto: Dreamstime

Možete im reći da ćete se razići zbog partnerovog ponašanja, ali ono što djeca zaista žele znati je da vas neće izgubiti, smatra američka autorica Samanta Burns.

5. Ne dopustite da drugi odlučuju što vi ćete napraviti

Svi vam daju savjete, majka želi da ga ostavite, prijateljica da mu date još jednu šansu. Odluka o tome hoćete li prekinuti vezu ili ostati je samo vaša jer nitko drugi ni ne razumije dinamiku između vas dvoje. Nitko zato ne zna što je najbolje za vas i vi ste jedina osoba koja može odlučiti otići ili ostati, kaže terapeutkinja Jane Greer.

Foto: Dreamstime

6. Nemojte ignorirati prevaru

Odlučili ste ostati u vezi bez obzira na sve, ali ignorirati ono što se dogodilo? Stručnjaci znaju da je to loš potez jer ćete jednom osjetiti tu bol zbor preljuba, a bit će još gora. Ignoriranje može samo dodatno narušiti loše stvari u vezi, pa radije budite otvoreni za razgovor s partnerom, kako biste saznali zbog čega mu (joj) je bilo potrebno to učiniti. Jedino ćete tako ponovno početi graditi izgubljeno povjerenje.

7. Ne očekujte da će odnos s partnerom biti kao prije

Preljub nepovratno mijenja odnos između partnera i to je normalno. Stvari neće biti kao prije, ali nitko to ni ne očekuje. Dapače, promjena u odnosu je poželjna i može biti početak novog poglavlja za one partnere koji će odlučiti ostati skupa i nakon nevjere.

8. Razmislite o terapiji ili savjetovanju

Foto: Dreamstime

Savjetovanje nakon prevare može pomoći da bolje komunicirate i obradite osjećaje krivnje, stida i bilo čega drugog što možda osjećate, kaže Burns i napominje:

- Ako i odlučite izaći iz veze, barem možete biti mirni bez razmišljanja jeste li se dovoljno potrudili da uspijete i opstanete.

9. Brinite o sebi

Preljub je bolno iskustvo koje ima negativan utjecaj na naš um i tijelo, a kako biste se oporavili od njega morate itekako brinuti o sebi. To uključuje brigu o psihičkom i fizičkom zdravlju. Ako ste nemirni i tužni, pokušajte meditirati.

Foto: g-stockstudio

Pisanje dnevnika može vam pomoći u tome da lakše analizirate sve što se dogodilo i pomirite se sa situacijom. Jedite na vrijeme i osigurajte svojem tijelu dovoljno sna.

10. Ne požurujte oporavak

Oporavak je jedna od onih stvari koje nemaju jasan kraj, a proces je, poput života, fluidan i jedinstven za svakoga. Zato psiholozi savjetuju da budete strpljivi prema sebi dok pokušavate smisliti što dalje.

Foto: Dreamstime

- Nemojte vršiti pritisak na sebe da biste što prije oprostili - kaže Burns. 'Nema vremenskih ograničenja, a razgovor o tome pomaže u pokretanju procesa ozdravljenja.

- Izliječit ćete se i ponovno biti sretni kad bude za to vrijeme - zaključuje.

