Test u 7 točaka otkriva jeste li emocionalno zreli ili nezreli...

Jedina osoba s kojom se u životu morate uspoređivati i važno je da napredujete u odnosu na nju ste - vi sami, kazao je Sigmund Freud. Naime, kroz životno iskustvo s vremenom postajemo emocionalno zreliji, razvijamo samopouzdanje, želju za ozbiljnom vezom,mijenjamo svoj život i život ljudi s kojima smo u odnosima.

Učenici Sigmunda Freuda sistematizirali su sedam znakova koji ukazuju na to da smo u fazi u kojoj smo dosegli emocionalnu zrelost, pa evo ih redom:

1. Sposobnost prihvaćanja konstruktivne kritike

Ovo je važna kvaliteta za to da bismo lakše procijenili vlastite zasluge i postignuća. Važno je biti spreman prihvatiti čuti istinu, a ne negirati je. Ako bježimo od problema, ili se pretvaramo da ih nema, nećemo ih moći riješiti. Tako iluzije postaju utočište, što na kraju vodi do razočaranja.

2. Sposobnost prilagođavanja promjenama

Promjene mogu preokrenuti cijeli naš život naopako i dovesti nas do stresa. Nije važno mijenjaju li se samo raspored u danu, ili zadaci koje trebamo obaviti, ili dolazi do promjena u socijalnom statusu, mjestu stanovanja ili rada ili još važnijim životnim promjenama. Moramo se biti u stanju prilagoditi, one nas ne bi smjele iritirati tako da se osjećamo izbačeni iz kolosijeka.

3. Imunitet na stres

Zbog bure unutarnjih osjećaja, stres može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Važno je naučiti se nositi sa stresom, jer o tome ovisi i naše fizičko i mentalno zdravlje.

4. Sposobnost ne samo uzimanja, već i davanja

Ljudi koji svoje vrijeme posvećuju drugima, poklanjaju im pažnju, pružaju pomoć i financijsku podršku, puno su sretniji od drugih.

5. Sposobnost odnosa s ljudima s razumijevanjem

Život je stalna interakcija s ljudima, pa je vrlo važno naučiti graditi odnose. Dva ključna alata pritom su ljubav i poštovanje, oni su temelj skladnih odnosa s drugima.

6. Sposobnost preusmjeravanja negativne energije u konstruktivnom smjeru

Važno je biti u stanju preusmjeriti svoje negativne emocije, ne zadržavati ih u sebi, već pokušati iskoristiti u svoju korist, odnosno u smjeru rješavanja problema.

7. Sposobnost ljubavi

Ljubav je velika i važna sila. Ljudi se rađaju sa sposobnošću ljubavi, i vrlo je važno taj osjećaj gajiti cijeli život, piše portal Bashny.net.

