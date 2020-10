'Rad od kuće briše granicu radnog i privatnog vremena'

Okrugli stol Mosta održao se u ponedjeljak na temu "Rad od kuće: Imamo li pravo na isključenje", a raspravljalo se o izmjenama Zakona o radu zbog nove situacije s korona virusom

<p>Okrugli stol organiziran je zbog najava prijedloga izmjena Zakona o radu, a gdje mnogi radnici zbog aktualne situacije vezane s koronavirusom rade od kuće te u mnogim situacijama moraju raditi još više i biti dostupni cijelo vrijeme. Time zapravo nestaje granica između poslovnog i privatnog. </p><p>"Pokazalo se u našoj praksi da kada se krene raditi, posebice radom od kuće, tu sve češće dolazi do preklapanja radnog i osobnog privatnog vremena, da se ta fina granica počela micati i brisati", kazao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.</p><p>Objasnio je da je radnikovo vrijeme kod poslodavca jasno određeno, no kada krene raditi od kuće, dobar dio poslodavaca to zloupotrebljava na način da od radnika traži da radi puno više uz sve manje vremena za osobne stvari.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>"Sve dok se taj sustav ne uredi mi zapravo ne možemo razgovarati o pravom radu na izdvojenom mjestu", dodaje Sever.</p><p>Na pitanje smatra li da je to onda dobar povod za najavljene izmjene Zakona o radu, Sever se ne slaže te napominje kako vrijeme krize nije vrijeme za bilo kakve izmjene zakona.</p><p>"Ne može se nijedan zakon prilagođavati sustavu krize, nego ga treba urediti u nekakvim normalnim vremenima apostrofirajući da će možda nekakva kriza dogoditi", naglasio je Sever.</p><p>Upozorava da se iskorištava situacije krize kako bi se fleksibilizirao sustav rada u Hrvatskoj, što je sindikatima neprihvatljivo, i to sve pod krinkom da treba urediti rad na izdvojenom mjestu i neke druge odredbe.</p><p>"Zakon o radu u Hrvatskoj je izrazito fleksibilan, daje mogućnosti poslodavcu urediti radne odnose u cijelom širokom spektru. Ono što bi pravu fleksibilnost sutavu dalo je kolektivno pregovaranje kojega je u Hrvatskoj malo", smatra Sever.</p><p>Smatra kako se te zlouporabe neće riješiti promjenama zakona, kod kojih poslodavci već očekuju da im se olakša otpuštanje zaposlenih na neodređeno.</p><p>Predsjednik udruge Glas poduzenika Hrvoje Bujas složio se kako je postojeći Zakon o radu dobar, ali "malo prenormiran" te mu se kolektivno pregovaranje čini kao bolji put od izmjena zakona.</p><p>"Zakon mora štiti i jednu i drugu stranu, s tim da smo mi, mali i srednji, negdje u sredini, kombinacija poslodavca i radnika. Slažem se da nam ne treba novi zakon koji će regulirati odvojeni rad", naglasio je Bujas.</p><p>Viktor Gotovac s Katedre za radno i socijalno pravo Pravnog fakulteta kazao je kako se ne slaže da je zakon dobar jer u njemu ne postoji mogućnost rada s izdvojenog mjesta.</p><p>"Znači zakon nije dobar. Imamo rad studentima, zapošljavanje umirovljenika, autorski ugovor, sve samo da ne mijenjamo zakon. Ovo bih nazvao kriznim zakonom – regulirati rad od kuće. Radio sam zbog potresa od doma i poslodavac je odmah ukinuo prijevoz, ali nije platio to što koristim svoj prostor, resurse", naglasio je Gotovac.</p><p>Smatra da nije točno da je korona virus uzrok problema, nego da ga je samo potaknuo te kako je bitno napraviti što bolji zakonodavni okvir kojemu bi parametri bili plaća, radno vrijeme i dopust.</p><p>"Nema alternativnih mogućnosti ZOR-u", kaže.</p>