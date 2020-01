Radi li k'o urica? 10 škakljivih pitanja o zdravlju vašeg penisa

Penis je organ o kojem može biti vrlo teško otvoreno razgovarati - posebno ako brinete o njegovom zdravlju, veličini ili o tome kako - radi. I radi li uopće.

No dogovore na sve to, kao i sve o spolno prenosivim bolestima, erektilnoj disfunkciji i preuranjenoj ejakulaciji , te ozljedama, razjasnio je dr. Aaron Spitz, urolog i autor knjige "The Penis Book: A Doctor's Complete Guide to the Penis - from size to function and Everything between between".

1. Postoje li tablete koje penis mogu stvarno povećati?

- Ne postoje tablete koje će vam povećati penis, ali pilule će. Ono što stvarno rade je da povećavaju dotok krvi u penis, tako da je postaje veći dok de diže. Stvarna veličina u erekciji ne postaje veća - - kaže dr. Spitz. "

2. Može li se penis povećati operativnim zahvatom?

U ovoj kategoriji postoje dvije vrste postupaka: oni koji produljuju penis i postupci koji tvrde da penis čine debljim. U postupcima produljenja kirurg reže ovjesni ligament koji penis pričvršćuje na stidne kosti i pomaže ga držati uspravnim. Uklanjanjem tog ligamenta, omogućuje se da se penis malo spusti s pubične kosti, ali samo kad je opušten, ne i kad je uspravan. Ovaj je postupak optička iluzija.

Postoje postupci koji mogu povećati opseg penisa, dodaje dr. Spitz, ali oni zapravo ne mijenjaju veličinu corpora cavernosa - dva šupljikava dijela spolnog organa koji se napune krvlju tijekom erekcije. Kirurg dodaje meko tkivo između tih cilindara i kože, koristeći masnoću.

Također je upozorio da operacije koje nisu vješto izvedene mogu rezultirati deformitetima, ožiljcima, upalnim reakcijama ili čak i skraćivanjem penisa. Osim toga "velika većina" ljudi koji su znatiželjni zbog ovih operacija imaju penis uobičajene veličine.

3. Koliko je prosječna duljina penisa?

U 2015. godini, istraživači s King's College London pregledali su 20 studija o veličini penisa, analizirajući različita mjerenja penisa (poput opsega, dužine i duljine u erekciji), te su otkrili su da je prosječni penis dugačak 9,14 cm, dok je u erekciji dug oko 13,2 cm. Glavni autor studije, dr. David Veale, kazao je kako vjeruje da će rezultati pomoći liječnicima da uvjere veliku većinu muškaraca da je veličina njihovog penisa u normalnom rasponu.

4. Je li mikropenis stvaran?

"Mikropenis" nije izmišljena riječ - to je pravi medicinski izraz koji se koristi za opisivanje penisa koji je manji od normalnog. Konkretno, mikropenis mjeri manje od 5,2 centimetra kada je mekan, otkriva Spitz svojoj knjizi. Nastaje kada testisi ne proizvedu dovoljno testosterona dok se penis razvija. Čak i uz mikropenis, objašnjava Spitz, većina muškaraca ima "ispunjene seksualne odnose".

5. Je li normalno da penis ima blagu krivulju?

Kad je uspravan, sasvim je normalno da penis ima blagu krivulju. Međutim, postoje slučajevi kada penis može imati jaču krivulju. Kod Peyroniejeve bolesti može se blago zakretati unatrag, prema abdomenu. Takvo stanje mogu izazvati suptilne ozljede tijekom seksa, dodao je Spitz.

Neki se slučajevi rješavaju sami liječenjem, dok drugi mogu zahtijevaju lijekove, injekcije ili operativni zahvat. Neki muškarci mogu se roditi s već zakrivljenim penisom, jer im šupljikavi dijelovi nisu simetrični. Teži slučajevi mogu čak zahtijevati i kiruršku korekciju.

6. Ima li veličina penisa ikakve veze s veličinom stopala ili duljinom prsta?

Neke studije primijetile su "vrlo blagu" vezu između duljine penisa, veličine cipela, kažiprsta i omjera između kažiprsta i prstenjaka. Ali, objašnjava urolog, to što su ove poveznice primijećene u velikim skupinama ljudi, ne znači da to vrijedi od pojedinca do pojedinca.

7. Može li mi se penis slomiti?

Unutar penisa nema kosti koja se može slomiti, ali šupljikavi dijelovi u obliku cilindra mogu - puknuti.

- Kad je penis uspravan, ti šupljikavi dijelovi su kruti jer su pod velikim pritiskom napunjeni krvlju. Ako ih iznenada i oštro savijete, pritisak postaje toliko intenzivan da puknu - objašnjava Spitz. Dodao je da se obično čuje zvuk pucanja, a tada će se krv početi izlijevati u meko tkivo ispod kože, čineći penis nalik patlidžanu. Ozljeda poput zahtijeva hitan odlazak u bolnicu i liječenje. Međutim, kako to može biti izrazito neugodno penis može zacijeliti krivo i kasnije uzrokovati savijen penis - rekao je Spitz. Ako ga liječite ispravno i na vrijeme, nakon svega se nastavlja normalan seksualan život.

8. Od erektilne disfunkcije pate samo stariji?

Spitz je objasnio da erektilna disfunkcija može utjecati na ljude bilo koje dobi, ali kod mladih, inače zdravih ljudi, to se najčešće događa iz psiholoških razloga. Primjerice mladić može imati jednokratni problem s erekcijom zbog pijanstva ili jednostavno lošeg dana, pa sljedeći put kad će se zagrijati za seks, možda ga preplavi osjećaj anksioznosti i briga hoće li se to ponoviti. Anksioznost tjera tijelo da oslobađa hormon adrenalin, koji smanjuje dotok krvi u penis.

- Međutim, kod starijih ljudi najčešći uzrok je pogoršanje stanja krvnih žila - rekao je Spitz. Kako se dob povećava, krvne žile počinju postajati čvršće, a uže se ne proširuju dovoljno da omoguće protok krvi u penis u vrijeme uzbuđenja.

9. Može li se nešto poduzeti u vezi s preranom ejakulacijom?

Prerana ejakulacija zapravo je češća od erektilne disfunkcije, napisao je Spitz u svojoj knjizi. Različite studije su procijenile da od toga pati od 5 do 30 posto muškaraca. To može biti frustrirajuće i negativno utjecati na odnose. Dobra vijest je da postoji više načina na koje se muškarci mogu "prizvati", uključujući psihološku terapiju, kreme ili sprejeve koji smanjuju osjetljivost penisa i antidepresive, koje neki liječnici propisuju. Postoje i vježbe koje mogu pomoći da muškarac stekne veću kontrolu.

U vježbi stop-start, partnerica može stimulirati penis prije nego što ejakulirate, zatim se zaustaviti sve dok vaš nagon za orgazmom ne nestane. Zatim to treba opet ponoviti. Kod metode stiskanja partnerica treba čvrsto pritisnuti penis kada ste blizu ejakulacije.

10. Pokazuje li penis simptome spolno prenosivih bolesti?

Neće svaka spolno prenosiva bolest ostaviti neugodne genitalne simptome. Većina muškaraca koji se zaraze trihomonijazom i klamidijom nemaju simptome, dok većina s genitalnim herpesom ne zna da ga imaju, jer simptomi mogu biti blagi ili se drugačije očitovati na koži. Jedini način da saznate jeste li pokupili kakvu bolest jest da se testirate.

