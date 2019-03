Radi pametne kuće i 4D kina: Znanstveni skok u privatnike

Odrastala sam u poduzetničkoj obitelji te stekla naviku da obaveze koje su mi dali i odradim. Tijekom srednje škole radila sam tako prve poslove za tatin obrt koji su bili vezani uz crtanje u AutoCadu, priča mlada poduzetnica Petra Mesarić. Ujedno je i vlasnica tvrtke SmartWay, za izradu dizajnerske rasvjete i pametnih kuća.

Još za vrijeme studija pomogla je u modernizaciji očeve tvrtke i osvajaju novih tržišta, a onda i preuzela cijeli posao.

- Po upisu na Fakultet elektrotehnike i računarstva, tijekom druge godine, počela sam učiti o sustavima automatizacije tehničkih sustava, specijalizirati se za puštanje u pogon te ujedno na objektima realizirati takve projekte. Pred kraj studija, odlučili smo da ćemo krenuti u modernizaciju tatinog obrta, te prema stvaranju podloge za kasniju ponudu novih usluga, koje će se temeljiti na naprednim sustavima upravljanja tehničkih sustava te različitim softverskim rješenjima, poput sustava za upravljanje energijom. Kako je otac htio da po završetku fakulteta ipak steknem iskustvo i izvan našeg načina poslovanja, a i imala sam volju nastaviti akademsku karijeru, zaposlila sam se 2013. godine na Međimurskom veleučilištu u Čakovcu, prvo kao vanjski suradnik, a zatim kao asistent na odjelu Održivog razvoja - priča Petra. Međutim, kako se nedugo nakon toga otac razbolio, osnovala je vlastitu tvrtku te u to vrijeme paralelno radila dva posla. I to uz treću veliku obvezu: poslijediplomski studij na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.

- Međutim, kako nam se obujam posla povećavao, posebice s kinoindustrijom te 4Dx kinima, 2017. godine ipak sam morala napustiti veleučilište i preuzeti sve obaveze na sebe i svoju tvrtku. Nisam više mogla raditi dva posla i živjeti dva sasvim različita života, u tom periodu nisam uspjela postići osobno zadovoljstvo, pa sam odlučila preuzeti posao o kojem je ovisila cijela obitelj - kaže sugovornica.

Osim toga, na temelju iskustva na fakultetu zaključila je kako će se u privatnom sektoru kao znanstvenica moći razvijati i usavršavati puno brže, jer ju tu ne koče procedure koje postoje u sustavu obrazovanja. Kako bi preuzimanje očevog obrta bilo prekomplicirano, da bi zadovoljila formu osnovala je vlastitu tvrtku i – krenula.

- Trenutno, dvije trećina poslovanja nam se odnosi na pružanje usluga u kinoindustriji, što podrazumijeva implementaciju 4Dx kina, sustave automatizacije tehničkih sustava, izradu dizajnerske rasvjete, te zidne obloge. Paralelno radimo pametne kuće, sustave za praćenje potrošnje energije, praćenje i upravljanje punionica za električna vozila, izradu dizajnerske rasvjete za druge klijente, projektiranje elektroinstalacija te izradu studija vezanih uz upravljanje energijom - nabraja mlada znanstvenica koja je s nekima od tih usluga već iskoračila i na inozemno tržište.

Riječ je o modernim tehnologijama koje se i u svijetu još razvijaju i tek se otvara tržište, pa posao zahtijeva i stalno učenje, rad na sebi i na novim rješenjima, kako bi tržištu ponudili što prihvatljivije tehničke i cjenovne opcije, ističe sugovornica. Inače, njena tvrtka danas zapošljava 15-ero ljudi, u prosjeku 35-godišnjaka i većinom akademski obrazovanih suradnika s područja elektro i strojarskog inženjerstva, među kojima su programeri, građevinari, arhitekti te dizajneri.

Obiteljski posao ima velikih prednosti

Kad se danas prisjeća prvih koraka u privatnim vodama, naša sugovornica kaže kako je ponekad znala naići i na predrasude.

- Mnogi su se pitali kako se to netko tako mlad, k tome još i žensko, može uhvatiti u koštac s takvim tehnologijama i uslugama. No sve je to sada iza mene - kaže.

Pomalo u šali propitkujemo koliko je tata, kao iskusan poduzetnik, olakšao svladavanje takvih izazova.

- Svjesna sam da je moje petogodišnje radno iskustvo zapravo izrazito malo, međutim konstantan rad na sebi, učenje iz svih dostupnih medija, učenje na vlastitim dobrim i lošim postupcima, te puno razgovora i sastanaka sa svojom obitelji i suradnicima, put su do uspjeha. Naravno, u cijelom mom radu, otac mi najviše pomaže oko ključnih odluka, međutim uloga supruga koji zajedno sa mnom realizira sve projekte te podrška majke i sestre, nisu nimalo zanemarive - kaže Petra.

Pametne kuće jamac posla u budućnosti

- Mi ‘pokrivamo’ trenutno najzastupljenije protokole na kojima se bazira rad same opreme, što zahtijeva redovito pohađanje različitih tečajeva i praćenje novosti. Dosad smo realizirali preko desetak pametnih kuća. To je još uvijek stvar luksuza te komfora samog vlasnika i teško se može financijski opravdati povrat investicije. Međutim, cijena je svake godine sve prihvatljivija, pa i broj zahtjeva raste. Pametne kuće svakako će popratiti promjene koje će se realizirati u elektroenergetskom sustavu, a sve s ciljem uspostave održivog razvoja te postizanja energetske neovisnosti - kaže Petra.

Tražite suradnike koji vole svoj posao i uživaju u njemu

Kad zapošljavam nove suradnike, već na razgovoru za posao prvo napomenem da tražimo suradnika koji će raditi posao koji voli i u kojem uživa, jer ne želimo da posao bude njegovo opterećenje te da ga radi bez volje, odgovara Petra na pitanje koje su joj osobine kod suradnika najvažnije.

- Ako netko nema volje za posao, neće mu biti stalo do toga da ga odradi kako treba, neće imati želju učiti i razvijati se te unaprjeđivati svoja znanja, a u našem poslu to je izrazito bitno. Osim timskog duha, vrlo mi je važno i to da novi zaposlenik bude spreman na interdisciplinaran rad. Po mom osobnom mišljenju, u tome je upravo i glavna prednost naše tvrtke - kaže sugovornica.

Jutarnje ‘naštimavanje frekvencije’ - najvrjedniji trenuci u danu

- Kako radim zajedno sa suprugom, poslovni život nam je isprepleten s privatnim. Zajedno rastemo kroz sve izazove i pokušavamo maksimalno koliko možemo otpustiti stresne situacije koje se nakupe - kaže Petra. Kad je u uredu, započinje s radom već u 7 i ‘službeno’ radi do 15 sati, iako to uvijek bude i duže, jer uvijek mora biti dostupna na mobitelu i putem e-pošte cijeli dan, pogotovo kad se radi posao izvan Hrvatske. Barem jednom tjedno je službeno u Zagrebu, najmanje jednom mjesečno putuje po Europi.

- No uz dobru organizaciju, moguće je pronaći i dovoljno vremena za sebe i za odmor. Svako jutro obavezno odvojim minimalno sat vremena samo za sebe, kada još svi spavaju. To podrazumijeva jogu i meditaciju. Kad se ujutro ‘uštimam’ na svoju željenu frekvenciju te odlučim da ovaj dan bude dobar dan, tako i bude - kaže Petra o tome kako se bori protiv stresa.

- Ono što primjenjujem u situacijama koje su pune izazova je osvještavanje sadašnjeg trenutka, što postižem fokusom na disanje i promišljanjem kako je sve onako kako mora biti - kaže. Poslije posla uživa u šetnjama sa psom, odlazi na satove joge i kuha, a svaki slobodan trenutak koristi za čitanje i gledanje različitih video-edukacija.

TOP savjeti za mlade poduzetnike

1. Pazite na svoja djela: Dobrog poduzetnika određuju njegova djela i odnos prema sebi te svojim klijentima. Svatko tko je spreman puno uložiti, puno će mu se i vratiti, ističe Petra jedan od savjeta mladim poduzetnicima.

- Pri tome mislim: Ako si spreman izaći iz svoje zone komfora, osam satnog radnog vremena, rada na terenu, rada na sebi, konstantnog učenja te spremnosti na rad u bilo koje doba dana, to će sigurno rezultirati uspjehom.

2. Budite uporni: Osobno, istaknula bih svoju upornost kao jednu od osnovnih prednosti. Naime, vjerujem da prostora za napredak uvijek ima, jer ako nema, to bi značilo da je proces završio, kaže Petra te dodaje kako je uvjerena da je daleko od završetka svoje priče.

3. Pazite što želite: Smatram da je izrazito bitno da poduzetnik zna što želi, jer ako to ne zna, dobije ono što ne želi. Pri tome mislim da je tehnika vizualizacije jako korisna za kreiranje željenih manifestacija, ističe Petra.

4. Budite pozitivni: Petra ističe kako mi svakom događaju pridodajemo etiketu – je li on dobar ili loš.

- Za mene je on uvijek je dobar, jer nam uvijek pokaže put kojim želimo ići da bismo stigli do svog cilja, pojašnjava.

5. Planirajte s entuzijazmom: Za deset, petnaest godina se vidim kao jednako, ako i ne više, entuzijastičnu osobu, punu ideja i želja da ostavimo ovaj svijet barem malo ljepšim za generacije koje dolaze te ujedno da pomognem što više mladim ljudima da se ostvare i rade ono što vole.