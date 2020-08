Radim s ljudima koji varaju: Evo kako ćete to sigurno prepoznati

Ako primijetite da se vaš partner u zadnje vrijeme ponaša neuobičajeno ili da se opravdava za sitnice, nešto vam sigurno krije. Obratite pažnju na ove znakove koji ukazuju na nevjeru

<p>Ove znakove je otkrila Katerina Georgiou, savjetnica i psihoterapeutkinja iz Londona čiji su klijenti često ljudi koji varaju ili su bili prevareni. </p><h2>1. Postali su jako dobri u laganju oko malih sitnica</h2><p>Jeste li svog partnera neočekivano vidjeli u šoping centru, a kada ste ih pitali što su tamo radili, ispričali su vam priču koja zvuči istinito, ali nepotrebno detaljno. Čini li vam se da izmišljaju stvari na brzinu? Iznenadni osjećaj da partner nije potpuno iskren može biti pokazatelj nevjere.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:<br/> </p><h2>2. Počinju se sve više pravdati</h2><p>Možda imate najbolje namjere prema partneru ili partnerici, ali oni pretpostavljaju da ih pokušavate uhvatiti u laži na svakom koraku pa se opravdavaju i za situacije za koje ne bi možda trebali.</p><h2>3. Izluđuju vas</h2><p>Vrsta ponašanja opisana pod brojem 2. ponekad može biti pokazatelj da vas partner pokušava zbuniti. Osoba koja vara često može biti ona koja postavlja pitanja kako bi vama nabila grižnju savjest.</p><p>Ako se osjećate kao da ste vi taj koji vara, a ne varate, ili ako vam partner uporno ponavlja da nemate povjerenja, to može biti znak da partner pokušava sakriti nevjeru.</p><h2>4. Optužuju vas jer ih optužujete da varaju ili što stalno prigovarate</h2><p>Krivnja često može prevariti osobu koja vara i dovesti ih do straha da ste 'saznali'. To će ih dovesti do raskrinkavanja samih sebe i povjeravanja, bez da to direktno otkriju.</p><h2>5. Spojili ste se jer ste oboje varali ili vaš partner ima povijest varanja</h2><p>Ako ste i vi i vaš partner varali prethodne partnere, nema razloga zašto se to ne bi moglo ponoviti. I uvjeti koji su vas spojili mogli bi vas učiniti paranoičnijima nego inače. Nažalost, kad paranoja prijeđe u odnos, može postati samoispunjujuće proročanstvo. Ako vaš partner ima povijest varanja, razmislite o razlozima koji su doveli do toga.</p><h2>6. Aktivnost na internetu i telefonu je drugačija</h2><p>Možda dobivaju poruke od nekog koga ne poznajete ili u njihovoj Google povijesti pronađete da su pretraživali restorane, a vas nisu vodili. Ni jedan od ovih znakova nije jamstvo da vas partner vara. Ali, ako i dalje budete sumnjičavi da se nešto čudno događa, a svaki pokušaj da to riješite s partnerom završi neuspjehom, počnite obraćati pažnju na vaše instinkte, prenosi <a href="https://www.newsweek.com/here-are-top-6-signs-partner-cheating-1526679" target="_blank">Newsweek</a>.</p>