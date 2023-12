Radite li to kao poznati? Slavni su otkrili svoje navike u krevetu

Donosimo seks ispovijesti pop zvijezda. Od pjevačice koja između plahti sluša vlastite pjesme, do Madonninih otkrića koja bi mogla biti najeksplicitnija od svih, ovo su njihove navike u krevetu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Spavačica | Video: 24sata Video

Cherylini udisaji

Cheryl, nekadašnja pjevačica grupe Girls Aloud, većinom svoj privatni život drži podalje od svjetla reflektora, ali to ne znači da tijekom godina nije ispustila neki intimni detalj ili dva. Kada se udala za prvog supruga Ashleyja Colea, Cheryl je otkrila u intervjuu poneki intimni detalj.

- Mi se zezamo u spavaćoj sobi i on voli da mu masiram stopala. Mislim da više muškaraca radije čuje male udisaje nego velike glasne krike. Inače zvučiš kao porno film - rekla je pjevačica.

Cheryl također priznaje da joj je seks s nekim koga voli važniji od svog novca svijeta.

- Seks me čini sretnom, novac ne - ističe.

Foto: Dreamstime

Madonnini lažni seksualni činovi

Pjevačica hita Like A Virgin, 65-godišnja Madonna ne boji se šokirati, a u svom dokumentarcu iz 1990. čak se pretvarala da izvodi nepristojni seksualni čin s bocom i otvoreno je pričala o svojim divljim nestašlucima u spavaćoj sobi. Zatim je u MTV-jevom dokumentarcu Madame X iz 2021. priznala da voli da muškarci spavaju s njom i potom odu.

Također se pohvalila da je poznata po samozadovoljavanju na pozornici. Madonna se prvi put pretvarala da to radi na krevetu tijekom svoje turneje Blond Ambition 1990., a to je zamalo dovelo do toga da bude uhićena tijekom nastupa u Kanadi.

- Uvijek masturbiram, poznata sam po tome. Ti si poznat po tome što pušiš na pozornici, ja sam poznata po masturbaciji na pozornici - rekla je dok je razgovarala s američkim komičarem Daveom Chappelleom.

Foto: KEVIN MAZUR/WIREIMAGE FOR LIVE N

Glazbeni tonovi Mariah Carey

Pjevačica ima jedan od najljepših glasova na svijetu pa ne čudi otkriće sada već bivšeg supruga Mariah Carey, Nicka Cannona, da su njezine pjesme slušali dok su bili intimni. U razgovoru s Amber Rose u njezinoj emisiji 2016., priznao je da se pjevačici nije svidjelo što je svijetu rekao da vode ljubav uz njezinu glazbu, ali ističe da je to istina.

- Bila sam sa samo petero njih u životu, tako da sam pomalo razborita, iskreno, u usporedbi s većinom drugih na terenu - izjavila je jednom prilikom Mariah.

Foto: OConnor/Press Association/PIXSELL

Robbie Williams

Zvijezda je u sretnom braku sa suprugom Aydom Field, ali prije je Robbie Williams imao mnogo romansi. Izlazio je s čitavim nizom slavnih žena uključujući Melanie C, Geri Horner i Nicole Appleton. I Robbie i Ayda uvijek su otvoreno govorili o svom seksualnom životu otkako su se vjenčali 2010., ili nedostatku istog.

- Svatko zna da nema seksa nakon braka. To je jednostavno tako - rekli su.

No, prije toga je otvoreno priznao da je ovisan o seksu i smatra da je spavao s više od 110 žena.

Foto: Sarah Meyssonnier/REUTERS

Seksi tekstovi Liama Paynea

Bivša zvijezda One Directiona, 30-godišnji Liam Payne, toliko voli seks, da očito ne može, a da ne pjeva o tome. U razgovoru s Gazom Drinkwaterom na Total Accessu 2018., Liam je objasnio kako voli seks.

- Volim seks. Ima li boljeg načina nego da se glazbeno izrazim kao mladić koji odrasta. Sviđa mi se to. Dobro je - priznaje Liam. Njegov solo hit Bedroom Floor, na primjer, referira se na njegove nestašluke u spavaćoj sobi, za koje se priča da se odnose na bivšu Cheryl.

Foto: Ian West/PRESS ASSOCIATION

Justin Bieber

Oni su jedan od najseksi parova na svijetu pa nije ni čudo što Hailey i Justin Bieber imaju ozbiljnu kemiju. Par se vjenčao 2018., a Hailey je bila iznimno iskrena o njihovom seksualnom životu kada je govorila u podcastu Call Her Daddy, koji je vodio Alex Cooper. Ona je odgovorila i na pitanje o njihovim omiljenim položajima u seksu, donosi The Sun.

- Nije kao da ja volim strogo samo jedno, a on strogo nešto drugo. Uvijek je drugačije... Jako volim doggy-style - rekla je.

Na pitanje što uzbuđuje Justina, odgovorila je da je njemu jako važno povezivanje

- Mogli bismo doslovno samo ležati i razgovarati prije toga i voditi stvarno zabavan razgovor, a to je za njega jako važno - dodaje Hailey.