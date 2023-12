Helikopter poza obećava snažne vrhunce, ali je samo za hrabre

Helikopter poza obećava podići vaš seksualni život 'u nebo'. Ako želite unijeti malo zabave u spavaću sobu, ovaj položaj bi mogao biti idealan. Ne samo da je pustolovan, već će vas poputno oduševiti ako ga znate ispravno svladati.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa ... Spavačica | Video: 24sata Video

Što je helikopter seks položaj?

Ovo je seksualni položaj koji proizlazi iz načina na koji vaša tijela izgledaju tijekom čina. S helikopterom su fleksibilnost i snaga obavezni, kao i izdržljivost da zauzmete položaj i zadržite ga koliko god dugo možete. Postoje i različite varijante između kojih vi i ljubavnik možete birati kako biste dobili bolji orgazam.

Trebat će vam neko vrijeme da se naviknete na navedenu pozu, ali kada to uspijete, vi i partner moći ćete uživati u blagodatima.

Ako želite pokušati, uz pristanak partnera, slijedite ove upute:

Neka partnerica stane na sve četiri, s glavom prema dolje, a stražnjicom prema gore, a vi zauzmite plank položaj iz suprotnog kuta. Kada se namjestite pravilno, možete započeti s penetracijom.

Počnite polako i redovito provjeravajte kako biste bili sigurni da oboje uživate. Možda biste pozu čak željeli prvo isprobati i odjeveni, samo kako biste stekli osjećaj kako ćete se osjećati i kako će tijelo raditi.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

- Partner koji će biti dolje mora stati na ruke i koljena kao što biste to učinili u doggy style položaju. Partner koji penetrira tada mora stati na ruke, podignuti noge preko partnerovih leđa i ubaciti penis. Partner na vrhu bit će u visokom položaju, poput daske, podupirući se rukom ili laktovima - objasnila je seksualna terapeutkinja Tatyana Dyachencko za Cosmopolitan 2021.

Za potisak će partner morati izvoditi male sklekove, pa Tatyana predlaže da prvo isprobate ležeći položaj kako bi sve ostalo mirno, ali i dalje zabavno. Ova pozicija zahtijeva puno rada i neki možda nisu dorasli tome, ali nemojte se bojati, postoji mnogo drugih manje akrobatskih položaja kojima parovi mogu začiniti svoje seksi vrijeme.

Je li helikopterski seksualni položaj siguran?

Kao i sve ostalo, kada se izvodi ispravno, sigurno je i ugodno za sve uključene. Nakon što se naučite izvoditi navedeni položaj, vi i partner bit ćete nagrađeni orgazmom koji oduševljava. Međutim, ovaj potez nije za slabiće. Ako nemate temeljnu snagu ili fleksibilnost potrebnu da ovo učinite sigurno, možda bi bilo najbolje da pokušate nešto drugo.

Foto: Dreamstime

Također, možete malo promijeniti pozu, u lakšu verziju gdje donja osoba leži ravno, manje opterećujući ruke.

Stručnjaci za seks sugeriraju da postoji još jedan vrhunski savjet za one parove koji žele ovo isprobati - korištenje lubrikanta kako bi se osiguralo ugodno iskustvo u cijelosti. Najvažnije je samo se zabaviti, ako to prekida monotonu seksualnu rutinu - bilo da završi smijehom ili ludim orgazmom - to je najvažnije, donosi The Sun.