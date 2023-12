Kako kupiti seksi poklon bez da se nađete u neugodnoj situaciji?

Kako kupiti seksi božićni poklon koji ne izgleda neukusno, otkriva britanska seksualna stručnjakinja Tracey Cox. Dijeli svoje odabire za svaku osobnost - od gelova za uzbuđenje do staklenih dilda.

Stručnjakinja za ljubavne veze zna koje darove odabrati za vrckav seksualni život. Kupnja seksi poklona nije tako jednostavna kao što zvuči. Pitate se hoće li im se to činiti uzbudljivim i otkačenim ili će biti pomalo 'previše', te hoće li se uvrijediti ili će pak pomisliti da su dosadni u krevetu i zato ste im kupili nešto da začinite stvari.

Srećom, postoji način da se snađete.

Vodič za kupnju erotskih darova koji vam se neće obiti o glavu

Odaberite dar prema osobnosti

Sramežljiva je, konzervativna i dopušta seks samo uz upaljena svjetla... Umotavanje dilda i crvenog donjeg rublja neće donijeti željeno. Umjesto toga dođite sa sjajnom seksi knjigom. Mirisno ulje za masažu također je sigurno, nitko nije uvrijeđen mogućnošću senzualne masaže, ali nagovještava nestašluk. Masažne svijeće su također izvrsne, upalite ih da popravite raspoloženje, koristite vosak za masažu... Svileni kratki ogrtač izvrstan je poklon, kao i svilenkaste pidžame.

Ako vas praktički vuku u fetiš klubove na trećem spoju, odlučite se za set stilski izrađenih staklenih dilda. Koristite ih za masažu cijelog tijela, ali i za igru. Zagrijte ili ohladite i oživite svoje najerotičnije fantazije. Ili kupite kutiju njihovog omiljenog vina i omotajte bilješke oko svake boce, s detaljima o tome što im planirate učiniti dok ga pijete. Još bolje, dodajte jednu noć u glamuroznoj hotelskoj sobi da nešto od toga provedete u njoj.

Foto: 123RF

Ako je to nova veza

Ako prvi put kupujete seksi dar, neka bude umjeren i razigran, i uvijek neka bude samo dio poklona. Pojavite se naoružani sugestivnim stvarima. Ideje za zabavu mogu biti i seksi društvena igra, karte za igranje ili adventski kalendar za seksualne igračke. Možete pretvoriti nevini dar u nešto elegantno prema onome što napišete na darovnoj kartici. Mirisna svijeća postaje odvažno zavodljiva ako joj dodate seksi poruku. Nikada nećete pogriješiti s uokvirenim erotskim crno-bijelim printom. Dolazak s jagodama umočenim u čokoladu i šampanjcem impresionira svakoga. Klasični erotski romani su rizičniji, ali će odgovarati avanturističkim književnicima.

Ako još niste zajedno probali seks igračke

Seksate se, i to puno, ali još niste pozvali igračke za seks sa sobom u krevet - sada imate priliku da budete pustolovni, ali ipak uz dozu opreza. Razmišljajte o elegantnim, živahnim i zabavnim, a ne o otvoreno seksualnim poklonima koji bi mogli preplašiti. Neka stvari budu skromne ili zabavne, poput vibratora u stilu gumene patkice koja pluta u kadi.

Drugi dobri izbori su setovi za vezanje za početnike, koji uključuju stvari poput lisica, ograničenja koja se pričvršćuju na čičak, povez za oči... Igre vezivanja najpopularnija su fantazija para, i fantazija u kojoj ćete najvjerojatnije uživati kada se odglumi u stvarnom životu. Ili isprobajte klasične, otmjene vibratore koji su glatki i uglađeni, ljubavni prsten koji se može puniti, ili mali vibrator veličine tampona, ali dovoljno jak da se može koristiti za simulaciju vrućih točaka.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Donje rublje je teško 'pogoditi'

Kupite ga premalog i bit će joj neugodno priznati da je tri broja veća. Kupite ga prevelikog i bit će paranoična jer mislite da ima višak kilograma. Ako baš morate kupiti donje rublje, provjerite etikete na najmanje tri različita kompleta donjeg rublja koje ona već posjeduje i držite se tih marki i veličina ili pronađite seksepilniju verziju. Odaberite bijelu, krem, crnu ili 'lijepe' boje poput plave ili ružičaste. Izbjegavajte crvenu, jer obično dolazi u jeftinim, neugodnim tkaninama, klišej je i pristaje vrlo malom broju tipova kože.

Što ste dulje zajedno, možete biti maštovitiji

Ne samo da ste tada svjesniji onoga što oboje volite i u čemu biste uživali, već poznajete i područja u koja se ne ide. U zemlji erotskih darova, odaberite između mnoštva čarobnih proizvoda koji postoje. Kad bi Tracey morala odabrati jedan poklon za muškarca koji nema seksualne igračke, počela bi s rukavom za masturbaciju ili 'strokerom' - to je mekana navlaka koja pristaje preko penisa i pomiče se gore-dolje kako bi se povećalo trenje. Povoljne su i, ako ih nikad nije imao, zajamčeno su najbolji poklon koji mu je itko ikada dao.

Ne možete puno pogriješiti s 'igračkom za draženje', za nju. Vibrirajuća ljubavna jaja na daljinsko upravljanje, kada on upravlja daljinskim, uljepšala su mnoge večernje izlaske i šetnje. Ako ste u vezi na daljinu, igračka kojom se upravlja pomoću aplikacije još je jedan odličan izbor. Ako želite nešto drugačije, ali malo manje ekstravagantno, probajte neke CBD gelove i lubrikante za uzbuđenje ili gelove za uzbuđenje za orgazam. Prepuni su sastojaka koji peckaju i potiču protok krvi u genitalije. Mekani bič, tradicionalno, je seksi, erotski poklon koji također izgleda primamljivo.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Izbjegavajte darove tipa 'popravi to'

Svaki proizvod koji 'rješava problem' je nepoželjan. Kupnja knjige o seksu je u redu, osobito one koju možete zajedno čitati radi ideja, ali pazite da nije ciljana. U redu je kupiti nešto poput ljubavnog prstena, ali pazite da poruka glasi 'Mislim da bi ovo bilo zabavno isprobati' kako on odmah ne bi pomislio da mu pokušavate reći da ne doživljava orgazam tijekom seksa...

Ako imate stvarnih problema sa seksualnim životom, izbjegavajte kupnju bilo čega seksualnog. Čak se i 'nevini' darovi mogu protumačiti kao očita potkopavanja.

Ako kupujete vibrator, prvo pronjuškajte

Većina žena drži vibratore u ladicama uz krevet ili u donjem rublju. Zavirite da vidite koji joj se stil vibratora sviđa. Odaberite modernu noviju verziju one koju ima ili isprobajte vibrator G-točke za drugačiji doživljaj. Ako voli vibracije usmjerene na klitoris, birajte iz širokog spektra vrsta i proračuna. Vrhunski, silikonski luksuzni vibrator savršen je za pakiranje za vruće vikende. Ako je već puna ladica, pokušajte s nečim što nedostaje u njoj.

Foto: Dreamstime

Nema novca, nema problema

Obećajte godinu odličnog seksa tako što ćete napraviti oglasnu ploču za seks. Kupite veliku tablu, nekoliko praznih karata u boji i pribadače. Zatim stavite naslove na svaku karticu - omiljeno mjesto za seks, omiljeno doba dana za seks, omiljena tehnika ljubljenja, tamo gdje se najviše volim ljubiti, u kojem položaju najviše uživam u pružanju i primanju oralnog seksa, stvari koje bih želio isprobati, ali nisam, tajni dijelovi tijela koje najviše volim da ih ljubim/ližem/diram. Na svakom napišete odgovor, drski i zavodljivi, ali informativni. Zamotajte to za Božić, a zatim nastavite igrati igru tijekom cijele godine. Držat će vas usredotočenim na seksualni život i ponuditi intrigantan uvid u seksualne tajne. Ažurirajte ga barem jednom mjesečno s novim prijedlozima o stvarima koje želite isprobati ili u kojima ste posebno uživali, i spremni ste za godinu razigranih erotskih susreta.

Zamotajte se kao poklon. Nabavite neljepljivu traku za vezanje i zamotajte se po želji. Može vas odmotati, sloj po sloj, a zatim se umotati da možete uzvratiti uslugu.

Kad i kako pokloniti seksi poklon

Prije nego što ga date, pričekajte da ostanete sami i da vas nitko ne prekida. Ostanite neko vrijeme nasamo nakon odmotavanja u slučaju da nešto pođe po zlu. Ne zaboravite pisamce. Kartica i ono što pišete na njoj određuju ton. Podignite na višu razinu opisujući, s izuzetnim detaljima, točno ono za što se nadate da će se dogoditi kasnije kada bude nosila taj prekrasni negliže. Učinite to romantičnijim govoreći o tome koliko volite svaki centimetar njezina tijela kada poklanjate čipkasti, elegantni push-up grudnjak. Sačuvajte račun. Pogotovo ako je to nešto što će nositi poput odjeće za igranje uloga ili donjeg rublja. Veličine se jako razlikuju od proizvoda do proizvoda, pa tako i kroj. Odmah im recite da ga mogu zamijeniti ako je pogrešne veličine ili ne odgovara.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Ako je očito da im se dar ne sviđa, budite ljubazni i pomozite im. Čak i ako ste gorko razočarani i bili ste potpuno sigurni da će im se svidjeti, recite da niste bili potpuno sigurni da je to njihov tip stvari i da ste krivo shvatili. Predložite da vratite i da zajedno izaberete nešto drugo.

Ako ne samo da im se ne sviđa, već su bijesni - i iz toga treba nešto naučiti. Ako se radi o ukusnom poklonu i ako je trenutak bio prikladan, to bi mogao biti znak da ste spolno neusklađeni. Čak i ako erotski darovi nisu njihova stvar, trebali bi ih barem ljubazno prihvatiti ili imati smisla za humor, donosi Daily Mail.